Dilemma: Sportsfolk har flere lande på hånden

»Mit pas siger, at jeg er fra Uganda. Hvorfor skulle jeg være en del af den her nye form for landshold, hvor man kan vælge et landshold, fordi man har kigget i et stamtræ? Jeg er mere tilhænger af, at man skal vælge det sted, man kommer fra. Det var der, at det startede«, forklarer Opondo.

»Når folk er begyndt at bøje reglerne og finde muligheder for at komme på et bedre landshold, så forsvinder hele grundtanken med et landshold«.

Økonomiske årsager et problem

DIF-formand Niels Nygaard lever fint med den stigende indvandring og sportsfolkenes valgmuligheder, så længe at ingen lande forsøger at købe sig til forstærkninger.



»Jeg har det skidt med de gange, hvor sportsfolk af økonomiske årsager vælger at stille op for et land, fordi de får en kæmpe check. Det er forkert«, siger Nygaard.

Han nævner eksempler fra håndbolden, hvor Qatar har stillet op med et hold bestående af udlændinge. Der er også løbere fra Kenya, der er blevet betalt for at stille op for andre nationer.

»Derfor er det vigtigt, at der er nogle karensperioder, så man ikke bare uden videre kan skifte statsborgerskab«, understreger DIF-formanden.

Ritzau