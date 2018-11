Norsk skistjerne knuser rivaler i stort comeback

FAKTA Direkte sport i tv DR1

16.30 Håndbold: Skjern-Flensburg (m) TV 2 15.45 Håndbold: Danmark-Ungarn (k) TV 2 Sport 9.30 Badminton: S. Modi International 15.00 Cykelcross: World Cup (m) 18.10 Håndbold: Norge-Frankrig (k) 21.30 Basketball: LA Lakers-Orlando 00.00 Basketball: Toronto-Miami TV3+

14.10 Formel 1: Abu Dhabis Grand Prix 18.00 Fodbold: FC København-FC Midtjyl. 22.15 Am. fodbold: Denver-Pittsburgh 2.20 Am. fodbold: Minnesota-Green Bay TV3 Sport 6.00 Standardvogne: V8 10.30 Formel 2: Abu Dhabis Grand Prix 13.40 Fodbold: Nykøbing FC-Viborg 16.00 Håndbold: R.N. Löwen-Minden (m) 18.45 Am. fodbold: Carolina-Seattle 1.05 Ishockey: Tampa Bay-New Jersey TV3 Max 12.00 Fodbold: Vendsyssel-Esbjerg 15.00 Håndbold: Füc. Berlin-Aalborg (m) 18.00 Fodbold: Gladbach-Hannover 96 20.00 Golf: The Players Championship 6’eren 14.30 Fodbold: Bournemouth-Arsenal 17.00 Fodbold: Wolves-Huddersfield Canal9 16.00 Fodbold: SønderjyskE-Brøndby Eurosport 1 9.30 Nordisk komb.: World Cup, skihop 10.45 Langrend: World Cup , 10 km kl. (k) 14.45 Nordisk komb.: World Cup, stafet 15.45/19.00 Alpint: World Cup, slalom (k) 17.00 Skihop: World Cup 20.00 Alpint: World Cup, super-G (m) 23.15 Fodbold: Atlanta-NY Red Bulls 1.45Fodbold: Portland-Kansas Eurosport 2 10.15/11.30 Kælkning: World Cup 14.00 Fodbold: FC Nordsjælland-OB 19.45/22.45 Fodbold: U17-VM (k) Vis mere

Langrend: Den norske langrendsstjerne Therese Johaug viste søndag formiddag, at hun trods halvandet års dopingkarantæne ikke behøver tid til at finde konkurrenceformen igen. I sit comeback i World Cuppen 988 dage siden hendes seneste World Cup-løb knuste den 30-årige nordmand alle sine konkurrenter og vandt 10 kilometer klassisk stil i finske Ruka. Johaug var 22,5 sekunder hurtigere end svenskeren Charlotte Kalla, mens Kallas landsmand Ebba Andersson på tredjepladsen var 32,8 sekunder efter Johaug. I september 2016 havde Therese Johaug angiveligt brugt en creme til sine læber, som indeholdt et forbudt stof. Det resulterede i en dopingkarantæne på 18 måneder, hvilket kostede hende to hele World Cup-sæsoner samt vinter-OL tidligere i 2018.

Fodbold: Tottenham er for tiden den bedste klub i den britiske hovedstad. Det siger Christian Eriksen, efter Spurs slog Chelsea 3-1 lørdag aften i London-derbyet. »Lige i øjeblikket, ja«, svarer Eriksen, da vært på BT Sport Jake Humphrey spørger, om Spurs er den bedste klub i London. Svaret bragte prompte et smil frem hos Rio Ferdinand, tidligere spiller og nu ekspert på BT Sport. »Jeg elsker det svar. Ja, lød det«. Lørdagens kamp var en af sæsonens mest prangende præstationer fra Tottenham. Eriksen spillede en rigtig god kamp og blev noteret for assister ved holdets første to mål. Med sejren overtog Tottenham tredjepladsen i Premier League efter netop Chelsea, der er nr. 4, Arsenal er nr. 5, West Ham nr. 13, Crystal Palace nr. 15 og Fulham nr. 19.

Golf: Søren Kjeldsen og Thorbjørn Olesen leverede en pragtpræstation på finaledagen ved World Cup of Golf, hold-VM, i Melbourne. Danskerduoen stod således sammen med australierne for søndagens bedste runde i blot 65 slag, syv under banens par. Det rakte til en samlet fjerdeplads efter Mexico, Australien og Belgien. Sidstnævnte løb med titlen, tre slag foran Mexico og Australien. Søren Kjeldsen og Thorbjørn Olesen vandt titlen i 2016. Efter en fin første runde røg danskerne ud af topstriden efter en skidt runde på andendagen.

Foto: William West/Ritzau Scanpix Søren Kjeldsen og Thorbjørn Olesen siger tak for en god indsats på sidste runde af hold-VM i Melbourne.

Søren Kjeldsen og Thorbjørn Olesen siger tak for en god indsats på sidste runde af hold-VM i Melbourne. Foto: William West/Ritzau Scanpix

Golf: Lucas Bjerregaard sluttede flot af på sidstedagen af Hong Kong Open med en runde i fire slag under par. Det sendte ham 33 pladser frem på scoreboardet i samlet fem slag under par, hvilket rakte til en delt 20.-plads. Turneringen blev vundet af englænderen Aaron Rai i 17 slag under par. Det var ét slag bedre end landsmanden Matthew Fitzpatrick på andenpladsen.

Fodbold: Monacos 1-0-sejr på udebane over Caen lørdag aften, hvor stjernen Radamel Falcao blev matchvinder, betyder, at legenden Thierry Henrys mandskab ikke længere er placeret sidst i Ligue 1. Her ligger nu i stedet Guingamp, mens Monaco har to point op for at komme over nedrykningsstregen.

Motorsport: Dækfabrikanten Pirelli fortsætter som den eneste leverandør af dæk til holdene i formel 1. Det oplyser formel 1-chefen Chase Carey i en pressemeddelelse. Den nye aftale løber frem til 2023. »Vi er glade for at have indgået denne aftale, som sikrer en langsigtet og stabil fremtid i forhold til så vigtig en del af formel 1«, siger Chase Carey.