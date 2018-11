Analysefirma: Man tjener 1 million i Superligaen - og 25 millioner i Premier League

Direkte sport i tv Tirsdag 27. november TV 2 Sport 19.20 Håndbold: SønderjyskE-TTH (m) 3.00 Basketball: Denver-LA Lakers TV3+ 21.00 Fodbold: Roma-Real Madrid TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19, Real Madrid-Roma 16.00 Fodbold: U19, Bayern M-Benfica 18.55 Fodbold: AEK Athen-Ajax 21.00 Fodbold: Manchester U-Young Boys 1.05 Ishockey: Philadelphia-Ottawa TV3 Max 18.55 Fodbold: CSKA Moskva-Vikt. Plzen 21.00 Fodbold: Juventus-Valencia Canal 9 17.00 E-sport: Silkeborg IF-Vejle Boldklub 18.15 E-sport: SønderjyskE-Brøndby IF 19.30 E-sport: FC København-OB 20.45 E-sport: FC Midtjylland-AGF Vis mere

Fodbold. Det britiske analysefirma Sporting Intelligence har tilsyneladende gode kilder. I hvert mener Sporting Intelligence at vide, hvor meget en gennemsnitsspiller i den danske superliga tjener. Ifølge en rapport vurderes det, at gennemsnitslønnen i den bedste danske række er 1.013.800 kroner per sæson svarende til lidt under 85.000 kroner om måneden. I den engelske Premier League ligger lønniveauet på 25 millioner kroner om året i gennemsnit, vurderer Sporting Intelligence.

Udvalgte gennemsnitslønninger ifølge Sporting Intelligence:

25.241.000 kroner Premier League (England)

18.577.000 kroner La Liga (Spanien)

11.787.000 kroner Bundesliga (Tyskland)

6.745.000 kroner Super League (Kina)

2.427.000 kroner Primera Division (Argentina)

2.069.000 kroner Eredivisie (Holland)

1.008.000 kroner Superligaen (Danmark)

Debatmøde. Hvad fører afsløringerne i Football Leaks egentlig til? Politiken inviterer til debatmøde med journalist Jeppe Laursen Brock og formanden for Dansk Boldspil Union (DBU) , Jesper Møller, onsdag onsdag 28. november kl. 18 i Politikens Hus. Køb billetter til debatarrangementet her.

Fodbold. Den vold, der førte til udsættelse af den anden finale i Copa Libertadores-finalen i Buenos Aires mellem River Plate og Boca Juniors skal straffes hårdere. Det siger den argentinske præsident Mauricio Macri. Han opfordrer nu landets kongres til at vedtage et lovforslag, der slår hårdt ned på hooliganisme og de såkaldte ’Barras Bravas’ – kriminelle fanorganisationer. »Vi tager afstand fra de mafiaer, som ofte står bag denne form for vold. Jeg håber, at vi efter denne pinlige hændelse kan få vedtaget denne lov under en ekstraordinær samling i kongressen«, siger præsidenten. Lørdagens finale blev udskudt, da hooligans med tilknytning til River Plate angreb Boca Juniors’ spillerbus.

Fodbold. Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol) har i kølvandte på angrebet på Boca Juniors’ spillerbus i lørdags forud for Copa Libertadores-returopgøret åbnet en disciplinærsag mod River Plate. Klubben har fået et døgn til at forklare, hvordan det kunne gå til, at hooligans med tilknytning til River PLate kunne angribe spillerbussen. Senere i dag afgøres det, hvornår og under hvilke forhold den udsatte finale skal afvikles.

Håndbold. Silkeborg-Voel KFUM og Bjerringbro FH, som er de to moderklubber bag Bjerringbro-Silkeborg Elitehåndbold (BSV), har valgt at gå hver til sit. BSV vil fremover alene have Bjerringbro FH som moderklub.

Fodbold. 37-årige Ashley Cole får ikke forlænget sin kontrakt hos den amerikanske klub LA Galaxy og forlader klubben efter nytår. Klubkammeraten Zlatan Ibrahimovic kan ifølge italienske medier være på vej til et kortvarende lejeophold i AC Milan, mens den amerikanske MLS ligaligger stille.

Basketball. Efter ti kampe ude med en skade er Stephen Curry på vej tilbage til NBA-storholdet Golden State. Curry vendte så småt tilbage til træning mandag. Og ifølge træner Steve Kerr ser det godt ud for Warriors-skytten. »Alt i alt var det positivt. Han prøver bare at komme ind i sin rytme og på at finde sin form, og han gør det godt«, siger Steve Kerr.

Cykling. Team Waoo har forlænget kontrakten med den 19-årige Johan Langballe.