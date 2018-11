Rosenborg vil have Bendtner i fængsel hurtigst muligt

Fodbold: Rosenborg har to kampe tilbage i 2018 og derefter skal Nicklas Bendtner hurtigst muligt i fængsel, hvis det står til den norske klub. »Vi forventer, at han afsoner dommen så hurtigt som muligt. Det er helt klart vores holdning«, siger Rosenborgs daglige leder, Tove Moe Dyrhaug, til TV2 Norge. Bendtner er idømt 50 dages fængsel for et overfald på en taxachauffør i København, og dommen har han valgt alligevel ikke at appellere. Ifølge TV2 Norge har Bendtner planlagt en længere juleferie med sin kæreste, men det kender klubben ikke noget til. Rosenborg spiller på søndag pokalfinale mod Strømsgodset og mangler derudover en for den norske klub ubetydelig udekamp mod RB Leipzig i Europa League torsdag 13. december.

Direkte sport i tv TV 2

21.00 Håndbold-EM: Danmark-Sverige (k) TV 2 Sport 18.00 Håndbold-EM: Serbien-Polen (k) 21.00 Håndbold: Montenegro-Sloven. (k) 2.00 Basketball: San Antonio-Houston TV3 Sport 11.50 Langrend: World Cup 19.00 Fodbold: Esbjerg-AaB 1.05 Ishockey: Washington-New Jersey TV3 Max 20.30 Fodbold: Düsseldorf-Mainz 6’eren 21.00 Fodbold: Cardiff-Wolverhampton Eurosport 1 10.45/14.15 Nordisk komb.: World Cup 12.00 Langrend: World Cup, sprint

15.30 Skihop: World Cup – kvalifikation 18.30 Alpint: World Cup – super-G (m) 20.15 Alpint: World Cup – styrtløb (k) 22.00 Ridebanespringning: Masters Eurosport 2 17.30 Motorsport: FIA Nations Cup Vis mere

Fodbold: Den næste pokalfinale spilles 17. maj 2019 i Parken, men DBU vil sende de kommende pokalfinaler i udbud. »Vi gør det for at se på, hvordan vi får det bedst mulige finalestadion. Vi har ikke defineret, hvor meget man skal betale for at få finalen. Men vi kigger på en række parametre som kapacitet, økonomi, sikkerhed, service og alle øvrige rammer. Det er en samlet pakke«, siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen til Ekstra Bladet. Bortset fra under ombygningen i 1991 og 1992 har pokalfinalerne altid været afviklet i Idrætsparken eller Parken.

Ishockey: Da Winnipeg Jets slog Chicago Blackhawks 6-5 i den nordamerikanske liga, NHL, var det med en dansker i hovedrollen. Nikolaj Ehlers scorede nemlig tre af Winnipegs mål, og han blev derfor ikke uventet kåret til kampens spiller. Danskeren har dermed scoret otte mål i denne sæson. Nikolaj Ehlers bevarede trods succesen begge ben på jorden. »Jeg føler, at jeg har spillet god hockey på det seneste, og det er blevet bedre og bedre. Men min kamp rent defensivt var ikke god i dag«, lyder det selvkritisk fra Ehlers til Winnipegs hjemmeside.



Håndbold: Johanna Westberg, der til daglig er topscorer for Nykøbing F Håndbold, meldte i november fra til EM af private årsager. Nu fortæller den svenske landsholdsspiller, at hun er gravid, og derfor midlertidigt må indstille karrieren. Hun satser dog stærkt på at gøre comeback efter sommerferien. Westberg har kontrakt med NFH til 2021.

Fodbold: Der er et tocifret millionbeløb på vej til Brøndby. Brøndbys tidligere hovedsponsor Jesper Nielsen og firmaet Kasi Aps har indgået et forlig med klubben. Det skriver finans.dk. »Vi har begge strakt os og er enige om et ikke ubetydeligt tocifret millionbeløb til Brøndby«, skriver Jesper Nielsen i en mail til finans.dk. Betalingen af det tocifrede millionbeløb afhænger dog af, at Jesper Nielsen vinder den igangværende voldgiftssag, som han har kørende mod smykkefirmaet Pandora.

I sagen mod Pandora kræver Jesper Nielsen 1,4 milliarder kroner i såkaldte earnout-betalinger, som han mener at være berettiget til. (Ritzau)

Olympisk: Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har beordret en undersøgelse af forholdene i Den Internationale Amatør Bokse Union (AIBA) efter valget af den kontroversielle Gafur Rakhimov som præsident. Mens undersøgelsen står på, må AIBA ikke kontakte arrangørerne af de olympiske lege i Tokyo 2020. Udkommet af undersøgelsen af AIBA’s finansielle og etiske forhold samt ledelse kan i sidste ende føre til, at IOC trækker sin anerkendelse af bokseforbundet tilbage. Sker det, ryger sporten af det olympiske program.

Badminton: Mathias Boe har besluttet at flytte tættere på sin indiske kæreste, og derfor stopper han fra årsskiftet på landsholdstræningen i Brøndby. I stedet vil den 38-årige herredoublespiller bo og træne i Dubai og Indien. Igennem næsten 20 år har Mathias Boe haft sin daglige gang på elitecenteret i Brøndby, men fra årsskiftet er det slut.

Dermed slutter en epoke, men Boe er dog ikke færdig med at spille badminton. Den 38-årige herredoublespiller fortsætter med at spille turneringer på højeste niveau, så danske fans kan fortsat glæde sig til at se Mathias Boe og Carsten Mogensen i aktion på de store scener.