Sydamerikansk superfinale rykkes ud af Argentina

Fodbold: Returkampen i Copa Libertadores-finalen mellem River Plate og Boca Juniors skal spilles uden for Argentina 8. eller 9. september. Det oplyser Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol) efter et møde tirsdag i Paraguay. Efter at det første opgør mellem de to Buenos Aires-klubber var endt 2-2 på Boca Juniors’ hjemmebane, gik det galt, da de to rivaliserende klubber skulle mødes i den forgangne weekend. Her blev lørdagens returkamp udsat til søndag, efter River Plate-fans angreb Boca Juniors spillerbus på vej til kampen. Søndag blev opgøret så udsat på ubestemt tid.

Fodbold. Den mand, der 11. april 2017 få timer før en Champions League-kamp detonerede flere bomber mens den tyske storklub Borussia Dortmunds spillerbus var på vej til stadion for at møde Monaco, skal 14 år i fængsel. Den nu dømte Sergej W. havde taget et stort lån før angrebet for derefter at købe aktieoptioner for hundredtusinder af kroner i den tyske klub. Det var tiltaltes forventning, at angrebet ville føre til et brat kursfald, som han ville kunne tjene store penge på.Anklagemyndigheden havde krævet fængsel på livstid for anklagerne om 28 mordforsøg, besiddelse af sprængstoffer og grov legemsbeskadigelse. Den daværende Dortmund-spiller Marc Bartra brækkede en knogle i underarmen ved attentatet og måtte sammen med en betjent fra politikortegen på hospitalet.

Fodbold: Spanske Andrés Iniesta kæmpede med depression midt i sin storhedstid i FC Barcelona. Det fortæller den 34-årige midtbanespiller i et interview med tv-stationen La Sexta. Depressionen begyndte, efter at Barcelona med Iniesta på holdet i 2009 i samme sæson havde vundet den spanske liga, pokalturnering og Champions League. »Jeg begyndte at få det skidt, det var underligt, og det er svært at forklare«, siger Andrés Iniesta. Trods succesen på fodboldbanen følte han en tomhed. »Jeg ønskede altid, at det blev aften, så jeg kunne tage en pille og slappe af«, fortæller han. De depressive tanker blev flere, da anføreren for Barcelonas lokalrival Espanyol Daniel Jarque døde efter et hjerteanfald i august 2009. Espanyol-spilleren blev blot 26 år.

Foto: Takumi Sato/AP Andrés Iniesta, her i aktion for sin nuværende klub Vissel Kobe, har kæmpet med depression.

Dødsfaldet fik Iniesta til at søge lægehjælp i Barcelonas stab for at få styr på sine problemer. »Jeg sagde til lægen, at jeg havde brug for hjælp, for jeg kunne ikke komme ud af situationen«, fortæller han. Iniesta stoppede i foråret i Barcelona efter næsten to årtier i klubben. Han skiftede bagefter til japanske Vissel Kobe. Sommerens VM-slutrunde i Rusland satte samtidig et punktum for Iniestas landsholdskarriere for Spanien.

Fodbold. Det britiske analysefirma Sporting Intelligence har tilsyneladende gode kilder. I hvert mener Sporting Intelligence at vide, hvor meget en gennemsnitsspiller i den danske superliga tjener. Ifølge en rapport vurderes det, at gennemsnitslønnen i den bedste danske række er 1.013.800 kroner per sæson svarende til lidt under 85.000 kroner om måneden. I den engelske Premier League ligger lønniveauet på 25 millioner kroner om året i gennemsnit, vurderer Sporting Intelligence.

Udvalgte gennemsnitslønninger ifølge Sporting Intelligence:

25.241.000 kroner Premier League (England)

18.577.000 kroner La Liga (Spanien)

11.787.000 kroner Bundesliga (Tyskland)

6.745.000 kroner Super League (Kina)

2.427.000 kroner Primera Division (Argentina)

2.069.000 kroner Eredivisie (Holland)

1.008.000 kroner Superligaen (Danmark)





Foto: Jens Dresling Landsholdsspilleren Viktor Fischer er en af de spillere, der er med til at presse gennemsnitslønne opad.

Antidoping. Ifølge nyhedsbureauet AFP mødes et hold af eksperter fra det Internationale Antidopingagentur (Wada) onsdag med russiske embedsmænd i Moskva for at starte processen med at indsamle data fra perioden med systematisk doping i Rusland fra 2011 og fire år frem. Inspektionen af laboratoriet hos Det Russiske Antidopingagentur (Rusada) er en del af den aftale mellem Wada og den russiske regering, der blev indgået i september. Ifølge aftalen skal Rusland senest 31. december fremlægge alle data fra laboratoriet, der har været lukket siden 2015 og medført, at eksempelvis russiske atletikudøvere ikke kan konkurrere internationalt.

Fodbold. Den vold, der førte til udsættelse af den anden finale i Copa Libertadores-finalen i Buenos Aires mellem River Plate og Boca Juniors skal straffes hårdere. Det siger den argentinske præsident Mauricio Macri. Han opfordrer nu landets kongres til at vedtage et lovforslag, der slår hårdt ned på hooliganisme og de såkaldte ’Barras Bravas’ – kriminelle fanorganisationer. »Vi tager afstand fra de mafiaer, som ofte står bag denne form for vold. Jeg håber, at vi efter denne pinlige hændelse kan få vedtaget denne lov under en ekstraordinær samling i kongressen«, siger præsidenten. Lørdagens finale blev udskudt, da hooligans med tilknytning til River Plate angreb Boca Juniors’ spillerbus.

Fodbold. Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol) har i kølvandte på angrebet på Boca Juniors’ spillerbus i lørdags forud for Copa Libertadores-returopgøret åbnet en disciplinærsag mod River Plate. Klubben har fået et døgn til at forklare, hvordan det kunne gå til, at hooligans med tilknytning til River PLate kunne angribe spillerbussen. Senere i dag afgøres det, hvornår og under hvilke forhold den udsatte finale skal afvikles.