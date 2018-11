35 birdies sender golfens glade dreng sikkert gennem et klamt mareridt Jeff Winther sikrede sig som eneste dansker adgang til European Tour i sidste runde af den frygtede tourskole.

Sportsverden er dag efter dag og uge efter uge propfuld af vilde dramaer, nervepirrende afgørelser, afgørende nerver og skæbnefortællinger.

For mange er golf lige så kedelig som at se maling tørre, men uanset forholdet til sporten, må man som sportsentusiast bare være fascineret af den årlige mareridtsfinale på Europeans Tours Qualifying School, eller tourskolen, som den hedder i golfmunde.

»En klam oplevelse«, kalder eksempelvis den tidligere tourspiller Andreas Hartø de seks runder, som for de sidste 77 spillere i udvælgelsesprocessen er altafgørende for størrelsen på levebrødet. Hartø oplevede det i 2010 og 2013, da han fornyede sin ret til at spille på det bedste niveau i Europa.

Jeff Winther klarede den for tredje gang

Årets tourskole faldt sin afgørelse i dag på Lumine Golf Course, hvor der blev fundet 27 vindere og omkring det dobbelte antal tabere, og blandt de lettede og lykkelige vindere var Jeff Winther eneste dansker.

30-årige Jeff Winther gjorde det for tredje gang. Efter at have været gennem en hel sæson på European Tour uden at være blandt de 110, der sikrede sig retten til endnu en sæson, tog han på tourskolen og generhvervede kortet.



Jeff Winther har lige siden starten i lørdags haft snuden fint begravet i birdiesporet og hele vejen været pænt inden for i den stilling, hvor de 25 bedste sikrer sig adgang til næste sæsonn European Tour.



35 birdies har den glade dreng fra Nordsjælland spredt ud over sine seks runde på de to baner, turneringen er blevet afviklet på. Det resulterede i en slutplacering som en delt nummer 3, efter han de to seneste år har fornyet sin spilleret på samme måde med placeringer som nummer 7 og 16.

Kun sydafrikaneren Zaner Lombard og spanieren Alejandro Canizarez, der to gange har vundet på European Tour, var med 24 slag under par bedre end Jeff Winther, hvis bedste placering på touren er en 2.-plads fra debutåret 2016.

Anders Hansen gik ned til sidst

Fire danskere med vidt forskellig baggrund som professionelle golfspillere må derimod tilslutte sig det trods alt prominente selskab af dagens tabere.

48-årige Anders Hansen har været helt deroppe, hvor der er allersjovest. Øverst på leaderboardet 3 gange som vinder på European Tour og deltagelse i 25 majorturneringer. Han tog - for andet år i træk - på tourskolen for at se, hvad der skete, som han har sagt.

Anders Hansen tog egentlig tog afsked med European Tour i 2015, men har alligevel ikke helt kunne slippe sporten. Sidste år kom Anders Hansen gennem tourskolen, og han lå efter 103 af turneringens 108 huller lige akkurat til at forny sin spilleret på touren, men efter tre bogeys på de fem sidste huller røg Anders Hansen ude af ligningen i sin sidste oplevelse af tourskolen.

»Jeg har det fint med bare at spille en gang imellem, når jeg har lyst. Men det er også sidste gang, jeg gør det her, for det er simpelthen for hårdt. Det er simpelthen for mentalt drænende. Det er seks runder. Ja, jeg er træt. Det kan jeg godt mærke«, sagde Anders Hansen til golf.dk efter at have spillet den femte af de seks runder.