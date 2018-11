Europæisk fodbold lander milliardaftale med kinesisk rigmand

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport

Fodbold: Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) vil i de kommende år få tilført mere end 1,5 milliarder kroner fra en kinesisk sponsor. Uefa har fredag indgået en otteårig aftale med den kinesiske betalingsplatform Alipay. Alipay bliver dermed sponsor for EM-slutrunderne i 2020 og 2024 samt det nye Nations League-format. Uefa-præsident Aleksander Ceferin var fredag i Shanghai for at annoncere den store aftale med Alipay, der kontrolleres af rigmanden Jack Ma, som også står bag e-handelsgiganten Alibaba.

Fodboldsponsorater er ikke helt uvante for Jack Ma og hans selskaber, da Alibaba blandt andet har en sponsoraftale med Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) omkring VM for klubhold. Nyhedsbureauet AP skriver, at aftalen mellem Uefa og Alipay er mere end 200 millioner euro værd.

Foto: Luca Bruno/AP 21-årige Jaume Munar fra Mallorca er tilknyttet Rafael Nadals akademi på Middelhavsøen, og talentet er nu fremme i NextGen-semifinalen i Milano.

Tennis: Semifinalerne ved NextGen ATP Finals i Milano, der er en sæsonfinale for de bedst rangerede spillere under 22 år, spilles fredag aften, og selv om det så meget sort ud for spanske Jaume Munar efter to nederlag, blev han reddet i sidste runde og kom videre fra sin gruppe via optælling af vundne sæt og partier. Han møder nu australske Alex De Minaur, mens græske Stefanos Tsitsipas i den anden semifinale møder russiske Andrei Rublev.

Fodbold: FC København-træner Ståle Solbakken godkender det uafgjorte 0-0-resultat ude mod Slavia Prag i Europa Leagues gruppespil. Det betyder, at FCK stadig har det i egne fødder at gå videre, selv om det kræver gode resultater i de to sidste gruppekampe mod Zenit og Bordeaux. »Jeg er meget tilfreds med, at vi lever i gruppen. Og slår vi Zenit nu, og det kan ske, så er vi foran dem i det indbyrdes regnskab. Vi må bare være positive og tænke på, at vi lever. Vi vidste, det ville blive svært«, siger Solbakken. »Vi var perfekte defensivt mod Slavia. De havde to skud og et frispark«, konstaterer Solbakken.

Fodbold: FC Københavns Nicolai Boilesen regner med, at han er hurtigt klar igen, efter at han torsdag aften måtte lade sig udskifte med en skade i Europa League-kampen mod Slavia Prag. »Det var et lille riv i højre baglår, men jeg er rimelig sikker på, at jeg tog det i optrækket. Jeg har heller ikke vildt ondt lige nu«, siger Boilesen, som dog afskriver søndagens superligakamp mod AaB. »Det er udelukket, at jeg spiller i Aalborg på søndag, men jeg håber, at jeg er klar efter landsholdspausen«, siger Boilesen.

Fodbold: Arsenal frygter, at klubbens angriber Danny Welbeck har pådraget sig en meget alvorlig skade under torsdag aftens Europa League-kamp mod Sporting. Her blev englænderen båret fra banen med en ankelskade, og begivenheden overskyggede til dels den noget triste 0-0-kamp, der dog sendte Arsenal videre til knockoutrunderne fra gruppe E. »Welbeck er på hospitalet, og vi bliver nødt til at vente yderligere noget tid med svaret, men vi regner desværre med, at der er tale om en alvorlig skade«, siger Arssenal-manager Unai Emery. »Vi er kede af det, for Welbeck er en meget dedikeret spiller hos os«.