Mickelson tæmmer Tiger og scorer formue i golfduel

FAKTA Direkte sport i tv DR 2

17.20 Håndbold: Metalurg-BSV (m) TV 2 19.10 Håndbold: Danmark-Norge (k) TV 2 Sport 9.30 Badminton: Syed Modi Int. 16.50 Håndbold: Ungarn-Frankrig (k) 18.30 Fodbold: Breda-Ajax 2.00 Basketball: Oklahoma-Denver TV3+ 13.30 Formel 1: Abu Dhabi GP, kvalif. 18.30 Fodbold: Tottenham-Chelsea TV3 Sport 9.25 Roadracing: Moto GP, Abu Dhabi 10.55 Formel 1: Abu Dhabi, træning 13.30 Fodbold: Hamilton-Celtic 16.00 Fodbold: Hobro-Randers 18.30 Fodbold: Brentford-Middlesbrough 1.05 Ishockey: St. Louis-Winnipeg TV3 Max 9.00 Curling: EM, finale 13.30 Fodbold: Rotherham-Sheffield U. 15.30 Fodbold: Mainz-Dortmund 17.25 Håndbold: Pick Szeged-Paris SG (m) 19.10 Håndbold: Vive K.-Barcelona (m) 20.00 Fodbold: Caen-Monaco 6'eren 16.00 Fodbold: Watford-Liverpool Eurosport 1 10.45 Nordisk komb.: World Cup, skihop 12.00 Langrend: World Cup, sprint 14.45 Nordisk komb.: W. Cup, langrend 15.30 Alpint: World Cup, storslalom (k) 16.30 Skihop: World Cup 18.30 Alpint: World Cup, storslalom (k) 20.00 Alpint: World Cup, styrtløb (m) Eurosport 2 9.00 Curling: EM (k) 12.00 Kælkning: World Cup (k) 18.00 Fodbold: Haugesund-Rosenborg 20.00 Kunstskøjteløb: Grand Prix (k) 20.45 Fodbold: River Plate-Boca Juniors

Golf: To af de mest vindende spillere i nyere tid var i direkte duel, da Phil Mickelson og Tiger Woods i en showkamp fredag spillede om ni millioner dollar på Shadow Creek Golf Course i Las Vegas. Efter 22 huller var det 48-årige Mickelson, der kunne trække sig ud som sejrherre, og sætte hvad der svarer til lidt under 60 millioner danske kroner på kontoen. Der skulle således fire ekstra huller til for at finde en vinder i duellen, der blev spillet foran et inviteret publikum på 700 personer på banerne i den amerikanske spilleby og udelukkende vist på tv som pay-per-view. Duellen varede fem timer og sluttede i mørke, så arrangørerne måtte tænde banens projektører for at lyse sidste huls green op.

Ishockey: Odense Bulldogs tilknytter Mathias Thinnesen på en kort kontrakt, der gælder for resten af 2018. Det skriver klubben i en pressemeddelelse. 28-årige Thinnesen har tidligere i flere omgange trukket Bulldogs-trøjen over hovedet. Senest i 2016/2017-sæsonen. Hans seneste kampe i Metal Ligaen var for Herlev Eagles i sidste sæson.

Motorsport: Løbskommissærerne ved formel 1-grandprixet i Abu Dhabi har afvist den protest, Kevin Magnussens arbejdsgiver, Haas, tidligere på ugen nedlagde mod Force India-holdet. Haas mente, at Force India, der tidligere på året blev overtaget af nye ejere efter at være blevet sat under administration, var et nyt hold og derfor brød reglerne ved at stille op med biler bygget af det ’gamle’ Force India-hold. Men det får Haas altså ikke medhold i, står det nu klart efter flere dage med høringer. Force India skiftede navn til Racing Point Force India i august, da sæsonen var i gang.

Golf: Thorbjørn Olesen og Søren Kjeldsen bevarede lørdag håbet om en topplacering ved World Cup of Golf, VM for hold. Efter en sløj anden runde, hvor danskerne faldt markant tilbage i feltet med en runde i 77 slag, fik de igen gang i det gode spil på tredjedagen. Lørdag kunne danskerduoen således gå i klubhuset efter en runde i 66 slag, seks under par. Dermed er de samlet 10 slag under par, hvilket rækker til en 11.-plads, der deles med de to par fra Indien og Spanien. Belgiske Thomas Pieters og Thomas Detry har før sidste runde søndag en solid føring i toppen af førertavlen. De er samlet 19 slag under par, hvilket er fem slag færre end de tre par, der deler andenpladsen.



Basketball: En af de største stjerner i NBA, Stephen Curry, var fredag involveret i en trafikulykke på vej til træning. Heldigvis for Curry og Golden State Warriors, som han spiller for, slap han med skrækken og fik ikke nogen skader. Det skriver flere internationale nyhedsbureauer. Ifølge lokale myndigheder kolliderede NBA-stjernen først med en bil foran ham, som chaufføren havde mistet herredømmet over, hvorefter en anden bil ramte Currys bagfra.

Cykling: Den tidligere DM-sølvvinder i landevejscykling Michael Carbel skifter fra 2019 til det danske hold Team Waoo. Det skriver holdet i en pressemeddelelse. 23-årige Carbel har i 2018 kørt for det franske prokontinentalhold Fortuneo-Samsic, men vender altså nu tilbage til Team Waoo, som han også kørte for i 2017. Dengang hed holdet Team Virtu Cycling. Ud over sølvmedaljen ved DM i 2014 har Michael Carbel også en DM-bronzemedalje fra i år. Team Waoo nar også netop skrevet kontrakt med rutinerede Martin Mortensen.