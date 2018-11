Superligaens VM-sølvvinder stopper karrieren øjeblikkeligt

Direkte sport i tv Mandag 5. november TV 2 Sport 19.30 Håndbold (k): Esbjerg-Randers 1.00 Basketball: Indiana-Houston TV3 Sport 19.00 Fodbold: Vejle-AC Horsens 2.10 NFL: Dallas-Tennessee TV3 Max 21.00 Fodbold: Huddersfield-Fulham 1.05 Ishockey: Washington-Edmonton





Fodbold: Blot få måneder inde i kontrakten med Esbjerg er det slut for den 35-årige tidligere hollandske verdensklassespiller Rafael van der Vaart. Midtbanespilleren på ny pådraget sig en skade, og det har fået ham til at stoppe karrieren øjeblikkeligt, siger han til avisen De Telegraaf. Han kalder det en vanskelig beslutning. »Jeg er bare nødt til at stoppe nu. Jeg er her ikke for at rehabilitere, men for at spille fodbold. Det ville være sjovere, hvis det var anderledes«, siger Rafael van der Vaart, som nåede at spille 109 landskampe for Holland, score 25 mål og vinde VM-sølv i 2010. Van der Vaart indledte karrieren i Ajax’ berømte fodboldskole, inden han efter tre sæsoner i Hamburger SV kom til Real Madrid i 2008. Derfra hed destinationerne Tottenham, HSV og Real Betis, inden turen gik til FC Midtjylland i 2016 og Esbjerg i 2018. 171 mål i 534 klubkampe fortæller noget om, hvor god en spiller Van der Vaart var, da han var på toppen.

Fodbold: En blot 14-årig skrev sig søndag ind i historiebøgerne i Paraguays bedste fodboldrække. Fernando Ovelar fra klubben kom på scoringstavlen i det store derby mod Olimpia og blev dermed den yngste målscorer i den bedste række nogensinde – 14 år og 302 dage ung. I Bolivia blev Mauricio Baldivieso som 12-årig i 2009 verdens yngste målscorer i et lands bedste division. Baldivieso er nu en rutineret 22-årige, der allerede har skiftet klub fem gange.

Yngste målscorere i udvalgte lande

Danmark, Superligaen

16 år 263 dage: Mads Beierholm for Vejle i 2001 mod Esbjerg

England, Premier League

16 år 270 dage: James Vaughan for Everton i 2005 mod Crystal Palace

Tyskland, Bundesligaen

17 år 82 dage: Nuri Sahan for Dortmund i 2005 mod Nürnberg

Argentina, Primera Division

16 år og 14 dage: Diego Maradona for Argentinos Juniors i 1976 mod San Lorenzo

Spanien, La Liga

16 år 98 dage: Fabrice Olinga for Malaga i 2012 mod Celta Vigo

Boksning: Amerikaneren Floyd Mayweather har allerede besejret den irske MMA-kæmper Conor McGregor. Nu bliver det så den japanske kickbokser Tenshin Nasukawa, der får fornøjelsen af at prøve kræfter med Mayweather. »Det bliver mit live hidtil største opgave«, lyder det fra den kun 20-årige Tenshin Nasukawa. Kampen skal foregå i Saitama i Japan nytårsaftensdag 31. december.

Fodbold: Den tidligere Brøndby-spiller Andrew Hjulsager fik en smule spilletid i La Liga for Celta Vigo og udnyttede tiden på banen i Sevilla mod Real Betis optimalt. Andrew Hjulsager kom på banen fra 2. halvlegs start og lagde derefter op til to mål af Maxi Lopez – reduceringen til 1-2 og føringsmålet til 2-3. Det sluttede dog 3-3, da Betis til slut fik udlignet mod et Celta-hold, der var uden både Pione Sisto eller Mathias Jensen. Celta Vigo er nr. 11 i La Liga.

Fodbold: En kamp varer 90 minutter plus det løse. Søndag aften i den italienske Serie A måtte Jens Stryger Larsen og Udinese-holdet gå fra banen som 1-0-tabere i hjemmekampen mod AC Milan, der scorede sejrsmålet 7 minutter inde i tillægstiden. Forinden havde Udinese fået en spiller udvist og scoringen af Alessio Romagnoli skulle endvidere gennemses af VAR, inden den blev anerkendt.

Amerikansk fodbold: Kansas City sejrede for fjerde uge i træk i NFL og for 8. gang i alt i denne sæson, da det blev sejr på 37-21 ude mod Cleveland. Med foreløbigt 8 sejre er Kansas City kun en enkelt sejr fra de 9 sejre, der i sidste sæson var nok til at få et wild card til slutspillet fra AFC-conference. Andetsteds i NFL sejrede New England Patriots anført af legenden Tom Brady mod Green Bay Packers med den og stærke Aaron Rodgers. 31-17 sluttede det.

Rundens resultater

Buffalo - Chicago 9-41

Cleveland - Kansas City 21-37

Miami - NY Jets 13-6

Minnesota – Detroit 24-9

Washington - Atlanta 14-38

Carolina - Tampa Bay 42-28

Baltimore - Pittsburgh 16-23

Denver - Houston 17-19

Seattle - LA Chargers 17-25

New Orleans - LA Rams 45-35

New England - Green Bay 31-17