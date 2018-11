Olesen og Kjeldsen rasler ned af listen ved hold-VM

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport

18.00 Basketball: Brooklyn-Minnesota 20.35 Ishockey: Rødovre-SønderjyskE TV3 Sport 9.55/13.55 Formel 1: Abu Dhabi, træning 19.00 Fodbold: Vejle-AaB 21.45Fodbold: Ipswich-West Bromwich 0.05 Ishockey: Vegas-Calgary 5.40 Standardvogne: V8 TV3 Max 20.30 Fodbold: Leverkusen-Stuttgart 22.30 Ishockey: Washington-Detroit Eurosport 1 13.00 Curling: EM, semifinaler (k) 17.45 Skihop: World Cup, kvalifikation Eurosport 2 16.45/18.15 Kunstskøjteløb: GP Frankrig

Golf: Søren Kjeldsen og Thorbjørn Olesen lagde flot fra land torsdag, men fredag kørte golfspillet ikke optimalt, og de faldt tilbage ved World Cup of Golf, VM for hold. Danskerne rasler ned fra en delt fjerdeplads til en delt placering som nummer 12 i feltet på 28 af verdens bedste par. Fra blot at være et enkelt slag fra de førende par er Olesen og Kjeldsen nu seks slag efter. Fredagens runde i Melbourne bød på foursomes, hvor spillerne på hvert hold skifter til at slå til den samme bold. Den disciplin kørte ikke for danskerne, der blev noteret for fire bogeys, to dobbeltbogeys og tre birdies. Runden endte i 77 slag, fem slag over banens par. Olesen og Kjeldsen, som vandt turneringen i 2016, deltager sammen med alle de andre par i fourballs lørdag, inden det hele slutter med endnu en omgang foursomes søndag.

Fodbold: Sadio Mané spiller angiveligt også for Liverpool i de kommende år. Torsdag aften meddelte Liverpool således, at klubben og angriberne har forlænget kontrakten. Liverpool kalder det en langtidskontrakt, men nævner ikke, hvor mange år parterne har papir på hinanden. Den 26-årige angriber fra Senegal kom til Liverpool i sommeren i 2016 og har siden udviklet sig til en af Europas bedste angribere. Sadio Mané har scoret 7 mål i 16 kampe i denne sæson, og han har i alt scoret 40 mål i 89 kampe for Liverpool.



Tennis: Frankrig og Kroatien starter fredag deres duel om Davis Cup-titlen 2018. Finalen spilles på multiarenaen Stade Pierre Mauroy i Lille, hvor Ligue 1-klubben Lille OSC holder til. Fra kl. 14.00 sættes singlerne Jeremy Chardy-Borna Coric, Jo-Wilfried Tsonga-Marin Cilic i gang. Noget overraskende har den franske kaptajn Yannick Noah valgt at se bort fra Lucas Pouille, selv om de tre bedst placerede franske spillere, Richard Gasquet, Gaël Monfils og Gilles Simon, ikke kan stille til start. Og Tsonga, der først er på vej tilbage efter en skade, er dumpet ned som nr. 259 på ATP-ranglisten.