Kevin Magnussen er skuffet over VM-placering Tidligere NFL-spiller anlægger erstatningssag mod læger og Huddersfield får sæsonens første sejr.

Motorsport. Kevin Magnussen er skuffet over, at hans Haas-hold er bagefter Renault i kampen om konstruktørernes formel 1-VM. Før den kommende weekends grandprix i Brasilien, der er sæsonens næstsidste, har Renault på 4. pladsen et forspring på 30 point til Haas, men Magnussen håber at indhente lidt på Interlagos-banen i Sao Paolo. Det er kampen om at blive bedste hold efter de tre suveræne Mercedes, Ferrari og Red Bull. »Vi har taget et skridt frem i denne sæson, og vi har bevist, at vi kan bygge en bil, der er den bedste i midterfeltet. Vi er bare nødt til at minimere vores fejltagelser, score point og få de resultater, vi fortjener«, siger Kevin Magnussen i en pressemeddelelse.

Fodbold. I flere uger har Hobro haft amerikanske Christian Cappis til prøvetræning, hvor det 19-årige talent blandt andet har fået spilletid i to kampe i Reserveligaen. Amerikaneren har under prøvetræningen markeret sig positivt, og derfor tilknyttes han nu klubben. Han kan få debut allerede tirsdag aften i pokalkampen mod OB.

Amerikansk fodbold. Sharrif Floyd måtte i 2016 ufrivilligt indstille karrieren som defensive tackle for Minnesota Viking, og han kræver nu 180 millioner dollars (ca. 1,1 milliarder kr.) i erstatningaf læger på et hospital, der i 2016 opererede ham, skriver ESPN. Floyd skulle rutinemæssigt opereres i knæet, men der tilstødte komplikationer, som efterfølgende gjorde det umuligt for spilleren at genoptage karrieren. Erstatningskravet svarer til det beløb, Sharrif Floyd ifølge ham selv er gået glip af i indtægter.

Basketball. De forsvarende NBA-mestre fra Golden State Warriors fik den 8. sejr på stribe, da Memphis Grizzlies blev besejret 117-101. Sejren blev grundlagt i 3. periode, sopm mestrene vandt 34-15. Topscorer blev Klay Thompson med 27 point, mens Kevin Durant udover 22 point stod for seks rebounds og seks assister.

Fodbold. Med danskerne Jonas Lössl, Mathias ’Zanka’ Jørgensen og Philip Billing på banen i hele kampen fik Huddersfield sæsonens første sejr i Premier League. da Fulham blev besejret 1-0. Kampens eneste scoring faldt i det 29. minut, da Timothy Fosu-Mensah var så uheldig at sende bolden i eget net. Med sejren overlader Huddersfield sidste pladsen i Premier League til netop oprykkerne fra Fulham.

Fodbold. Det blev i tysk presse betegnet som den største kamp nogensinde i 2. Bundesliga, da storholdene Hamburger SV og 1. FC Köln tørnede sammen på Volkspark Stadion i hansestaden. Kampen mellem de to nedrykkere fra Bundesligaen så længe ud til at ende uden scoringer, men i kampens 86. minut blev Pierre-Michel Lasogga den store helt, da han blev matchvinder for HSV. Frederik Sørensen kom på banen for Köln i de sidste minutter. Den historiske topstilling i rækken er nu den, at Hamburger SV indtager 1. pladsen foran den lille frække lokalrival FC St. Pauli.

Amerikansk fodbold. Tennessee Titans var klart bedst i NFL-opgøret mod Dallas Mavericks og vandt 28-14. Kampen var helt lige indtil 14-14, men så trådte Titans på gaspedalen og kørte fra hjemmeholdet.

Håndbold. SønderjyskE har forlænget kontrakten med venstrefløjen Mikkel Møller, så den nu løber til 2021.