Gazza-nedtur fortsætter med anklage om sexovergreb i engelsk tog

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport

19.30 Håndbold (m): Ribe-Esbjerg - Mors-Thy 01.00 Basketball: Indiana-Utah TV3 Sport 11.00 Curling: EM, Tyskland-Danmark (k) 18.30 Håndbold: Fl.-Handewitt - R-N Löwen (m) 02.10 NFL: LA Rams-Kansas TV3 Max 01.35 Ishockey: Montreal-Washington Kanal 5 20.45 Fodbold: Danmark-Irland Canal 9 17.00 E-sport: AGF-Lyngby 18.15 E-sport: Silkeborg-FC København 19.30 E-sport: Esbjerg-Brøndby 20.45 E-sport: SønderjyskE-Randers Eurosport 1 11.00 Curling: EM, Tyskland-Danmark (k) Eurosport 2 15.00 Curling: EM 20.45 Fodbold: Tyskland-Holland Vis mere

Fodbold: Den tidligere engelske fodboldstjerne Paul Gascoigne fortsætter sin deroute efter fodboldkarrieren. Mandag oplyser britisk politi ifølge Sky Sports, at Gascoigne er blevet anklaget for et seksuelt overgreb. Overgrebet, som endnu ikke er nærmere defineret, skulle have fundet sted i et tog mellem York og Durham 20. august i år. 51-årige Gascoigne stoppede karrieren i 2004 og har efterfølgende haft det svært. Både stoffer og alkohol har ført til flere negative historier i pressen for den tidligere stjernespiller. I sin storhedstid var han blandt Europas bedste midtbanespillere, og han nåede at optræde for klubber som Newcastle, Tottenham, Lazio og Glasgow Rangers. Derudover blev det til 57 landskampe for England, hvori han scorede 10 mål.

Fodbold: Det schweiziske landshold er overraskende klar til finaleturneringen i Nations League. Søndag bankede schweizerne på eget græs Belgien med 5-2, efter at de belgiske gæster havde ført 2-0. Resultatet betyder, at Schweiz i juni 2019 skal op mod Portugal, England og enten Frankrig eller Holland, når Nations League afgøres i en miniturnering for de fire bedste hold. I kampens indledning var der intet, der tydede på, at søndagen skulle ende i en fest for det schweiziske hjemmepublikum i Luzern. To gange inden for de første 20 minutter lynede Belgiens Thorgan Hazard til 1-0 og 2-0 og sendte belgierne på kurs mod den fjerde sejr af fire mulige i gruppen.



Foto: Alexandra Wey/AP Haris Seferovic (midt) scorede hattrick, da Schweiz nedlagde Belgien 5-2 i sidste gruppekamp og dermed tog en billet til finaledelen af Nations League til sommer.

Haris Seferovic (midt) scorede hattrick, da Schweiz nedlagde Belgien 5-2 i sidste gruppekamp og dermed tog en billet til finaledelen af Nations League til sommer. Foto: Alexandra Wey/AP

Da Schweiz samtidig havde tabt 1-2 på udebane til Belgien i oktober, skulle schweizerne nu score fire gange for at vippe belgierne væk fra gruppens førsteplads. Selv om opgaven virkede umulig, så lod schweizerne sig ikke slå ud, og efter 25 minutters spil reducerede Ricardo Rodriguez til 1-2 på et straffespark. Inden pausen slog hjemmeholdets Haris Seferovic til to gange, så Schweiz førte 3-2 efter første halvleg. Efter en times spil kom det afgørende 4-2-mål, da Nico Elvedi snittede et indlæg over stregen. Fem minutter før slutfløjt cementerede Haris Seferovic den schweiziske sejr med sit tredje mål i opgøret. Schweiz og Belgien slutter gruppen med hver 9 point, men schweizerne slutter foran Belgien, da de er bedst i de indbyrdes kampe.

