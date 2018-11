Karantæner giver muligheden for to debutanter

Fodbold: Med karantæner til Kasper Schmeichel og Thomas Delaney har landstræner Åge Hareide suppleret sin landsholdstrup med to potentielle debutanter. 24-årige Christian Nørgaard fra Fiorentina og 26-årige David Jensen fra Utrecht støder til truppen, der mandag aften spiller den sidste, betydningsløse gruppekamp mod Irland i Aarhus. David Jensen bliver dog blot tredjemålmand i en trup, der også tæller Frederik Rønnow og Jesper Hansen.

Direkte sport i tv Lørdag TV 2 16.10 Håndbold: LemvigThy-Ringsted (m) TV 2 Sport 6.00 Badminton: Hong Kong Open 15.00 Cykelcross: World Cup (m) 1.30 Basketball: Boston-Utah 4.00 Motorsport: Endurance VM, Kina TV3 Sport 13.25 Roadracing: MotoGP Spanien 15.00/21.00Tennis: ATP Finals 19.00 Håndbold: Barcelona-Vardar (m) 1.05 Ishockey: NY Rangers-Florida TV3 Max 13.30 Håndbold: Aalborg-Füchse Berlin (m) 16.00 Fodbold: Luton-Plymouth 19.05Ishockey: New Jersey-Detroit 6’eren 20.45 Fodbold: Italien-Portugal Eurosport 1 7.00 Standardvogne: Macaus VM-afd. 10.00/13.00 Alpint: World Cup slalom (k) 15.45 Skihop: World Cup, hold 19.45 Snooker: Home Nations Series 1.00 Standardvogne: Macaus VM-afd. 5.00 Motorsport: Endurance VM, Kina 5.15Standardvogne: FIA GT Eurosport 2 6.00 Cykling: Tour of Fuzhou 8.00 Curling: EM 11.30 Kunstskøjteløb: Grand Prix 13.45 Snooker: Northern Ireland Open 15.00 Fodbold: Serbien-Montenegro 18.00 Fodbold: Tyrkiet-Sverige 21.00 Rugby: Landskamp Vis mere

Svømning: Pernille Blume sluttede kortbanesæsonen med endnu en fjerdeplads, da hun ved World Cup-stævnet i Singapore atter blev overgået af svenskeren Sarah Sjöström (51,13 sek.) samt hollænderne Femke Heemskerk (51,29 sek.) og Ranomo Kromowidjojo (51,56 sek.) i 100 meter fri. Med 52,04 sek. svømmede Blume ellers sin tredjehurtigste tid nogen sinde og det hurtigste siden EM i København for 11 måneder siden, da hun satte dansk rekord og vandt bronze med 51,63 sek.

Håndbold: Da Stine Jørgensen i oktober blev opereret for en knæskade, lignede det et farvel til deltagelsen med EM-slutrunden senere i denne måned, mens landstræner Klavs Bruun Jørgensen ser en realistisk mulighed for alligevel at få sin anfører med til Frankrig. » I tæt samarbejde med Odense Håndbold har vi vurderet, at det er realistisk at få Stine i spil i løbet af EM-slutrunden«, siger Klavs Bruun Jørgensen i en pressemeddelelse fra Dansk Håndbold Forbund. Når landsholdet mandag samles for at forberede sig på næste uges turnering i Norge støder Viborgs bagspiller Line Haugsted og målvogteren Amalie Milling fra København til truppen, men de er ikke umiddelbart i spil til at skulle deltage i kampene.

Fodbold: Neymar blev matchvinder på et straffespark et kvarter før tid, da Brasilien i et sydamerikansk opgør i London besejrede Uruguay 1-0. Sejren var Brasiliens femte i træk siden nederlaget i VM-kvartfinalen til Belgien, mens Uruguay har nu har tabt tre kampe i træk. Brasilien spiller på tirsdag mod Cameroun, og Uruguay møder samme dag Frankrig på Parc des Princes i Paris.