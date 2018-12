Brøndby-træner forsvarer historisk, danskerløs startopstilling og retter skytset mod den danske mentalitet

Velkommen til mandagens udgave af Politikens sportsdøgn. Her er de vigtigste nyheder fra sportens verden netop nu.

Fodbold: Alexander Zorniger blev søndag den første træner i Superligaens historie til at sende et hold uden en eneste dansk spiller på banen fra start, da Brøndby vandt 1-0 over Hobro. Ifølge Zorniger var der en række årsager til, at det gik sådan. Flere danske talenter har ikke samme stærke mentalitet som deres udenlandske konkurrenter. De store klubber har tidligere købt Brøndbys bedste talenter, inden de kom op på førsteholdet, og de unge Masterclass-spillere fra næstøverste niveau er i øjeblikket ikke gode nok til at få chancen på førsteholdet

»Vi gav otte-ni talenter chancen for at være med i opstarten inden sæsonen. De synes bare, at det var en normal mulighed. Mange unge danskere har ikke mentaliteten til at tage det næste skridt«, sagde Zorniger til Viasat og tilføjede

»Se på Andreas Maxsø i Tyrkiet, Marcondes og Ingvartsen. Alle de potentielle topspillere har ikke taget det næste skridt. Ikke fordi, de mangler kvalitetet, men det er en anden verden derude. Det er det, som vi skal lære dem og vores egne spillere«.

Amerikansk fodbold: Efter 13 sæsoner og en Super Bowl-titel blev træneren for NFL-klubben Green Bay Packers, Mike McCarthy, natten til mandag dansk tid fyret. Det i timerne efter et overraskende nederlag på hjemmebane til Arizona Cardinals. Dermed blev McCarthy den første træner i den fan-ejet klub til ikke at færdiggøre en sæson siden 1953. Jobbet som træner hos Green Bay Packers må betragtes som et af de mere attraktive i NFL på grund af muligheden for at arbejde sammen med quarterback Aaron Rodgers.

The Green Bay Packers have parted ways with Head Coach Mike McCarthy & named Joe Philbin interim head coach: https://t.co/90ShlzFW4o pic.twitter.com/APewWgRYoX — Green Bay Packers (@packers) December 3, 2018

Skiløb: Egentligt var det planen, at denne sæson skulle være den sidste på ski for ikonet Lindsey Vonn. Den 34-årige alpine skiløber havde nemlig meldt ud, at hun ville stoppe en karriere, der både har budt på tre OL-medaljer og 82 sejre i World Cup-løbene. En skade forhindrede dog Vonn i at deltage ved sæsonåbningen ved Lake Louise i Canada i år. Amerikanerens yndlingssted at konkurrere. Derfor har hun nu valgt at forlænge karrieren med et år, så hun kan få en sidste mulighed for at dyste ved Lake Louise.

»Jeg vil fortryde det resten af mit liv, hvis jeg ikke får muligheden for at skubbe mig selv afsted fra starthullet en sidste gang ved Lake Louise«, har Vonn udtalt om sin beslutning.

Fodbold: Premier League-klubben Southampton har fyret manager Mark Hughes. Det efter kun otte måneder i spidsen for holdet, der blandt andre tæller de danske landsholdsspillere Pierre Emile-Højbjerg og Jannik Vestergaard. Hughes formåede kun at føre Southampton til en sejr i sæsonens første 14 Premier League-kampe. Managerens sidste kamp i spidsen for klubben blev 2-2-opgøret i weekenden mod Manchester United.