Fodbold: Den danske indkasttræner Thomas Grønnemark har forlænget samarbejdet med storklubben Liverpool, oplyser han i en pressemeddelelse. Den 42-årige dansker har været tilknyttet klubben i et halvt år, og Liverpool ønsker altså at fortsætte udviklingen omkring indkast. Ud over Liverpool samarbejder Grønnemark også med FC Midtjylland og en unavngiven klub fra Bundesligaen. Han er selv indehaver af verdensrekorden for det længste indkast på 51,33 meter.



Cykling: På de colombianske bjergsider cykler en mand op og ned og venter længselsfuldt på, at sæsonen starter op i det nye år. Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) blev ramt af kyssesyge under årets Giro d’Italia i maj, og sygdommen har holdt ham ude resten af året. Nu har han fået bugt med sygdommen og længes efter cykelløb. »Alting er fint nu, selv om det har været en svær tid. Da vi fandt ud af, at det var kyssesyge, kunne vi behandle det, og vi fortsætter med at kontrollere det. Så nu er det bare et spørgsmål om at tro på det og fortsætte med at drømme som altid«, siger Chaves optimistisk til hjemmesiden ciclo21.com.

Fodbold: Kenneth Emil Petersen stopper som professionel spiller, når 2018 bliver til 2019. Det skriver Petersens arbejdsgiver, superligaklubben OB, på sin hjemmeside. Den 33-årige forsvarsspiller er blevet enig med den fynske klub om at ophæve sin kontrakt og stopper altså i samme ombæring karrieren. »Det er vemodigt og en speciel dag, men jeg er også meget afklaret med det hele«, siger Petersen på OB’s hjemmeside.

Olympisk: Sheikh Ahmad al-Fahad al-Sabah fra Kuwait har valgt at indstille sit arbejde som medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC) midlertidigt, fordi han er blevet anklaget for forfalskning. Det oplyser hans kontor ifølge AFP. Sheikh Ahmad nægter sig skyldig i anklagerne, som ifølge ham er skabt af politiske kræfter internt i Kuwait. IOC’s etiske kommission skal nu undersøge anklagerne.



Tennis: Novak Djokovic har været i kanonform i den sidste halvdel af 2018, hvor kun meget få spillere er lykkedes med at få skovlen under den serbiske verdensetter.Søndag lykkedes det overraskende den 21-årige tysker Alexander Zverev som den blot tredje spiller siden starten af Wimbledon i sommer at slå Djokovic. Med cifrene 6-4, 6-3 vandt Zverev sæsonfinalen i London over den 31-årige serber. Det tyske stortalent får store roser med på vejen fra finalemodstanderen.

Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix Det blev ikke til en sjette titel i sæsonfinalen for Novak Djokovic, for den ti år yngre tysker Alexander Zverev var klart bedst i søndagens slutkamp i London.

Det blev ikke til en sjette titel i sæsonfinalen for Novak Djokovic, for den ti år yngre tysker Alexander Zverev var klart bedst i søndagens slutkamp i London. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

»Der er mange ligheder med hensyn til vores indledning på den professionelle karriere«, siger Djokovic ifølge Sky Sports om Zverev. »Forhåbentlig kan han overgå mig. Det ønsker jeg virkelig for ham. Han virker som en meget dedikeret spiller. Han er uden tvivl en rar person, som kommer godt ud af det med alle«.

Atletik: Ugandas Joshua Cheptegei lykkedes søndag fuldt ud med et angreb på rekorden over 15 km landevejsløb. Det skete, da han i hollandske Nijmegen vandt løbet NN ZevenHeuvenloop i tiden 41.05 minutter. Tiden er 8 sekunder bedre end den hidtidige rekord. »Ved 10 kilometer var jeg efter tidsplanen, hvis jeg skulle sætte rekord, så jeg måtte sætte tempoet i vejret ved 12 kilometer. Den sidste strækning var meget hård, men jeg nød det alligevel«, fortæller Joshua Cheptegei til iaaf.org. 22-årige Cheptegei blev i år dobbelt guldvinder (5.000 og 10.000 m) ved Commonwealth Games i australske Gold Coast.