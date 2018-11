Dansk kvinde er i spil til en plads i ny racerserie

Direkte sport i tv TV 2 Sport 21.00 Håndbold: EM, Frankrig-Rusl. (k) TV3+

Motorsport. Michelle Gatting er en blandt 55 kvindelige racerkørere, der er i spil til et af 18 sæder i den nye klasse W-series. Klassen er udelukkende for kvinder, og de skal køre i en formel 3-racer. Hvem der får pladserne i den nye serie afgøres i januar af de to tidligere formel 1-kørere David Coulthard og Alex Wurz. Formålet med serien er at få flere kvinder i formel 2 og ultimativt formel 1. 24-årige Michelle Gatting har tidligere blandt andet kørt i det danske standardvognsmesterskab, DTC. Blandt de øvrige kører er også den kontroversielle 30-årige spanier Carmen Jorda.

Håndbold. EM for kvinder åbner med brag torsdag aften, når de franske værter tager imod Ruslands forsvarende olympiske mestre i Nancy. Kampen i gruppe B er ekstra interessant set fra et dansk synspunkt, fordi det er holdene herfra, det danske hold skal møde i en eventuel mellemrunde. De to øvrige hold i gruppe B er Montenegro og Slovenien.



Håndbold. Mens de danske kvinder er gået ind i de sidste forberedelser til EM, er deres bedrifter i sæsonens løb i ligaen blevet bedømt, og det har givet sig udslag i efterårets hold. Det er udvalgt på et statistisk grundlag ved hjælp af begrebet ’Most Effective Player’ (MEP). Holdet ser således ud:

Målvogter: Althea Reinhardt, Odense Håndbold 31,42 MEP

Venstre fløj: Lærke Nolsøe Pedersen, Nykøbing FH 43,25 MEP

Venstre back: Estavana Polman, Team Esbjerg 47,82 MEP

Playmaker: Sofie Bæk Andersen, Silkeborg-Voel KFUM 44,36 MEP

Højre back: Celine Lundbye Kristiansen, Aarhus United 29,03 MEP

Højre fløj: Marit Røsberg Jacobsen, Team Esbjerg 29,73 MEP

Stregspiller: Vilde Mortensen Ingstad, Team Esbjerg 54,86 MEP

Basketball. Russell Westbrook noterede sin tredje ’triple double’ i de seneste fire kampe, da hans klub Oklahoma Thunder besejrede Cleveland Cavaliers 100-83 i den nordamerikanske NBA-liga. Med 23 point, 19 rebounds og15 assists nåede Westbrook op på i lat 107 triple-double i karrieren og er dermed på en delt 3. plads med Jason Kidd på alletiders rangliste. Han er kun overgået af Oscar Robertson (181) og Earvin ’Magic’ Johnson (138).

Motorsport. Mick Schumacher, der er søn af den legendariske tyske formel 1-kører Michael Schumacher, nærmer sig motorsportens fineste klasse. Mick Schumacher vandt i år det europæiske formel 3-mesterskab, og i næste sæson skal det 19-årige talent køre i formel 2. Årets top 3 i formel 2-serien, George Russell, Lando Norris og Alexander Albon, skal alle køre formel 1 næste år.

Ishockey.Værtskabet for VM i ishockey tidligere på året gav Danmark øget turisme for en lille milliard kroner. Det viser en rapport fra Visit Denmark og professionshøjskolen UCN ifølge Ritzau. I alt spenderede 177.525 ishockeyturister, heraf 101.911 udenlandske, sammenlagt 967 millioner kroner under VM-turneringen, der blev afholdt i Herning og København fra 4. til 20. maj. Det er et rekordstort turismeforbrug for en sportsbegivenhed i Danmark, konkluderer rapporten.

Fodbold. Bastian Schweinsteiger tager yderligere et år i Major League Soccer hos Chicago Fire. Den 34-årige eksverdensmester kom til den amerikanske klub i marts 2017 efter et mislykket ophold i Manchester United, og han har netop forlænget sin kontrakt til 2019.

Fodbold.Watford har forlænget kontrakten med manager Javi Gracia for fire og et halvt år. Når kontrakten udløber i 2023, har den 48-årige Gracia en option på yderligere tre år som manager i Premier League-klubben.