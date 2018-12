Amerikaner forsvarer sin titel mod genopstået brite

FAKTA Direkte sport i tv DR1

11.55+14.25 Skiskydning: World Cup 16.30 Håndbold: BSV-Sporting (m)

DR3

11.00 Floorball: VM, Danmark-Norge (m) TV 2

15.00 Håndbold: EM, Polen-Danmark (k) TV 2 Sport

06.10 Badminton: Korea Masters, finaler 12.15 Fodbold: Ajax-Den Haag 15.00 Håndbold: EM, Sloven.-Frankrig (k) 18.00 Håndbold: EM, Sverige-Serbien (k) 20.00 Basketball: Danmark-Hvideru. (m) 22.00 Basketball: LA Lakers-Phoenix 00.00 Basketball: Philadelphia-Memphis TV3+

15.05 Fodbold: Arsenal-Tottenham 18.00 Fodbold: Brøndby-Hobro 22.15 Am. fodbold: New Engl.-Minnesota 02.20 Am. fodbold: Pittsburgh-Chargers TV3 Sport

09.20 Langrend: World Cup 13.10 Håndbold: Hannover-Burg.- Kiel (m) 16.00 Håndbold: Füchse-Bergischer (m) 18.45 Am. fodbold: Detroit-LA Rams

22.15 Ishockey: Washington-Anaheim 00.05 Ishockey: NY Rangers-Winnipeg TV3 Max

11.30 Fodbold: Lodtrækning til EM-kval. 13.00 Fodbold: Hearts-Glasgow Rangers 15.30 Fodbold: Leipzig-Gladbach 18.00 Fodbold: Eint. Frankfurt-Wolfsburg 21.00 Fodbold: Bordeaux-Paris SG 6’eren

13.00 Fodbold: Chelsea-Fulham 15.00 Fodbold: Rochdale-Portsmouth 17.15 Fodbold: Liverpool-Everton Kanal5

12.00 Fodbold: Lodtrækning til EK-kval. Canal9

16.00 Fodbold: Horsens-FC København Eurosport 1

10.00 Langrend: World Cup, 10 km (k) 10.45 Nord. komb.: World Cup, skihop 11.45 Skiskydning: W. Cup, mixed stafet 13.45 Nord. komb.: World Cup, langrend 16.00 Skihop: World Cup

17.45 Alpint: World Cup, storslalom (m) 18.45 Alpint: World Cup, super-G (k) 20.30 Alpint: World Cup, storslalom (m) Eurosport 2

12.00 Fodbold: SønderjyskE-FC Nordsjæll. 14.00 Fodbold: Randers-FC Midtjylland 16.30 Billard: Snooker, UK Championship Vis mere

Boksning: Deontay Wilder fra USA kan fortsat kalde sig WBC-mester i sværvægt efter en jævnbyrdig titelkamp tidligt søndag morgen dansk tid mod briten Tyson Fury. De 12 omgange i Staples Center i Los Angeles endte uafgjort på dommernes scorekort, og dermed beholder Wilder sin titel. »Jeg synes, det var en stor kamp. Vi bliver nødt til at gøre det igen, lød det fra Wilder ifølge The Guardian. Den 30-årige Tyson Fury, der er tidligere mester i de tre andre store forbund, WBA, WBO og IBF, bevægede sig fra første omgang godt rundt i ringen, og hans jabs var til konstant irritation for Wilder. 33-årige Wilder missede derimod flere slag med sit mest kraftfulde våben, højrehånden, men når han landede et slag, var det med mere kraft og saft end Fury.

Som kampen skred frem, voksede Tysons Furys overtag. Indtil niende omgang, hvor Wilder endelig havde sigtekornet rigtig indstillet og sendte Fury i gulvet med et højrestød. Briten kom hurtigt på benene og dominerede både 10. og 11. omgang. Det lå derfor i luften, at Deontay Wilder skulle slå modstanderen ud for at forsvare sin titel. Tidligt i 12. runde så han ud til at få endnu et sejr på knockout. Fury gik igen i gulvet, og dommeren talte over ham. Men englænderen kæmpede sig op på benene og holdt kampen ud. Wilder er dermed ubesejret i samtlige sine 41 kampe.

Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix Real Madrids Gareth Bale i duel med Valencias Daniel Wass under lørdagens sene kamp i La Liga.

Fodbold: Real Madrid kunne lørdag aften sende en venlig tanke til Daniel Wass. Den danske Valencia-spiller fik således en uheldig hovedrolle, da han med et selvmål bragte Real foran 1-0 i første halveg i opgøret i Madrid. En sen scoring mere til hjemmeholdet i anden halvleg betød, at Real vandt 2-0. Dermed fik Real revancheret sig fra det overraskende nederlag på 0-3 for en uge siden til Eibar i La Liga. Med de tre point spillede Real sig på femtepladsen i ligaen med 23 point, men det er med en kamp mere end de fire hold foran i tabellen. Rækken toppes af Sevilla med 26 point foran Barcelona med 25 point og Atlético Madrid med et point færre. Alaves er nummer fire med samme pointantal som Real. og møder søndag aften topholdet Sevilla.

Ishockey: Frans Nielsen fik endelig hul på målbylden, da hans hold Detroit Red Wings natten til søndag dansk tid gæstede Boston Bruins i NHL. Og danskerens første sæsonmål skulle vise sig at blive meget afgørende i kampen, der endte 4-2 til Detroit. Nielsen scorede nemlig til stillingen 3-2. Det var også stillingen indtil 30 sekunder før slutsirenen, hvor Detroit kunne sende pucken i et tomt mål, fordi Boston havde udskiftet målmanden.

Fodbold: Legenden Brian Laudrup, der nu fungerer som ekspert, når Kanal 5 transmitterer Danmarks landskampe, har stor tiltro til, at Danmark i sommeren 2020 er blandt de 24 deltagere ved EM-slutrunden. Og så betyder det mindre, hvem Danmark trækker i kvalifikationsturneringen ved lodtrækningen søndag middag. Han mener, at Danmark bør have kvaliteten til at snuppe en af de to øverste pladser i gruppen. »Vi bør være storfavorit til at tage en af de to pladser, uanset hvem vi møder. Det skal være en skrækpulje for, at vi ikke bliver blandt de to bedste«, siger Brian Laudrup. Danmark er seedet i andet lag og får altså på papiret en modstander fra tredje lag som den værste konkurrent til andenpladsen.