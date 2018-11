Utilfredse tilskuere gør krise værre inden mødet med Danmark

Direkte sport i tv Fredag 16. november TV 2 Sport 6.00/5.00Badminton: Hong Kong Open 19.30 Ishockey: SønderjyskE-Esbjerg 1.00 Basketball: Boston-Toronto TV3 Sport 15.00/21.00 Tennis: ATP Finals 2.05 Ishockey: Winnipeg-Buffalo Kanal 5 20.45 Fodbold: Wales-Danmark Eurosport 1 12.45/19.45 Snooker: Home Nations Series 17.45 Skihop: World Cup, kvalifikation Eurosport 2 6.00 Cykling: Tour of Fuzhou 12.00/14.05 Kunstskøjteløb: Grand Prix 16.00 Snooker: Northern Ireland Open 20.00 Fodbold: U21 – Tyskland-Holland 20.45 Fodbold: Holland-Frankrig 2.00 Rally: VM-afdeling Vis mere

Fodbold: Irland, som det danske landshold møder mandag i Aarhus i Nations League, spillede torsdag 0-0 i en testkamp på hjemmebane i Dublin mod Nordirland. Det pauvre resultat, som blev sikret af en storspillende irsk målmand, Darren Randolph, bekom ikke publikum på Aviva Stadium. De irske spillere blev således sendt i omklædningsrummet ledsaget af buhende tilskuere. »Jeg forstår godt tilråbene, men jeg er sikker på, at vi kan få vendt skuden selv om vi er i en overgangsfase«, siger den irske landstræner Martin O’Neill, der i øvrigt er nordirer. Det var Irlands femte kamp i træk uden sejr. Holdet har kun vundet en gang i de seneste 11 kampe.

Tennis: Roger Federer er klar til at spille semifinale ved ATP-slutspillet i London. Sent torsdag slog den schweiziske veteran den sydafrikanske superserver Kevin Anderson 6-4, 6-3. Anderson er trods nederlaget dog også klar til at spille semifinale som 2’er i gruppen. Den anden gruppe afgøres i dag efter kampene Alexander Zverev-John Isner (15.00) og Novak Djokovic-Marin Cilic (21.00). Novak Djokovic har vundet sine to kampe hidtil og ligner et godt semifinalebud. Den anden plads er helt åben.



Fodbold: 15 år efter han debuterede som 17-årig spillede englænderen Wayne Rooney i aftes sin 120. og sidste landskamp. Mål blev det dog ikke til, da han kom på banen til 2. halvleg af 3-0-sejren mod USA på Wembley. »At være tilbage på Wembley foran de engelske fans, der gav mig en fantastisk modtagelse, var et øjeblik, jeg vil huske«, siger Rooney til Sky Sports. Rooney scorede i alt 53 gange for England, hvilket er rekord. En rekord, han forventer Harry Kane på et tidspunkt slår. »Jeg ser frem til, at give ham trofæet«, lød det fra Rooney. Harry Kane, der også er Rooneys efterfølger som anfører, har dog fortsat 34 scoringer op til Rooneys milepæl.

Fodbold: Det tyske landshold fik en smule tiltrængt oprejsning, da det blev til en 3-0-sejr på hjemmebane mod Rusland i en testkamp. Leroy Sane, Niklas Süle og Serge Gnabry scorede målene før pausen.

Skak: VM-opgøret i London mellem den forsvarende mester, Magnus Carlsen fra Norge, og den amerikanske udfordrer Fabiano Caruana er ekstremt tæt. 5. parti endte også remis. Denne gang efter 34 træk.