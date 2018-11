18-årig er første danske VM-finalist siden Viktor Axelsen

Badminton: Som den første danske damesinglespiller og den blot anden danske singlespiller nogen sinde udover Viktor Axelsen er 18-årige Line Christophersen i finalen ved ungdoms-VM. I Canada har 13.-seedede Line Christophersen vundet nogle drabeligt tætte kampe over blandt andre turneringens 2.- og 4.-seedede. Line Christophersen har slået modstandere fra Japan, Sverige (22-20 i tredje sæt), Thailand, Malaysia og i semifinalen kineseren Yaxin Wei med 21-18, 23-21. I finalen søndag aften venter den 3.-seedede Goh Jin Wei fra Malaysia, der er nummer 28 på seniorernes verdensrangliste, hvor Line Christophersen som 11.-bedste dansker er nummer 207. Udover Viktor Axelsen i 2010 er doublerne Peter Gade/Peder Nissen i 1994 og Jim Laugesen/Rikke Olsen i 1992 de eneste danskere, der er blevet ungdomsverdensmestre.

Direkte sport i tv Søndag DR 1 13.10 Håndbold: BSV-Tatran Presov (m) 15.00 Håndbold: Metz-Odense (k) 17.00 Håndbold: Pick Szeged-Skjern (m) TV 2 Sport 10.00 Badminton: Hong Kong Open 21.30 Basketball: Minnesota-Memphis 00.00 Basketball: Miami-LA Lakers TV3+ 22.15 Am. fodbold: New Orleans-Philadelphia 2.20 Am. fodbold: Chicago-Minnesota TV3 Sport 13.45Fodbold: Næstved-Nykøbing FC 16.00 Fodbold: Viborg-Thisted 18.45 Am. fodbold: Washington-Houston 22.15 Motorsport: Nascar EcoBoost 400 2.05 Ishockey: Edmonton-Las Vegas TV3 Max 13.45 Håndbold: København-Sävehof (k) 19.00 Tennis: ATP Finals 23.05 Ishockey: Carolina-New Jersey 6’eren 15.00 Fodbold: England-Kroatien Eurosport 1 6.30 Motorsport: Endurance VM, Kina 10.15/13.00 Alpint: World Cup slalom (m) 14.45 Skihop: World Cup 19.45 Snooker: Home Nations Series Eurosport 2 8.00Curling: EM (k) 13.45 Snooker: Northern Ireland Open 18.00 Fodbold: Nordirland-Østrig 20.45 Fodbold: Schweiz-Belgien

Curling: Trods en føring på 5-2 halvvejs i kampen tabte de danske kvinder også den anden kamp ved EM i Estland. Letland vandt 8-6 over det danske hold bestående af Madeleine Dupont, Denise Dupont, Mathilde Halse og Julie Høgh. Også det mandlige danske hold, der spiller i den næstbedste kategori, tabte deres anden kamp, da Wales vandt 7-5.

Ishockey: Med 8 minutter og 37 sekunders spilletid blev Patrick Russell den 12. dansker i NHL, da han debuterede for Edmonton Oilers i et ophedet Alberta-opgør mod Calgary Flames, der vandt 4-2. Mikkel Bødker bidrog med to assister, da han med Ottawa Senators besejrede Pittsburgh Penguins med 6-4.

Tennis: Sæsonens sidste tenniskamp på ATP-touren bliver en finale mellem serberen Novak Djokovic og tyskeren Alexander Zverev i O2 Arena London. 31-årige Djokovic, der har vundet ATP Finals fem gange før, spillede sig i finalen ved at udradere sydafrikaneren Kevin Andersson med 6-2, 6-2.

Håndbold: Viborg er som det første af tre danske hold, der spiller returkampe i denne weekend, klar til gruppespillet i kvindernes EHF Cup. Efter at have vundet 31-16 på hjemmebane vandt Viborg 26-11 i Serbien over ZORK Jagodina. Nykøbing Falster og Team Esbjerg spiller senere i dag.

Fodbold: Portugal er selv uden Cristiano Ronaldo som første hold klar til semifinalerne i Nations League. Førstepladsen blev sikret, da de regerende europamestre lørdag aften spillede 0-0 på udebane mod Italien. Dermed er det også en kendsgerning, at Polen rykker ud af den nye turnerings bedste kategori uanset udfaldet af gruppens sidste kamp ude mod Portugal.