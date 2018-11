Andreas Bjelland vender tilbage til landsholdet

Fodbold: FC Københavns Nicolai Boilesen regner med, at han er hurtigt klar igen, efter at han torsdag aften måtte lade sig udskifte med en skade i Europa League-kampen mod Slavia Prag. »Det var et lille riv i højre baglår, men jeg er rimelig sikker på, at jeg tog det i optrækket. Jeg har heller ikke vildt ondt lige nu«, siger Boilesen, som dog afskriver søndagens superligakamp mod AaB. »Det er udelukket, at jeg spiller i Aalborg på søndag, men jeg håber, at jeg er klar efter landsholdspausen«, siger Boilesen.

Fodbold: Arsenal frygter, at klubbens angriber Danny Welbeck har pådraget sig en meget alvorlig skade under torsdag aftens Europa League-kamp mod Sporting. Her blev englænderen båret fra banen med en ankelskade, og begivenheden overskyggede til dels den noget triste 0-0-kamp, der dog sendte Arsenal videre til knockoutrunderne fra gruppe E. »Welbeck er på hospitalet, og vi bliver nødt til at vente yderligere noget tid med svaret, men vi regner desværre med, at der er tale om en alvorlig skade«, siger Arssenal-manager Unai Emery. »Vi er kede af det, for Welbeck er en meget dedikeret spiller hos os«.