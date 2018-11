11 Ajax-fans såret efter kast af brandbombe i Athen

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport

18.30 Håndbold: KIF Kolding-Aalborg (m) 20.30 Håndbold: Skanderborg-BSV (m) 2.00 Basketball: N. Orleans-Washington TV3+ 21.00 Fodbold: Paris SG-Liverpool TV3 Sport 13.55 Fodbold, U19: Atl. Madrid-Monaco 15.55 Fodbold, U19: Paris SG-Liverpool 18.55 Fodbold: Atlético Madrid-Monaco 21.00 Fodbold: Tottenham-Inter 1.05 Ishockey: Detroit-St. Louis TV3 Max 18.55 Fodbold: Lok. Moskva-Galatasaray 21.00 Fodbold: PSV Eindhoven-Barcelona Eurosport 1 19.45/22.50Fodbold: U17-VM (k) Vis mere

Fodbold: Der var en brandvarm stemning mellem fansene fra de to klubber inden Champions League-kampen mellem AEK Athen og Ajax Amsterdam tirsdag. Bogstavelig talt. På det olympiske stadion i Athen blev der kastet en genstand mod de cirka 1.200 medrejsende fans fra Holland, der eksploderede, da den ramte jorden. Ifølge flere internationale medier, der var til stede på stadion, var der tale om en molotovcocktail, en hjemmelavet brandbombe. De hollandske fans måtte i flere minutter skærme sig mod flammerne. Ifølge nyhedsbureauet AFP blev 11 Ajax-tilhængere såret, men ingen af dem alvorligt. Flere billeder fra urolighederne viser Ajax-fans med blod løbende ned ad ansigtet. De hollandske fans svarede igen ved at kaste genstande tilbage mod de græske fans, og politiet måtte gribe ind. Ajax-anfører Matthijs de Ligt afbrød sin opvarmning til kampen for at forsøge at berolige de medrejsende fans.

Foto: Aris Messinis/Ritzau Scanpix Blødende Ajax-fan reagerer efter at være blevet angrebet med en brandbombe i Athen.

Fodbold: Tirsdag blev det besluttet, at returkampen i Copa Libertadores-finalen mellem River Plate og Boca Juniors skal spilles uden for Argentina 8. eller 9. december. Men Boca Juniors er slet ikke interesseret i at spille kampen. Sådan lyder det fra klubbens præsident Daniel Angelici ifølge det spanske medie AS. Klubben har officielt anmodet om at få aflyst kampen ved at få diskvalificeret River Plate og dermed få tildelt trofæet. Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol) afgør i disse dage, om Rivar Plate skal straffes yderligere. »Vi er ikke interesseret i at spille kampen overhovedet, men vi vil afvente disciplinærinstansens beslutning. Vi mener, at der er præcedens for en dom i vores favør«, siger Daniel Angelici ifølge AS. Han henviser til, at Boca Juniors blev diskvalificeret i Copa Libertadores-ottendedelsfinalen i 2015, efter at holdets fans angreb River Plates fans med noget, der lignede peberspray. »Hvis afgørelsen ikke tilgodeser vores anmodning, vil vi appellere den, og hvis den appel også bliver afvist, vil vi tage sagen op på et højere niveau. Vi er ikke i en tilstand, hvor vi kan spille finalen«, siger Daniel Angelici. Det er endnu ikke besluttet, hvor finalekampen mellem de to argentinske rivaler skal spilles.

Fodbold: Cristiano Ronaldo giver Juventus selvtillid. Det siger træner Massimiliano Allegri, efter at klubben tirsdag aften sikrede sig avancement til knockoutfasen i Champions League, da holdet besejrede Valencia med 1-0. Med sejren blev Ronaldo den første spiller til at opnå 100 Champions League-sejre. »Ronaldo giver os en følelse af sikkerhed og selvtillid. Holdet er grundlæggende det samme som i sidste sæson. Vi er vokset, blevet hurtigere til at spille bolden rundt, men så er der selvfølgelig Cristiano Ronaldo«, siger Allegri. Ronaldo, der i sommer sluttede sig til Juventus fra Real Madrid, jagter sin sjette Champions League-titel, efter at han har vundet fire med Real og en med Manchester United. I Serie A indtager portugiseren andenpladsen på topscorerlisten med 9 mål efter 13 spillerunder.