Liverpool indtager toppen af tabellen efter pligtsejr på Anfield

FAKTA Direkte sport i tv DR1 15.10 Håndbold: Odense-Buducnost (k) 16.50 Håndbold: Skjern-Pick Szeged (m) TV 2 Sport 06.00/10.35 Badminton: China Open 14.30 Fodbold: Excelsior-Ajax 16.45 Fodbold: Heracles-Feyenoord 21.30 Basketball: Detroit-Charlotte 01.00 Basketball: Houston-Indiana TV3+ 13.00 Fodbold: Liverpool-Fulham 18.10 Formel 1: Brasiliens Grand Prix 22.15 Am. fodbold: LA Rams-Seattle 02.20 Am. fodbold: Philadelphia-Dallas TV3 Sport 13.45 Fodbold: Lyngby-Fredericia 18.00 Fodbold: FC Midtjylland-Vejle 20.00 Fodbold: OB-Esbjerg 01.05 Ishockey: Winnipeg-New Jersey TV3 Max 12.00 Fodbold: Hobro-Vendsyssel 15.15 Fodbold: Chelsea-Everton 17.00 Håndbold: Vardar-Barcelona (m) 18.45 Am. fodbold: Cincinnati-New O. 23.00 Motorsport: Nascar 6’eren 17.30 Fodbold: Manchester C.-Manchester U. Canal 9 16.00 Fodbold: AaB-F.C. København Eurosport 1 21.00 Fodbold: Major League 23.15 Fodbold: Major League Eurosport 2 07.00 Kunstskøjteløb: Grand Prix 14.00 Fodbold: Randers-FC Nordsjælland 18.00 Fodbold: Start-Rosenborg Vis mere

Fodbold: Liverpool overtog søndag eftermiddag førstepladsen i Premier League, da holdet hjemme på Anfield vandt 2-0 over tabellens bundhold Fulham. Målscorere for Liverpool var Mohamed Salah og Xherdan Shaqiri. Manchester City kan måske generobre førstepladsen, hvis Pep Guardiolas mandskab på Old Trafford kan besejre Manchester United i søndagens ene aftenkamp. Den anden hedder Arsenal-Wolverhampton.

Ishockey: Firenationersturneringen i Polen endte godt for Danmarks landshold og Danmarks nye landstræner, Heinz Ehlers. I søndagens afsluttende kamp vandt danskerne med 1-0 over Norge, der var været modstander i mange tætte dramaer på isen i de senere år. Efter næsten tre målløse perioder scorede Rødovres Steffen Klarskov, da der manglede seks minutter af den ordinære spilletid. Det var Heinz Ehlers’ første sejr i sit nye job. Tidligere i turneringen var Danmark bagud 0-1 til Polen, da kampen mod værtsnationen blev afbrudt på grund af problemer med isen. Det blev fulgt op lørdag af et nederlag til Østrig på 1-2 efter forlænget spilletid.

Badminton: Japanske Kento Momota bliver ved med at levere forrygende resultater i en meget stor sæson. Søndag tog Momota også titlen ved Fuzhou China Open, da han nedkæmpede Tien Chen Chou fra Taiwan med cifrene 21-13, 11-21, 21-16. Finalen var en gentagelse af finalen ved Denmark Open, hvor 24-årige Momota også tog titlen. I denne sæson har verdensranglistens nr. 1 ligeledes vundet VM-guld, guld ved de asiatiske mesterskaber og titlerne ved Japan Open, Indonesia Open og Vietnam International.

Fodbold: Atalanta kunne søndag ikke blot skabe glæde i egne rækker, men uden tvivl også hos både Juventus og Napoli, for holdet besejrede på hjemmebane Inter 4-1, hvilket gavnede Milano-klubbens konkurrenter i den øverste del af Serie A-tabellen. I den sene søndagskamp spiller Inters nabo og store rival AC Milan mod topholdet Juventus. Atalanta er på sjettepladsen i Serie A.

Ishockey: Frans Nielsen sikrede natten til søndag dansk tid Detroit Red Wings en sejr mod Carolina Hurricanes i NHL. Danskeren leverede først en assist til kampens første mål og afgjorde til sidst straffeslagskonkurrencen, så Detroit vandt 4-3. Detroit spillede kampen på udebane i byen Raleigh, der er hovedstad i den amerikanske delstat North Carolina. Frans Nielsen var involveret i 1-0-målet, der faldt i 1. periode, hvor canadiske Andreas Athanasiou scorede. Kort efter udlignede Hurricanes. I anden 2. periode så det sort ud for Detroit, da Carolina scorede to mål og sikrede sig en føring på 3-1. Men i 3. periode scorede Nielsens holdkammerat Anthony Mantha to mål inden for tre minutter, hvormed kampen inden for den ordinære spilletid endte 3-3. Kampen skulle derfor afgøres i en konkurrence på straffeslag. Her brændte alle tre Carolina-skytter, mens Frans Nielsen sikrede Detroit sejren ved holdets andet forsøg.



Golf: Nedbank Golf Challenge har været lidt af en rutsjebanetur for Lucas Bjerregaard. Danskeren kan dog forlade den sydafrikanske turnering, der er en del af European Tour, med oprejst pande efter søndag at have gået fjerde og sidste runde i 7 slag under par. Det rakte til en delt 14.-plads, 12 slag efter vinderen, englænderen Lee Westwood, der startede finalerunden 3 slag efter Sergio Garcia, men en eagle på 2. hul og senere seks birdies resulterede i en runde i 64 som den eneste bedre end Lucas Bjerregaard. Det var 45-årige Westwoods første sejr siden 2014.

Huddersfield-målmand Jonas Lössl må på grund af en skade melde fra til landskampene mod Wales og Irland. Foto: Martin Rickett/AP

Fodbold: En mindre skade betyder, at målmand Jonas Lössl må melde afbud til det danske landsholds kommende kampe mod Wales og Irland i Nations League. Det skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) på Twitter. Som erstatning for Lössl, der til daglig spiller i engelske Huddersfield, har landstræner Åge Hareide udtaget FC Midtjylland-målmand Jesper Hansen. Danmark møder Wales på udebane fredag 16. november og tager imod Irland på hjemmebane i Aarhus tre dage senere.