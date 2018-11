Ung formel 1-stjerne straffes med samfundstjeneste efter skub af rival

FAKTA Direkte sport i tv TV 2

19.30 Håndbold: Aalborg-Århus (m)

01.00 Basketball: Toronto-New Orleans

TV3 Sport

15.00 Tennis: ATP Finals

18.30 Fodbold: Helsingør-Viborg

21.00 Tennis: ATP Finals

02.10 NFL: San Francisco-NY Giants

TV3 Max

20.45 Fodbold: Hampton-Oldham

01.05 Ishockey: NY Rangers-Vancouver

Canal 9

17.00 E-sport: FC Helsingør-AGF

18.15 E-sport: OB-Vendsyssel FF

19.30 E-sport: AaB-FC København

20.45 E-sport: Brøndby IF-FCM

Eurosport 1

13.45/19.45 Snooker: Home Nations Series Vis mere

Motorsport: Formel 1-arrangørerne har tildelt den hollandske Red Bull-kører Max Verstappen to dages samfundstjeneste efter et sammenstød med franskmanden Esteban Ocon ved søndagens grandprix i Brasilien. De to kørere havde en mindre kollision, da Verstappen lå i front under løbets slutfase, og Ocon, der var en omgang efter hollænderen, forsøgte at overhale. Sammenstødet betød, at Lewis Hamilton kunne overhale 21-årige Verstappen og lægge sig i front af løbet. Efter løbet opsøgte han Force India-køreren, skubbede ham flere gange og truede med at slå Ocon. Efter episoden blev begge kørere indkaldt af formel 1’s stewards. Organisationen bag formel 1, FIA, har efterfølgende udsendt en erklæring, hvor det fremgår, at »Max Verstappen er beordret til at udføre to dages samfundstjeneste« inden for seks måneder.

Foto: Luca Bruno/AP Cristiano Ronaldo og Mario Mandzukic er vant til at score mål, og de gjorde det søndag aften surt for AC Milan.

Fodbold: Juventus og Cristiano Ronaldo holder stilen i Serie A. Den sene søndagskamp i Milano mellem AC Milan og Juventus endte med en 2-0-sejr til gæsterne fra Torino, der havde først Mario Mandzukic og derefter Cristiano Ronaldo som målscorere. Med gevinsten fører Juventus nu rækken med 6 point ned til Napoli og 9 point ned til Inter på de efterfølgende pladser. Efter den kommende landsholdspause skal Juventus 24. november hjemme møde SPAL 2013 i 13. runde.

Fodbold: Nicklas Bendtner kan kalde sig dobbelt norsk mester, efter at han søndag var med til at vinde sin anden guldmedalje med Rosenborg. Og danskeren er klar til at tage endnu et år i Trondheim-klubben, som han har spillet for siden marts 2017. »Rosenborg har en speciel plads i mit hjerte, og jeg regner med, at jeg er her i næste sæson«, siger Bendtner. Guldet blev sikret med søndagens 1-0-sejr over Start i Kristiansand, som betyder, at Rosenborg ikke kan indhentes, uanset hvordan det går i sidste spillerunde.



Fodbold: Manchester Uniteds manager, José Mourinho, giver midtugekampen mod Juventus skylden for, at hans hold måtte se sig slået 1-3 i søndagens lokalderby mod Manchester City i Premier League. »Alle må være enige om, at det er noget andet at tage til Juventus og spille mod et af de bedste hold i verden i 90 minutter end at slå Shakhtar Donetsk 6-0 på hjemmebane«, siger portugiseren efter nederlaget til Manchester City. Han henviser til de to holds kampe i Champions League i den forgangne uge. »Det er ikke den fysiske belastning, men det mentale pres. Jeg tror, nogle af drengene kunne mærke det«, siger José Mourinho.



E-sport: Det danske e-sportshold Astralis cementerede natten til mandag dansk tid sin position som verdens nr. 1 i spillet CS:GO. I finalen ved turneringen IEM Chicago udraderede danskerne det amerikanske hold Liquid med 3-0. Det skriver ESPN. Det var Astralis’ syvende titel i år, og med sejren i Chicago følger en præmiecheck på knap 660.000 kroner.

Fodbold: Heller ikke i sjette forsøg fik Thierry Henry en sejr som cheftræner for AS Monaco. Og for anden kamp i træk blev det endda til alvorlige klø, da den tidligere stjerneangribers mandskab sent søndag tabte 0-4 til PSG. Edinson Cavani scorede hattrick, før Neymar satte punktum på straffespark for gæsterne. Monaco ligger næstsidst i Ligue 1 med blot 7 point for 13 kampe.