Magnussen leverer varen og skaber håb om point i Abu Dhabi

18.00 Basketball: Brooklyn-Minnesota 20.35 Ishockey: Rødovre-SønderjyskE TV3 Sport 9.55/13.55 Formel 1: Abu Dhabi, træning 19.00 Fodbold: Vejle-AaB 21.45Fodbold: Ipswich-West Bromwich 0.05 Ishockey: Vegas-Calgary 5.40 Standardvogne: V8 TV3 Max 20.30 Fodbold: Leverkusen-Stuttgart 22.30 Ishockey: Washington-Detroit Eurosport 1 13.00 Curling: EM, semifinaler (k) 17.45 Skihop: World Cup, kvalifikation Eurosport 2 16.45/18.15 Kunstskøjteløb: GP Frankrig Vis mere

Motorsport: Kevin Magnussen fra Team Haas leverede en solid præstation ved fredagens første træning forud for søndagens grandprix i Abu Dhabi, da han noterede den sjette bedste tid. Foran bl.a. Ferrari-kørerne Kimi Räikkönen og Sebastian Vettel. Holdkammerat Romain Grosjean havde 10. bedste træningstid, og det tegner lovende for holdet i denne weekend, der er afslutningen på denne formel 1-sæson. Max Verstappen og Daniel Ricciardo fra Red Bull scorede de to bedste tider.

Golf: Søren Kjeldsen og Thorbjørn Olesen lagde flot fra land torsdag, men fredag kørte golfspillet ikke optimalt, og de faldt tilbage ved World Cup of Golf, VM for hold. Danskerne rasler ned fra en delt fjerdeplads til en delt placering som nummer 12 i feltet på 28 af verdens bedste par. Fra blot at være et enkelt slag fra de førende par er Olesen og Kjeldsen nu seks slag efter. Fredagens runde i Melbourne bød på foursomes, hvor spillerne på hvert hold skifter til at slå til den samme bold. Den disciplin kørte ikke for danskerne, der blev noteret for fire bogeys, to dobbeltbogeys og tre birdies. Runden endte i 77 slag, fem slag over banens par. Olesen og Kjeldsen, som vandt turneringen i 2016, deltager sammen med alle de andre par i fourballs lørdag, inden det hele slutter med endnu en omgang foursomes søndag.

Badminton: Mads Conrad-Petersen tager en selvvalgt pause fra landsholdets eliteprogram på ubestemt tid. Doublespilleren ønsker at genfinde lysten til sporten og vil bruge mere tid på familien. Det meddeler 30-årige Mads Conrad-Petersen fredag i en pressemeddelelse fra Badminton Danmark. Mads Conrad-Petersen har sidste træning i Brøndby Hallen i denne omgang på mandag. I den nærmeste fremtid vil han holde sig fit og badmintonskarp i sin klub, Skovshoved, og han vil fortsætte med at spille i Badmintonligaen.

Ishockey: Hvidovre Fighters kæmper hårdt for at få styr på økonomien, og nu har klubben sagt farvel til endnu en spiller. Sønderjyske oplyser fredag, at rivalen har hentet den finske back Christian Silfver i Hvidovre. Sønderjyderne har lukket færrest mål ind i Metal Ligaen, men den 27-årige finne skal forstærke forsvaret yderligere. Hvis aftalen når at blive godkendt hos Danmarks Ishockey Union, kan backen debutere allerede i fredagens udekamp mod Rødovre Mighty Bulls, oplyser Hvidovre.

Håndbold: Ligakampen mellem KIF Kolding og GOG skal alligevel ikke spilles om. KIF Kolding har fået medhold hos Håndboldens Appelinstans, som fredag meddeler, at resultatet 23-23 mellem de to klubber står ved magt. GOG havde efter kampen indgivet en protest, og Disciplinærinstansen besluttede i første omgang, at opgøret skulle spilles om. Instansen begrundede omkampen med to regelbrud, der med rimelig sandsynlighed har haft afgørende betydning for kampens resultat. Den beslutning er nu ændret, da Håndboldens Appelinstans ikke mener, at de to regelbrud kan siges at have været kampafgørende.