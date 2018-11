Fodbolddommer i karantæne efter 'sten, saks, papir'

Direkte sport i tv Onsdag 14. november TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Nykøbing F.-Viborg (k) 20.15 Håndbold: Esbjerg-København (k) 2.00 Basketball: Minnesota-New Orleans TV3 Sport 15.00/21.00 Tennis: ATP Finals 2.05 Ishockey: Winnipeg-Washington TV3 Max 18.45 Håndbold: Flensburg-Paris SG (m) 20.45 Håndbold: Montpellier-Löwen (m) 6’eren 20.00 Fodbold, U21: Spanien-Danmark Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: Home Nations Series 00.15 Fodbold: Major League Eurosport 2 6.00 Cykling: Tour of Fuzhou 20.45 Fodbold, U17: Nordkorea-Tyskland (k) Vis mere

Fodbold: Utroligt, men sandt. En engelsk dommer har fået tre ugers karantæne for at glemme den lodtrækningsmønt, der normalt skal afgøre, hvem der starter kampen med bolden. Det skriver avisen Daily Mail. I et opgør mellem Manchester City og Reading i Englands bedste kvinderække benyttede dommer David McNamara en anden metode til at afgøre lodtrækningen, da holdenes anførere blev bedt om at lave ’sten, saks, papir’. Ifølge fodboldloven skal der benyttes en mønt til lodtrækningen. (Ritzau).

Fodbold: Zlatan Ibrahimovics første mål for Los Angeles Galaxy i MLS 31. marts er blevet kåret til årets mål i den amerikanske liga.

The goal heard 'round the world.



The 2018 @MLS Goal of the Year belongs to @Ibra_official. pic.twitter.com/OtgNjcCEF0 — LA Galaxy (@LAGalaxy) 14. november 2018

Olympisk: Calgary i Canada er efter alt at dømme ude af kapløbet om at blive værter fort vinter-OL i 2016. Tirsdag var der nemlig folkeafstemning omkring OL-projektet i byen og ifølge nyhedsbureauet AFP har ca. 172.000 stemt imod værtskabet og kun små 132.000 har stemt for. Afstemningen er ikke bindende, men det ventes, at de 15 medlemmer af Calgarys byråd vil følge resultatet. Hvis Calgary bliver nødt til at droppe OL-buddet, så er der kun Stockholm samt Milano/Cortina d’Ampezzo tilbage. Men både det svenske og det italienske bud hænger i en tynd tråd. I Sverige har den nationale olympiske komite endnu ikke sikret sig politisk opbakning. I Italien er der politisk opbakning fra regeringen, men det er regionerne, der er udset til at levere pengene i noget der ikke ligner en helt sikker konstruktion.

Curling: Kvinderne fra Sydkorea fik overraskende sølv ved OL på hjemmebane i Pyeongchang i februar, men succesen havde sin pris. Holder beskylder trænerne for verbale overgreb og for at udøve kontrol over deres privatliv. Det har kvinderne meddelt Sydkorea Olympiske Komite i et brev sidste uge. Sydkoreas regering meddeler nu, at man sammen med den olympiske komité nu vil undersøge anklagerne. De fem kvinder på holdet blev i Sydkorea døbt ’hvidløgspigerne’, fordi de kom fra en provins, hvor der dyrkes hvidløg.

Ishockey: Lars Eller leverede to målgivende afleveringer, da NHL-mestrene Washington Capitals natten til onsdag vandt 5-2 hjemme over Minnesota Wild. Andetsteds i NHL var Frans Nielsen i aktion for Detroit Red Wings. På hjemmebane uddelte de en øretæve på 6-1 til Arizona Coyotes. Nielsen leverede karrierens 281. assist i opgøret.

Tennis: Roger Federer undgik med en sejr over Dominic Thiem et tidligt farvel ved ATP Finals i London. 37-årige Federer vandt sent tirsdag 6-2, 6-3 over østrigeren og kan med sejr i to sæt over Kevin Anderson (2 sejre) nu formentlig spille sig i semifinalen. Alle fire spillere i gruppen kan dog nå en plads i semifinalerne. Dagens kampe i Kuerten-gruppen: 15.00 Novak Djokovic-Alexander Zverev, 21.00 Marin Cilic-John Isner.