3,8 km svømning, 180 km på cykel og et maratonløb: Jernkvinde i 15. uge vil til VM

Direkte sport i tv Søndag 4. november DR1 13.15 Håndbold: Odense-Larvik (k) 15.00 Håndbold: BSV-Besiktas (m) DR2 18.00 Håndbold: Flensburg-Skjern (m) TV 2 Sport 6.05 Badminton: Macau Open, finaler 13.40/15.10 Cykelcross: EM (k+m) 16.45 Fodbold: Feyenoord-Venlo 21.30 Basketball: Milwaukee-Sacramento 00.00 Basketball: Washington-NY Knicks TV3+ 12.30 Fodbold: Brøndby-FC København 18.30 Am. fodbold: Baltimore-Pittsburgh 22.15 Am. fodbold: New Orleans-LA Rams 2.20 Am. fodbold: New England-Green B. TV3 Sport 7.55 Roadracing: MotoGP Malaysia 13.45 Fodbold: Viborg-Lyngby 18.30 Fodbold: Esbjerg-FC Midtjylland 21.30 Fodbold: Montpellier-Marseille 1.05 NHL: Ottawa Senators-Tampa Bay TV3 Max 13.30 Håndbold: Hannover-Melsung. (m) 15.10 Tennis: Rolex Paris Masters (m) 17.00 Fodbold: Chelsea-Crystal Palace 19.00 Håndbold: Barcelona-Kielce (m) 22.15 Motorsport: Nascar CANAL 9 15.30 Fodbold: AGF-Randers FC Eurosport 1 6.55 Snooker: Int. Championship 15.15 Atletik: New York maraton 21.15/23.30/1.30 Fodbold: Major League Eurosport 2 7.00 Cykling: Saitama Criterium 12.25 Snooker: Int. Championship 14.30 Fodbold: FC Nordsjælland-AaB 17.00 Freestyle: World Cup 18.00 Fodbold: Rosenborg-Odd Vis mere

Triatlon: 35-årige Michelle Vesterby er gravid, men opgiver af den grund ikke jagten på at kvalificere sig til VM på Hawaii om 11 måneder. Ifølge TV2 Sport deltager Vesterby derfor i en konkurrence i Mexico om to uger. På det tidspunkt vil hun være tre en halv måned henne i sin graviditet. »Jeg har både snakket med min læge og med min jordemoder, og de bekræfter begge, at jeg ikke kan skade barnet ved at dyrke fysisk aktivitet på det niveau«, siger Michelle Vesterby, der tidligere er blevet både nummer 4 og 6 ved VM. Michelle Vesterby vandt stævnet i Mexico i 2016. Dengang var hun 9.09,06 timer om at gennemføre de 3,8 km svømning, 180 km på cykel og et maratonløb.

Football Leaks: Følg med i Politikens og andre store internationale mediers afsløringer om ejerne i Vejle, Fifa, storklubbers skumle planer og meget mere. Se hele samlingen af historier her.

Football Leaks blev lørdag kommenteret på lægterne i München af storklubben Bayerns fans. De bakkede op om et tilhørsforhold til den tyske Bundesliga. ’Superliga blive uden os’, stod der på et banner med reference til historien om, at Bayern og 15 andre europæiske gigantklubber går med planer om at etablere en privat liga.

Fodbold: 33-årige Wayne Rooney får en 120. og sidste landskamp. Det sker, når England møder USA i en testkamp på Wembley 15. november. Rooney var i en årrække anfører på det engelske landshold, som han har scoret 53 mål for, hvilket er rekord. Rooney stoppede på landsholdet i 2016 og sagde i 2017 nej til et comeback.





Tennis: 22-årige Ashleigh Barty fra Australien snuppede karrierens tredje titel og den hidtil største, da hun finalebesejrede den kinesiske publikumsyndling Qiang Wang ved WTA Elite Trophy i Zhuhai. Barty sejrede 6-3, 6-4 og rykker mandag frem som nummer 15 på verdensranglisten - en placering, der er vigtig at holde, da den giver en 1/8-finale-seedning ved Australian Open i januar.

Ishockey: Målmand Frederik Andersen leverede 31 redninger i Torontos udekamp i NHL mod Pittsburgh og var dermed en afgørende faktor i en knusende sejr på 5-0. Det var 16. gang i karrieren, Andersen holdt målet rent i NHL. Andetsteds i NHL var Lars Eller og mestrene fra Washington i aktion hjemme mod Dallas, der kunne rejse fra hovedstaden med en overtidssejr på 4-3. Eller lagde op 2-3-reduceringen.

Dans: Bjørn Bitsch og Ashli Williamson snuppede endnu et VM-guld, da parret i Brasilien cruisede til titlen ved at vinde samtlige ti danse i varianten 10-dans, der rummer fem latindanse og fem de standarddanse. Det var parrets 7. VM-guld.

Fodbold: Jess Thorup kom tilbage på vinderkurs med Gent, da den danske træners belgiske hold vandt 3-1 hjemme over Kortrijk. Det var Gents tredje sejr af fire mulige under den tidligere FC Midtjylland-træner.

Fodbold: Thierry Henry jagter fortsat sin første sejr som træner for Monaco. Lørdag blev det 0-1 ude mod Reims. Monaco ligger næstsidst i Ligue 1 med kun 7 point.

E-sport: Det blev det ukrainske Object Counter Strike-hold Navi, der snuppede trofæet ved Blast Pro Series i Royal Arena i København lørdag aften. Navi slog svenske NIP med 2-0 i finaledysten.