Dansk stjerne scorer hattrick i verdens bedste liga

Direkte sport i tv TV 2

21.00 Håndbold-EM: Danmark-Sverige (k) TV 2 Sport 18.00 Håndbold-EM: Serbien-Polen (k) 21.00 Håndbold: Montenegro-Sloven. (k) 2.00 Basketball: San Antonio-Houston TV3 Sport 11.50 Langrend: World Cup 19.00 Fodbold: Esbjerg-AaB 1.05 Ishockey: Washington-New Jersey TV3 Max 20.30 Fodbold: Düsseldorf-Mainz 6’eren 21.00 Fodbold: Cardiff-Wolverhampton Eurosport 1 10.45/14.15 Nordisk komb.: World Cup 12.00 Langrend: World Cup, sprint

15.30 Skihop: World Cup – kvalifikation 18.30 Alpint: World Cup – super-G (m) 20.15 Alpint: World Cup – styrtløb (k) 22.00 Ridebanespringning: Masters Eurosport 2 17.30 Motorsport: FIA Nations Cup Vis mere

Ishockey. Da Winnipeg Jets slog Chicago Blackhawks 6-5 i den nordamerikanske NHL-liga var det med en dansker i hovedrollen. Nikolaj Ehlers scorede nemlig tre af Winnipegs mål, og han blev derfor ikke uventet kåret til kampens spiller. Danskeren har dermed scoret otte mål i denne sæson. Nikolaj Ehlers bevarede trods succesen begge ben på jorden. »Jeg føler, at jeg har spillet god hockey på det seneste, og det er blevet bedre og bedre. Men min kamp rent defensivt var ikke god i dag«, lyder det selvkritisk fra Ehlers til Winnipegs hjemmeside.

Tennis. Den tidligere Wimbledon-mester i herredouble, Frederik Løchte Nielsen, har fået en plads i hovedturneringen i Australian Open sammen med brasilianeren Marcelo Demoliner, bekræfter han over for TV 2 Sport. Det er første gang siden 2014, at 35-årige Frederik Løchte Nielsen skal spille Australian Open, som bliver hans 18. grand slam i karrieren. Sejren i Wimbledon kom i 2012 sammen med briten Jonathan Marray.

Basketball. Trods 51 point af Kevin Durant led de forsvarende NBA-mestre fra Golden State Warriors nederlag, da Toronto Raptors vandt 131-128 efter overtid. Kawhi Leonard med 37 point og Pascal Siakam med 26 var bedste skytter for canadierne, der vandt for 7. gang i træk. Med 12 point i kampens sidste fem minutter var superstjernen LeBron James stærkt medvirkende til, at Los Angeles Lakers vandt 104-96 over Indiana Pacers. James blev i alt noteret for 38 point.

Amerikansk fodbold. Efter 10 sejre på stribe led New Orleans Saints sæsonens andet nederlag i den amerikanske NFL-liga. Det var Dallas Cowboys, der satte en stopper for jazz-byens stime med en sejr på 13-10.

Ishockey. Esbjerg Energy kæmper med at finde niveauet på isen i den hjemlige liga, hvor det senest blev til et nederlag på 2-6 til førerholdet Rungsted Seier Capital. Nu har holdet hentet forstærkning til backpladserne. Vestjyderne har skrevet kontrakt med den canadiske back Brady Austin på 25 år, som kommer fra AHL-klubben Stockton Heat. Austin har primært slået sine folder i AHL, men i 2016/2017-sæsonen fik han fem NHL-kampe for Buffalo Sabres.



Fodbold. Philip Billing har ambitioner om at gøre karriere på det danske landshold, og Huddersfield-spilleren har derfor takket nej til en henvendelse fra det nigerianske fodboldforbund, der ville have esbjergenseren til at stille op for det afrikanske land. Det skriver BT. Billing har nigerianske røddder, men han siger til avisen, at han føler sig som dansker. Midtbanespilleren er en del af det danske U21-landshold, der skal til EM i 2019.