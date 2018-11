Real Madrids kæmpetalent gav dansk U21-hold en lektion

Sport i tv Torsdag 15. november TV 2 Sport 19.30 Håndbold: MorsThy-Skanderb. (m) 2.00 Basketball: Houston-Golden State 5.00 Badminton: Hong Kong Open TV3+ 2.15 Am. fodbold: Seattle-Green Bay TV3 Sport 15.00/21.00 Tennis: ATP Finals 1.05 Ishockey: NY Islanders-NY Rangers TV3 Max 19.00 Håndbold: Berlin-Melsungen (m) 6’eren 20.45 Fodbold: Kroatien-Spanien Eurosport 1 13.45/20.00 Snooker: Home Nation Series Eurosport 2 6.00 Cykling: Tour of Fuzhou 20.45 Fodbold: Belgien-Island Vis mere

Fodbold: U21-landsholdet kom foran i Spanien, men fik en lille øretæve i EM-testen onsdag i Logrono. Mikkel Duelund scorede i 5. minut for de rødhvide, der endte med at tabe 4-1. Stortalentet Borja Mayoral, der er ejet af Real Madrid, men spiller på en lejekontrakt i Levante, udlignede til 1-1, inden han scorede til både 2-1 og 4-1 og blev kampens mest iøjefaldende aktør. Fem danskere fik debut i opgøret. Lyngby-målmand Oskar Snorre og Brøndby-stopperen Joel Kabongo startede, mens Sønderjyskes Alexander Bah, FC Nordsjællands Magnus Kofod Andersen og Esbjergs Jacob Lungi Sørensen blev skiftet ind. U21-holdet, der skal til EM i Italien i sommeren 2019, spiller på tirsdag i Esbjerg mod England.

Håndbold: 37-årige Kasper Søndergaard tager et år mere i Skjern. Backen kom til Skjern i 2011 efter fire år i KIF Kolding.

Basketball: Mændene fra Bakken Bears vandt onsdag for femte kamp i træk i Fiba Europe Cups gruppespil. 121-89 sluttede det på hjemmebane mod det ukrainske mesterhold Cherkaski Mavpy. 121 point er i øvrigt ny klubrekord for Bakken Bears i europæisk sammenhæng, skriver Ritzau. Bakken Bears er allerede kvalificeret til næste fase af turneringen.

Fodbold: De afgørende runder i Nations League indledes i aften. Hvordan er det nu lige det er med den turnering. Se filmen her:





Tennis: Marin Cilic vandt 6-7, 6-3, 6-4 over John Isner ved ATP Finals i London og at afgørelsen faldt efter tre sæt sendte Novak Djokovic videre til semifinalerne. Netop Djokovic og Cilic mødes i sidste runde i den indledende gruppe, hvor Isner skal op mod Alexander Zverev. Dagens kampe: 15.00 Dominic Thiem-Kei Nishikori 21.00 Roger Federer-Kevin Anderson.

Fodbold: Frederik Rønnow var førstevalg i starten af sæsonen i Frankfurt, men er nu reserve for tyske Kevin Trapp. Rønnow tror dog på en positiv fremtid i Frankfurt. »Jeg har stadigvæk meget tålmodighed, for jeg har skrevet en kontrakt på fire år, og jeg synes stadig, at det er fedt at være der, og det er en super god klub, som ligger nummer fire i Bundesligaen. Jeg har også fået lov til at spille et par kampe og gjort en god figur, så jeg har heller ikke nogen fornemmelse af, at klubben har givet op på mig«, siger Frederik Rønnow til Ritzau.

Fodbold: Den franske Manchester City-back Benjamin Mendy gennemgik onsdag en knæoperation. Hvor lang tid han er ude, er uvist.