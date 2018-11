Christian Eriksen: Vi er det bedste London-hold lige nu

FAKTA Direkte sport i tv DR1

Fodbold: Tottenham er for tiden den bedste klub i den britiske hovedstad. Det siger Christian Eriksen, efter Spurs slog Chelsea 3-1 lørdag aften i London-derbyet. »Lige i øjeblikket, ja«, svarer Eriksen, da vært på BT Sport Jake Humphrey spørger, om Spurs er den bedste klub i London. Svaret bragte prompte et smil frem hos Rio Ferdinand, tidligere spiller og nu ekspert på BT Sport. »Jeg elsker det svar. Ja, lød det«. Lørdagens kamp var en af sæsonens mest prangende præstationer fra Tottenham. Eriksen spillede en rigtig god kamp og blev noteret for assister ved holdets første to mål. Med sejren overtog Tottenham tredjepladsen i Premier League efter netop Chelsea, der er nr. 4, Arsenal er nr. 5, West Ham nr. 13, Crystal Palace nr. 15 og Fulham nr. 19.

Golf: Søren Kjeldsen og Thorbjørn Olesen leverede en pragtpræstation på finaledagen ved World Cup of Golf, hold-VM, i Melbourne. Danskerduoen stod således sammen med australierne for søndagens bedste runde i blot 65 slag, syv under banens par. Det rakte til en samlet fjerdeplads efter Mexico, Australien og Belgien. Sidstnævnte løb med titlen, tre slag foran Mexico og Australien. Søren Kjeldsen og Thorbjørn Olesen vandt titlen i 2016. Efter en fin første runde røg danskerne ud af topstriden efter en skidt runde på andendagen.

Thorbjørn Olesen og hans makker Søren Kjeldsen sluttede flot af ved hold-VM i Melbourne. Foto: William West/Ritzau Scanpix

Golf: Lucas Bjerregaard sluttede flot af på sidstedagen af Hong Kong Open med en runde i fire slag under par. Det sendte ham 33 pladser frem på scoreboardet i samlet fem slag under par, hvilket rakte til en delt 20.-plads. Turneringen blev vundet af englænderen Aaron Rai i 17 slag under par. Det var ét slag bedre end landsmanden Matthew Fitzpatrick på andenpladsen.

Motorsport: Dækfabrikanten Pirelli fortsætter som den eneste leverandør af dæk til holdene i formel 1. Det oplyser formel 1-chefen Chase Carey i en pressemeddelelse. Den nye aftale løber frem til 2023. »Vi er glade for at have indgået denne aftale, som sikrer en langsigtet og stabil fremtid i forhold til så vigtig en del af formel 1«, siger Chase Carey.

Boksning: Den danske fjervægter Sarah Mahfoud tog lørdag aften sin syvende sejr i ligeså mange kampe som professionel. Det skete med en sikker pointsejr ved Danish Fight Night i Frederiksberg Hallerne over den 38-årige franskmand Stephanie Ducastel med dommerstemmerne 3-0. Seks af Sarah Mahfouds sejre er vundet i Frederiksberg Hallerne, mens en enkelt er vundet i Ceres Arena i Aarhus. Fire gange er triumferne kommet i land på point, mens tre har været på teknisk knockout.

E-sport: Det danske Counter-Strike-hold Astralis levede natten til søndag dansk tid op til favoritværdigheden i semifinalen ved den sjette udgave af ECS Finals i Arlington, Texas. Astralis slog svenske NIP med 2-1 i semifinalen, og dermed står kun brasilianske MIBR i finalen mellem danskerne og sæsonens ottende store titel i den tiende finale. ECS Finals er sæsonfinalen i ECS-regi, hvor de otte bedste hold havde kvalificeret sig, og det kunne være blevet til en rent dansk finale. FC Københavns North-hold var i den anden semifinale, men tabte med 1-2 til MIBR. North kan trøste sig med en check på cirka 427.000 kroner, mens Astralis med en finalesejr vil indkassere 1,64 millioner kroner. Der er 789.000 kroner til andenpladsen.