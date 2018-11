Gammel cykelstjernes comebackplan ryster hans tidligere chef

FAKTA Direkte sport i tv TV 2

19.30 Håndbold: Aalborg-Århus (m)

01.00 Basketball: Toronto-New Orleans

TV3 Sport

15.00 Tennis: ATP Finals

18.30 Fodbold: Helsingør-Viborg

21.00 Tennis: ATP Finals

02.10 NFL: San Francisco-NY Giants

TV3 Max

20.45 Fodbold: Hampton-Oldham

01.05 Ishockey: NY Rangers-Vancouver

Canal 9

17.00 E-sport: FC Helsingør-AGF

18.15 E-sport: OB-Vendsyssel FF

19.30 E-sport: AaB-FC København

20.45 E-sport: Brøndby IF-FCM

Eurosport 1

13.45/19.45 Snooker: Home Nations Series Vis mere

Cykling: Den øverste chef for storholdet Quick-Step, Patrick Lefevere, har svært ved at forstå, hvorfor den pensionerede cykelrytter Andrea Tafi vil stille op i næste års udgave af Paris-Roubaix. 52-årige Tafi har annonceret, at han vil gøre comeback i den berømte brostensklassiker, og at han han fundet et hold, han kan repræsentere i løbet. Comebacket skal markere, at det i 2019 er 20 år siden, at italieneren vandt det prestigefyldte endagsløb, da han kørte for Mapei-holdet. Dengang hed hans sportsdirektør Patrick Lefevere. De to har talt om planerne ved et sponsorarrangement for nylig, fortæller Lefevere.

»Vi spurgte ham alle sammen, om han havde feber eller sådan noget, eller om han er blevet skør. Jeg forstår det ikke«, siger Lefevere til cyclingnews.com. »En 90-årig kan stille op i Paris-Roubaix. Jeg ved bare ikke, hvor længe han kan sidde med i feltet. Jeg har ingen idé om, hvor længe Andrea kan holde«, siger den belgiske cykelboss. »Alle siger, at jeg er skør, men det synes jeg ikke, at jeg er i mit hjerte. Jeg ved, hvor hårdt det er, jeg træner, og jeg vil se, hvad der sker«, siger Andrea Tafi.

Fodbold: U21-landstræner Niels Frederiksen har efterudtaget Alexander Bah (Sønderjyske), Jacob Sørensen (Esbjerg) og Alexander Munksgaard (FC Midtjylland) til det hold, der møder Spanien og England. Jannik Pohl og Mathias Jensen er meldt helt ude med skader, mens Jacob Bruun Larsen, Philip Billing og Jens Stage ikke kan spille i Spanien onsdag, men er i betragtning til mødet med England i Esbjerg tirsdag i næste uge. Spanien og England har, som Danmark, kvalificeret sig til EM i 2019 ved at vinde deres kvalifikationsgruppe.

Fodbold: Franske Franck Ribéry er havnet i problemer efter Bayern Münchens nederlag til Dortmund i lørdags. Efter kampen mistede franskmanden angiveligt besindelsen og slog en fransk reporter fra tv-kanalen BeIN flere gange i ansigtet. Overfor avisen Bild bekræfter Bayerns sportsdirektør, Hasan Salihamidzic, at der havde været »en hændelse«. »Franck Ribéry har informeret os om, at han havde en kontrovers med sin landsmand Patrick Guillou, som han har kendt i mange år. Vi blev allerede lørdag aften enige med Patrick Guillou om, at vi snart vil holde et møde, hvor vi skal tale om, hvordan vi får sagen ud af verden. Hr. Guillou har signaliseret, at det også er i hans interesse«, siger Salihamidzic til Bild.

Foto: Andreas Gebert/Ritzau Scanpix Veteranen Franck Ribéry er en temperamentsfuld type, som også af og til har sammenstød med dommerne.

Veteranen Franck Ribéry er en temperamentsfuld type, som også af og til har sammenstød med dommerne.

Avisen skriver, at Ribéry angiveligt var ophidset over, at Guillou under kampen beskyldte ham for at være skyld i to af Dortmunds mål, da Bayern tabte topkampen med 2-3. 48-årige Patrick Guillou er selv tidligere professionel fodboldspiller i klubber som Rennes, Chateauroux og Saint-Etienne. Ifølge tyske medier risikerer Ribéry en lang karantæne. Bayern München er efter lørdagens nederlag 7 point efter førende Dortmund i Bundesligaen.

Motorsport: Formel 1-arrangørerne har tildelt den hollandske Red Bull-kører Max Verstappen to dages samfundstjeneste efter et sammenstød med franskmanden Esteban Ocon ved søndagens grandprix i Brasilien. De to kørere havde en mindre kollision, da Verstappen lå i front under løbets slutfase, og Ocon, der var en omgang efter hollænderen, forsøgte at overhale. Sammenstødet betød, at Lewis Hamilton kunne overhale 21-årige Verstappen og lægge sig i front af løbet. Efter løbet opsøgte han Force India-køreren, skubbede ham flere gange og truede med at slå Ocon. Efter episoden blev begge kørere indkaldt af formel 1’s stewards. Organisationen bag formel 1, FIA, har efterfølgende udsendt en erklæring, hvor det fremgår, at »Max Verstappen er beordret til at udføre to dages samfundstjeneste« inden for seks måneder.

Foto: Nelson Almeida/Ritzau Scanpix Der var ikke ligefrem smil hos Max Verstappen (tv.), da han sammen med søndagens vinder Lewis Hamilton stod på podiet i São Paulo efter det brasilianske formel 1-grandprix.

Der var ikke ligefrem smil hos Max Verstappen (tv.), da han sammen med søndagens vinder Lewis Hamilton stod på podiet i São Paulo efter det brasilianske formel 1-grandprix.

Tennis: Frederik Løchte Nielsen vandt sammen med sin japanske makker Toshihide Matsui doublefinalen i challenger-turneringen i Knoxville. Nielsen og Matsui besejrede i slutkampen amerikanerne Hunter Reece og Tennys Sandgren med 7-6, 7-5. Det er 30. gang i karrieren, at Løchte vinder en turnering på challenger-niveau.



Fodbold: Forsvarsspilleren Janni Arnth skifter fra svenske Linköping til Arsenal, der aktuelt fører den engelske Super League med maksimumpoint. Den 32-årige danske landsholdsspiller glæder sig til opgaven: »Det er et virkelig interessant projekt. Jeg kender nogle af spillerne, og jeg har spillet mod dem før, og efter min mening er der masser af kvalitet og potentiale i truppen«, siger hun til Arsenals hjemmeside.

Volleyball: Det bliver Kristian Knudsen, der overtager landstrænerjobbet for Danmarks mandlige volleyball-landshold fra Mikael Trolle. Det oplyser Volleyball Danmark. Knudsen var tidligere assisterende træner.

Fodbold: Den tidligere italienske landstræner Gian Piero Ventura har meddelt, at han trækker sig fra jobbet som træner for Chievo i Serie A efter blot fire kampe i spidsen for holdet. Søndag hentede Verona-klubben ellers det første point under Venturas ledelse med 2-2 mod Bologna, men umiddelbart efter kampen meddelte træneren, at han ville stoppe. Ifølge italienske medier sagde Ventura efter Bologna-kampen til sine spillere, at han ikke havde troen på, at han kunne redde klubben fra nedrykning.