Zlatan hædret efter bare et halvt år i USA

Direkte sport i tv Tirsdag 13. november TV 2 Sport 19.30 Håndbold: GOG-Nordsjælland (m) 3.00 Basketball: Denver-Houston 15.00/21.00 Tennis: ATP Finals 1.05 Ishockey: NY Islanders-Vancouver Canal 9 17.00 E-sport: Superligaen Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: HomeNations Series



Fodbold: Zlatan Ibrahimovic høstede endnu en hædersbevisning, da han blev kåret som den bedste nye spiller i denne sæson i den nordamerikanske Major League Soccer. I en afstemning blandt trænere, spillere og mediefolk slog den 37-årige svenske angriber fra Los Angeles Galaxy engelske Wayne Rooney fra DC United og mexicaneren Carlos Vela fra Los Angeles FC. Zlatan Ibrahimovic scorede 22 mål i 27 kampe, men Galaxy nåede trods det bidrag ikke med i slutspillet. DE 22 mål var dog nok til, at Zlatan igen, igen blevt kåret som årets angriber ved svenskernes hjemlige galla Fotbollsgalan i aftes. Vewd samme lejlighed uddelte angriberen den pris, han selv har lagt navn til ’Zlatans nummer 10’. Den tilfaldt klubben Grunden Bois, der har særligt fokus på udviklingshæmmede atleter.

Bordtennis: Et nyt ranglistesystem, belønner spillere for at stille op i så mange turneringer som muligt, betyder ifølge danske Jonathan Groth et større pres og markant større risiko for skader. I 2018 ender Groth med at have spillet 15 turneringer mere end i 2017. »Hvis man vælger at nedprioritere nogle turneringer, så kan det koste på ranglisten, og måske koste en OL-deltagelse«, siger Jonathan Groth til DR. Groth, der er verdens nummer 15 og dermed 5. bedste europæer, måtte for et par uger siden trække sig fra Swedish Open på grund af en overbelastningsskade - sandsynligvis opstået efter et hårdt turneringsprogram.



Tennis: Topseedede Novak Djokovic fik en fin start på ATP Finals i London. I første kamp i Kuerten-gruppen sejrede serberen 6-4, 6-3 mod den amerikanske kanonserver John Isner. Novak Djokovic topper nu gruppen side om side med tyskeren Alexander Zverev, som slog kroaten Marin Cilic 7-6, 7-6. Dagens program i den anden gruppe byder på kampene Roger Federer-Kei Nishikori og Dominic Thiem-Kevin Anderson.

Olympisk: Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har angiveligt opfordret internationale forbund til ikke at tildele Spanien store konkurrencer. Det sker efter at Spanien har diskrimineret atleter fra Kosovo ved VM i karate i Madrid tidligere på måneden. Her blev atleterne fra Kosovo ifølge InsideTheGames-mediet mødt med et forbud fra det spanske myndigheder og fik ikke lov til at deltage under eget flag. Spaniens manglende anerkendelse af Kosovo var af frygt for, at det kunne forstærke separatisternes ambitioner i de spanske regioner Baskerlandet og Catalonien.

Ishockey: NHL indgik mandag et forlig på 18,9 millioner dollar, ca. 120 millioner kroner, med 318 tidligere topspillere, der havde sagsøgt ligaen for ikke at have beskyttet dem mod eller oplyst dem om risikoen for hjernerystelser i deres aktive karriere. Betingelsen for forliget er, at samtlige 318 spillere vælger at acceptere aftalen og derved afholder sig personlige søgsmål mod NHL.