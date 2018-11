Racisme og homofobi vokser for sjette år i træk i engelsk fodbold

Fodbold. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har besluttet at flytte Europa League-kampen mellem Arsenal og ukrainske Vorskla 300 kilometer fra byen Poltava til Ukraines hovedstad, Kijev. Det skriver forbundet på sin hjemmeside. Flytningen skyldes politiske uroligheder i Ukraine, der har indført undtagelsestilstand i flere regioner. Undtagelsestilstanden træder i kraft onsdag og gælder til 27. december. Den kommer som konsekvens af Ukraines konflikt med Rusland. Kampen mellem Arsenal og Vorskla skal spilles torsdag på det olympiske stadion i Kijev og starter klokken 18.55. Den ukrainske klub oplyser ifølge AP, at det dog er uvist om kampen overhovedet kan gennemføres.

Fodbold. Lyngby Boldklub stopper samarbejdet med cheftræner Mark Strudal. Det skriver klubben i en pressemeddelelse. Fyringen kommer, fordi matchet mellem klubben og træneren ganske enkelt ikke er der, siger sportsdirektør Birger Jørgensen. »Der er ikke tale om, at vi er skuffede over Mark Strudal, eller at vi tror på oprykning med en anden cheftræner. Matchet er der ganske enkelt ikke«, siger Birger Jørgensen. Mark Strudal blev hentet til Lyngby som cheftræner i sommer, efter at klubben fyrede tidligere træner Thomas Nørgaard. Dermed blev det kun til en halv sæson for Strudal. »Sådan er fodbold. Jeg har arbejdet hårdt for Lyngby, som er en rigtig traditionsklub med et kæmpe potentiale via talentafdelingen. Men det er rigtigt, at rammerne uden for banen tydeligt har båret præg af, at oprydning af klubben har været førsteprioritet. Jeg vil gerne takke alle spillerne og staben for at have kæmpet sammen med mig. Vi kom langt i mine øjne, og jeg ærgrer mig over, at vi ikke skal videre sammen«, siger Strudal i pressemeddelelsen. Assisterende træner Christian Nielsen tager midlertidig over.

Fodbold. Tirsdag blev det besluttet, at returkampen i Copa Libertadores-finalen mellem River Plate og Boca Juniors skal spilles uden for Argentina 8. eller 9. december. Men Boca Juniors er slet ikke interesseret i at spille kampen. Sådan lyder det fra klubbens præsident Daniel Angelici ifølge det spanske medie AS. Klubben har officielt anmodet om at få aflyst kampen ved at få diskvalificeret River Plate og dermed få tildelt trofæet. Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol) afgør i disse dage, om Rivar Plate skal straffes yderligere. »Vi er ikke interesseret i at spille kampen overhovedet, men vi vil afvente disciplinærinstansens beslutning. Vi mener, at der er præcedens for en dom i vores favør«, siger Daniel Angelici ifølge AS. Han henviser til, at Boca Juniors blev diskvalificeret i Copa Libertadores-ottendedelsfinalen i 2015, efter at holdets fans angreb River Plates fans med noget, der lignede peberspray. »Hvis afgørelsen ikke tilgodeser vores anmodning, vil vi appellere den, og hvis den appel også bliver afvist, vil vi tage sagen op på et højere niveau. Vi er ikke i en tilstand, hvor vi kan spille finalen«, siger Daniel Angelici. Det er endnu ikke besluttet, hvor finalekampen mellem de to argentinske rivaler skal spilles.



Fodbold. Cristiano Ronaldo giver Juventus selvtillid. Det siger træner Massimiliano Allegri, efter at klubben tirsdag aften sikrede sig avancement til knockoutfasen i Champions League, da holdet besejrede Valencia med 1-0. Med sejren blev Ronaldo den første spiller til at opnå 100 Champions League-sejre. »Ronaldo giver os en følelse af sikkerhed og selvtillid. Holdet er grundlæggende det samme som i sidste sæson. Vi er vokset, blevet hurtigere til at spille bolden rundt, men så er der selvfølgelig Cristiano Ronaldo«, siger Allegri. Ronaldo, der i sommer sluttede sig til Juventus fra Real Madrid, jagter sin sjette Champions League-titel, efter at han har vundet fire med Real og en med Manchester United. I Serie A indtager portugiseren andenpladsen på topscorerlisten med 9 mål efter 13 spillerunder.