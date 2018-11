Olesen røg ud af top-10, da hans golfbold landede på en sten

Sport i tv Torsdag 15. november TV 2 Sport 19.30 Håndbold: MorsThy-Skanderb. (m) 2.00 Basketball: Houston-Golden State 5.00 Badminton: Hong Kong Open TV3+ 2.15 Am. fodbold: Seattle-Green Bay TV3 Sport 15.00/21.00 Tennis: ATP Finals 1.05 Ishockey: NY Islanders-NY Rangers TV3 Max 19.00 Håndbold: Berlin-Melsungen (m) 6’eren 20.45 Fodbold: Kroatien-Spanien Eurosport 1 13.45/20.00 Snooker: Home Nation Series Eurosport 2 6.00 Cykling: Tour of Fuzhou 20.45 Fodbold: Belgien-Island Vis mere

Golf: Thorbjørn Olesen har chancen for at krydre en stor sæson med den bedste danske slutplacering nogen sinde på European Tours pengeliste, og Ryder Cup-vinderen fik en fin start på sæsonfinalen i Dubai – i hvert fald på de første 17 huller, hvor han med 3 slag under par lå lige inden for top-10. På 18. hul manglede Olesens andetslag en halv meter i at nå green og trillede i stedet tilbage ned mod en sø og landede uspillelig på en sten. Efter et drop slog Olesen bolden ind til et parputt på et par meter. Det kiksede med få centimeter og så smuttede koncentrationen på det sidste lille puf, så det endte med en dobbeltbogey. Dermed droppede Thorbjørn Olesen ned på en delt 28.-plads, hvor han er 5 slag efter de to førende, englænderen Jordan Smith og spanieren Adrian Otaegui. Luicas Bjerregaard fik derimod en skidt start med en runde i 76 slag, så han sammen med Joakim Lagergren deler sidstepladsen blandt de 60 finalister og derfor skal slå først ud i fredagens anden runde.

Borja Mayoral debuterede for Real Madrid som 18-årig, men er i denne sæson udlejet til en anden klub i Spanien. Foto: Francisco Seco/AP

Fodbold: U21-landsholdet kom foran i Spanien, men fik en lille øretæve i EM-testen onsdag i Logrono. Mikkel Duelund scorede i 5. minut for de rødhvide, der endte med at tabe 4-1. Stortalentet Borja Mayoral, der er ejet af Real Madrid, men spiller på en lejekontrakt i Levante, udlignede til 1-1, inden han scorede til både 2-1 og 4-1 og blev kampens mest iøjefaldende aktør. Fem danskere fik debut i opgøret. Lyngby-målmand Oskar Snorre og Brøndby-stopperen Joel Kabongo startede, mens Sønderjyskes Alexander Bah, FC Nordsjællands Magnus Kofod Andersen og Esbjergs Jacob Lungi Sørensen blev skiftet ind. U21-holdet, der skal til EM i Italien i sommeren 2019, spiller på tirsdag i Esbjerg mod England.



Olympisk: Cortina d’Ampezzo og Milano, der planlægger et fælles værtskab for vinter-OL i 2026, kan alligevel regne med hjælp fra den italienske regering. Det var ellers meldt ud, at regeringen ikke kunne afsætte midler, men det har ændret sig. »Hvis de private midler ikke slår til, så står vi klar til at dække de resterende omkostninger«, siger Italiens indenrigsminister Matteo Salvini ifølge AP.

Cykling: Efter 17 måneders sagsbehandling har Den Internationale Cykelunion omsider fældet som i portugiseren Andre Cardosos dopingsag to uger før Tour de France-starten i 2017. Den 34-årige tidligere Trek-Segafredo-rytter har i kølvandet på den positive eop-test fået en karantæne på i alt fire år og kan altså køre igen i 2021.

Doping: Afrikanske stater arbejder i kulisserne angiveligt på at få valgt en afrikansk chef for Det Internationale Antidopingagentur (Wada), når der er valg til præsidentposten i 2019. Det sker, mens kampen mod doping i Afrika er kørt ud på et sidespor efter stribevis af sager i atletikstormagten Kenya i de senere år. Også i Afrikas mest folkerige nation, Nigeria, er der store problemer. Nigerias nationale antidopingagentur er derfor blevet sat udenfor døren af Wada. I 2017 foretog nigerianerne blot 30 test. Til gengæld var 7 af de 30 dopingpositive. Wada’ bestyrelse, der i øjeblikket mødes i Baku, meddeler endvidere, at det russiske anitidopingagentur, Rusada, der på kontroversiel facon blev lukket ind i varmen igen i forrige måned, er klar til at modtage en international delegation af observatører om to uger.





Vægtløftning: Lin Tzu-chi fra Taiwan kan have deltaget i sin sidste konkurrence. Den tidligere verdensrekordholder i kvindernes 63 kilos-klasse er af Den Internationale Sportsdomstol (CAS) blevet idømt en massiv dopingkarantæne på otte år. Det sker, efter at Det Internationale Antidopingagentur (Wada) appellerede den oprindelige udelukkelse på to år.

Badminton: Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen er klar til kvartfinalen ved Hong Kong Open efter 21-15, 21-15 mod Ou Xuanyi og Ren Xiangyu fra Kina. I damesingle er Mia Blichfeldt til gengæld færdig ligesom damedoublen Sara Thygesen/Maiken Fruergaard tabte. 2. runde ved Hong Kong Open blev også endestationen for Jan Ø. Jørgensen. Han tabte i to sæt til sydkoreanske Lee Dong-keun - 13-21, 17-21.

Håndbold: 37-årige Kasper Søndergaard tager et år mere i Skjern. Backen kom til Skjern i 2011 efter fire år i KIF Kolding.