Efter topkampen FCK-FCM: Et drilleri er slut - og et nyt er startet

Fodbold: FC Midtjyllands Erik Sviatchenko og FC Københavns Robert Skov har haft nogle hidsige dueller på grønsværen i efteråret, og der har tillige været verbal infight efter en pokalkamp for små fire uger siden. Dem er der lagt lå på nu, afslører Erik Sviatchenko. »Jeg ringede til ham, og den er helt clearet nu. Jeg spurgte, om vi skulle stoppe den. Den er lukket nu«, siger Erik Sviatchenko ifølge Ritzau. Sviatchenko, der i FCK’s 2-1-sejr i aftes begik det straffespark, som netop Robert Skov scorede på, havde erkendt, at han havde overreageret, da han kaldte Robert Skov for respektløs.

Fodbold: FC Midtjylland er lidt utilfredse efter nederlaget i Parken til FCK. Træner og spillere føler, at bandereklamerne i Parken var rykket for tæt på kridtstregerne – måske i et forsøg på at forhindre indkastspecialisten Kian Hansen at tage et langt tilløb ved indkast. »Jeg tror helt sikkert, at det var derfor… Men det betød ikke noget for os. Vi formåede både at tage lange indkast i første og anden halvleg«, siger FCM-træner Kenneth Andersen ifølge Ritzau, og fortsætter. »Så længe det er inden for reglerne, så er der ikke noget i det«. »Det var en fræk lille detalje i forhold til Kians lange indkast«, konkluderer FCM-spilleren Erik Sviatchenko, mens FCK-træner Ståle Solbakken intet kendte til beslutningen om at rykke bandereklamerne tættere på.

Fodbold: FC København-træner Ståle Solbakken hylder sit mandskabs 2-1-sejr i Superligaen mod FC Midtjylland efter et særdeles hårdt efterår. »Vi er meget tilfredse med at slå et andet tophold på en dag, hvor der er plads til forbedringer. Nogle gik lidt ned fysisk. Det er naturligt. Vi har spillet over 30 kampe i det her efterår, og mange har været rundt om jordkloden«, siger Ståle Solbakken ifølge Ritzau. FCK er nu foran med tre point. Det ærgrer FCM-træner Kenneth Andersen en smule. »Vi har tabt et slag på vejen mod det danske mesterskab, men der er lang tid til, at det bliver afgjort. De direkte dueller mod FCK betyder meget, men det gør alle de andre kampe også. Kampen her var ikke altafgørende«.

Boksning: Dina Thorslund skal den 19. januar kæmpe om WBO VM-titlen mod tyske Alesia Graf i superbantamvægt. Det skriver BT. Den 25-årige har vundet samtlige sine 12 kampe som professionel.

Fodbold: Atlanta United har det ene ben i årets MLS-finale. Søndag vandt mændene fra Georgia 3-0 over New York Red Bulls i den første semifinale. Det andet semifinaleopgør mellem Kansas og Portland sluttede 0-0. Der er returopgør natten til fredag.

Fodbold: Palmeiras fra Sao Paulo kan for 10. gang kalde sig mester i Brasilien. Holdet, der trænes af Luis Felipe Scolari sejrede 1-0 i næstsidste spillerunde mod Vasco Da Gama.

Amerikansk fodbold: 41-årige Tom Brady fra New England Patriots satte søndag endnu et stort aftryk i NFL-historien, da han blev den spiller, der sammenlagt har kastet flest yards i karrieren. 79.416 kastede yards i karrieren er han nu oppe på og han passerer dermed den tidligere Indianapolis Colts- og Denver Broncos-quarterback Peyton Manning. Brady og New England Patriots besejrede i øvrigt New York Jets 27-13.

