Schweiz lammer VM-bronzehelte med 5-2-sejr

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport

19.30 Håndbold (m): Ribe-Esbjerg - Mors-Thy 01.00 Basketball: Indiana-Utah TV3 Sport 11.00 Curling: EM, Tyskland-Danmark (k) 18.30 Håndbold: Fl.-Handewitt - R-N Löwen (m) 02.10 NFL: LA Rams-Kansas TV3 Max 01.35 Ishockey: Montreal-Washington Kanal 5 20.45 Fodbold: Danmark-Irland Canal 9 17.00 E-sport: AGF-Lyngby 18.15 E-sport: Silkeborg-FC København 19.30 E-sport: Esbjerg-Brøndby 20.45 E-sport: SønderjyskE-Randers Eurosport 1 11.00 Curling: EM, Tyskland-Danmark (k) Eurosport 2 15.00 Curling: EM 20.45 Fodbold: Tyskland-Holland Vis mere

Fodbold: Det schweiziske landshold er overraskende klar til finaleturneringen i Nations League. Søndag bankede schweizerne på eget græs Belgien med 5-2, efter at de belgiske gæster havde ført 2-0. Resultatet betyder, at Schweiz i juni 2019 skal op mod Portugal, England og enten Frankrig eller Holland, når Nations League afgøres i en miniturnering for de fire bedste hold. I kampens indledning var der intet, der tydede på, at søndagen skulle ende i en fest for det schweiziske hjemmepublikum i Luzern. To gange inden for de første 20 minutter lynede Belgiens Thorgan Hazard til 1-0 og 2-0 og sendte belgierne på kurs mod den fjerde sejr af fire mulige i gruppen.

Da Schweiz samtidig havde tabt 1-2 på udebane til Belgien i oktober, skulle schweizerne nu score fire gange for at vippe belgierne væk fra gruppens førsteplads. Selv om opgaven virkede umulig, så lod schweizerne sig ikke slå ud, og efter 25 minutters spil reducerede Ricardo Rodriguez til 1-2 på et straffespark. Inden pausen slog hjemmeholdets Haris Seferovic til to gange, så Schweiz førte 3-2 efter første halvleg. Efter en times spil kom det afgørende 4-2-mål, da Nico Elvedi snittede et indlæg over stregen. Fem minutter før slutfløjt cementerede Haris Seferovic den schweiziske sejr med sit tredje mål i opgøret. Schweiz og Belgien slutter gruppen med hver 9 point, men schweizerne slutter foran Belgien, da de er bedst i de indbyrdes kampe.

Tennis: Novak Djokovic har været i kanonform i den sidste halvdel af 2018, hvor kun meget få spillere er lykkedes med at få skovlen under den serbiske verdensetter.Søndag lykkedes det overraskende den 21-årige tysker Alexander Zverev som den blot tredje spiller siden starten af Wimbledon i sommer at slå Djokovic. Med cifrene 6-4, 6-3 vandt Zverev sæsonfinalen i London over den 31-årige serber. Det tyske stortalent får store roser med på vejen fra finalemodstanderen.

Det blev ikke til en sjette titel i sæsonfinalen for Novak Djokovic, for den ti år yngre tysker Alexander Zverev var klart bedst i søndagens slutkamp i London. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

»Der er mange ligheder med hensyn til vores indledning på den professionelle karriere«, siger Djokovic ifølge Sky Sports om Zverev. »Forhåbentlig kan han overgå mig. Det ønsker jeg virkelig for ham. Han virker som en meget dedikeret spiller. Han er uden tvivl en rar person, som kommer godt ud af det med alle«.

Atletik: Ugandas Joshua Cheptegei lykkedes søndag fuldt ud med et angreb på rekorden over 15 km landevejsløb. Det skete, da han i hollandske Nijmegen vandt løbet NN ZevenHeuvenloop i tiden 41.05 minutter. Tiden er 8 sekunder bedre end den hidtidige rekord. »Ved 10 kilometer var jeg efter tidsplanen, hvis jeg skulle sætte rekord, så jeg måtte sætte tempoet i vejret ved 12 kilometer. Den sidste strækning var meget hård, men jeg nød det alligevel«, fortæller Joshua Cheptegei til iaaf.org. 22-årige Cheptegei blev i år dobbelt guldvinder (5.000 og 10.000 m) ved Commonwealth Games i australske Gold Coast.

Basketball: Efter en træg sæsonstart med tre nederlag på stribe er Los Angeles Lakers ved at få vind i sejlene i NBA under ledelse af den nytilkomne superstjerne LeBron James. Natten til mandag dansk tid blev James’ tidligere arbejdsgiver Miami Heat besejret 113-97 i egen hule, og LeBron James førte i den grad an med 51 point! Det var hans højeste score i sæsonen. Fra 2010 til 2014 optrådte LeBron James for Miami Heat, som han førte til fire NBA-finaler, hvoraf de to blev vundet. Mens gensynet med publikum i Miami nok ikke påvirkede James voldsomt, bliver det muligvis anderledes i holdets næste kamp senere på ugen. Her skal Lakers på besøg hos Cleveland Cavaliers, holdet fra James’ hjemstavn, hvor han indledte karrieren, og som han senest repræsenterede i fire sæsoner indtil i sommer.

Golf: Amerikanske Lexi Thompson vandt søndag sæsonfinalen på den amerikanske LPGA Tour. 23-årige Thompson var fire slag bedre end landsmanden Nelly Korda i turneringen, der blev spillet i Naples i Florida. »Det er meget specielt for mig, da jeg er vokset op i Florida. At vinde foran min familie og mine venner var noget særligt«, siger Lexi Thompson. Med sejren følger en pengepræmie på 500.000 dollar (3,3 millioner kroner).