Suveræne Magnus Carlsen forsvarer VM i skak: »Hans modstander havde ikke noget at stille op« Magnus Carlsen manifesterede onsdag aften sin status som verdens bedste skakspiller ved at forsvare sin VM-titel ved stævnet i London. Der skulle dog omspil til, før han fik knækket sin amerikanske modstander.

Nordmanden Magnus Carlsen forsvarede onsdag sit verdensmesterskab i skak ved VM i London.

Det skete i omspil, efter at have spillet til remis hele 12 gange i træk mod sin amerikanske modstander Fabiano Caruana. Det er første gang nogensinde, at alle 12 partier ender uden afgørelse i en VM-finale. I omspillet skulle de ud i hurtigskak, hvor spillerne har kortere tid til at tænke over deres træk.

Finalen ved VM i skak De første 12 partier i opgøret mellem Magnus Carlsen og Fabiano Caruana endte alle som remisser. Det er første gang nogensinde, at det er sket. Nu afgøres finalen i overtid. I første omgang ved fire partier af hurtigskak. Her har hver spiller 25 minutter til at lave sine træk i et parti, plus ti bonussekunder der bliver lagt til for hvert træk, hver spiller laver. I et normalt parti skak har hver spiller ca. to timer til at lave sine træk. Opgøret har strukket sig over det meste af november. Første parti blev spillet 9. november, og det 12. og sidste 17 dage senere. Opgøret spilles i London. Vis mere

Første parti hurtigskak så længe tæt ud, men den 27-årige nordmand endte med at trække sig ud af opgøret som sejrherre.

Opgørets helt store øjeblik kom i andet parti. Carlsen drev gæk med sin amerikanske modstander, der med et massivt tidsunderskud, rejste sig op, trak på skuldrene og rakte hånden frem til Carlsen for at tydeliggøre sin kapitulation.

»Det er en udklassering. Carlsen er en meget bedre skakspiller end Caruana, når de skal tænke selv,« sagde eksperten Jon Ludvig Hammer fra det norske medie VG efter sejren i 2. parti.

USA's Fabiano Caruana så presset ud flere gange i finalen. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Den endelige sejr kom i land i tredje parti. Caruana skulle vinde partiet for at holde liv i sin chance, hvilket resulterede i, at han tog nogle chancer og spillede offensivt. Nordmanden udnyttede det til fulde og vandt også det tredje parti, så den endelige stilling blev 3-0.

»Det var en god dag på jobbet«, sagde verdensmesteren efter kampen til VG.

Carlsens modstander var ærgerlig over resultatet, men anerkendte til fulde nordmandens præstation.

»Det er selvfølgelig en stor skuffelse. Der var ikke rigtig noget, som fungerede for mig i dag. Især det andet parti var dårligt for mig. Han fortjener at være verdensmester. Han vandt fortjent i dag«, sagde Fabiano Caruana til norske VG.

Sune Berg Hansen, der syv gange har vundet danmarksmesterskabet i skak, kalder Magnus Carlsens præstation for suveræn.

»Magnus vandt suverænt i hurtigskak. Det var helt som forventet, og hans modstander, Caruana, havde faktisk ikke noget at stille op. Dermed er Caruanas livsdrøm knust indtil videre«, siger Sune Berg Hansen.

Magnus Carlsen, der går under kælenavnet Skakkens Mozart, vandt verdensmesterskabet for første gang i 2013, hvor den dengang 22-årige nordmand slog indiske Viswanathan Anand.

»Titlen som verdensmester fylder rigtig meget i skak. Verdensmesteren er den, alle måler sig imod, og det er verdensmesteren, som får flest penge og mest omtale. Så det betyder rigtig meget at være verdensmester«, siger Sune Berg Hansen.