Vejles træner får fem dages karantæne for ulovlig kontakt Dansk målsucces i NHL og remis i første opgør om skak-VM.

Direkte sport i tv DR1

14.00 Håndbold: Medvedi-BSV (m) 16.10 Håndbold: Skanderborg-GOG (m) TV 2 Sport 6.00 Badminton: China Open, semifin. 21.30 Basketball: LA Clippers-Milwaukee TV3+ 15.00 Formel 1: GP Brasilien, træning 18.00 Formel 1: GP Brasilien, kvalifikation TV3 Sport 15.00 Håndbold: Brest-København (k) 18.30 Fodbold: Dortmund-Bayern M. 01.05 Ishockey: Caroline-Detroit TV3 Max 13.30 Fodbold: Maidenhead-Portsmouth 16.00 Fodbold: AC Horsens-Sønderjyske 18.30 Fodbold: Crystal Palace-Tottenham 20.30 Boksning: Oleks. Usyk-Tony Bellew 6’eren 13.30 Fodbold: Cardiff-Brighton 16.00 Fodbold: Leicester-Burnley Eurosport 1 15.45 Ridebanespring: Global Champ. 21.00 Rugby: Frankrig-Sydafrika Eurosport 2 21.00 Fodbold: Boca Juniors-River Plate



Vis mere

Fodbold. Vejles træner Adolfo Sormani er af Fodboldens Disciplinærinstans blevet idømt fem spilledages karantæne for mod reglerne at have været i kontakt med sit hold under superligakampen mod Horsens 5. november. Det skriver Dansk Boldspil-Union i en pressemeddelelse. Sormani har henvist til tribunen i kampen mod Horsens på grund af karantæne, og reglerne foreskriver, at han derfor ikke må have kontakt med holdet i løbet af kampen.

Efterfølgende modtog Fodboldens Disciplinærinstans en indberetning fra kampens videoobservatør, hvoraf det fremgik, at Sormani var i elektronisk kontakt med en assistent træner i Vejles tekniske område, hvilket også fremgik af tv-billeder. Vejle bliver endvidere idømt en bøde på 5.000 kroner, og dommen er endelig.





Ishockey. Efter en lille nedtursperiode kom Oliver Bjorkstrand tilbage på rette spor, da han scorede for Columbis Blue Jackets i holdets 2-1-sejr over Washington Capitals. Nikolaj Ehlers kom ligeledes på scoringstavlen, da hans hold Winnipeg Jets hentede en solid sejr på 5-2 over Colorado Avalanche. Frederik Andersen, der vogter målet hos Toronto Maple Leafs kunne notere en redningsprocent på 97,44, da ha kun blev passeret en enkelt gang i hans holds sejr på 6-1 over New JHersey Devils. Alt dette skete i den nordamerikanske NHL-liga.

Skak. Norske Magnus Carlsen, der har været verdensmester siden 2013, var på vej mod en sejr i åbningspartiet i VM-kampen mod amerikaneren Fabiano Caruana. Men efter syv timers træk og rokader endte opgøret med remis. VM-kampen mellem Magnus Carlsen og Fabiano Caruana spilles over 12 partier og varer frem til 28. november. Den første, der sikrer sig 6,5 parti, tager VM-titlen.

Fodbold. Leicester har offentliggjort planerne om at rejse en statue af klubejeren Vichai Srivaddhanaprabha, der døde i en helikopterulykke lige uden for stadion i slutningen af oktober. Sønnen Aiyawatt Srivaddhanaprabha, der efter faderens død har overtaget ejerskabet af dem engelske klub, offentliggjorde nyheden i et personligt brev i kampprogrammet til lørdagens hjemmekamp mod Burnley i Premier League.

Tennis. Herrernes sæsonfinale starter søndag i London, og den 37-årige schweizer, der har vundet begivenheden syv gange tidligere, kan i tilfælde af endnu en gevinst nå op på 100 turneringssejre i karrieren. Federer åbner turneringen mod japanske Kei Nishikori. Der spilles i to grupper med følgende sammensætning.

Lleyton Hewitt-gruppen

Roger Federer, Kei Nishikori, Kevin Anderson, Dominic Thiem.

Guga Kuerten-gruppen

Alexander Zverev, Marin Cilic, Novak Djokovic, John Isner.