Dansk ishockeyklub går konkurs og må trække sig fra Metal Ligaen

Velkommen til tirsdagens udgave af Politikens sportsdøgn. Her er de vigtigste nyheder fra sportens verden netop nu.

Ishockey: Efter måneders forsøg på at redde selskabet bag Hvidovre Fighters har bestyrelsen besluttet at indstille driften af klubben. Dermed udtræder Hvidovre Fighters også af landets bedste ishockeyliga, Metal Ligaen. Det på dagen, hvor holdet skulle have mødt Sønderjyske. Metal Ligaen er nu nede på at bestå af ni klubber. Tilbage i maj måtte Gentofte Stars også dreje nøglen om på grund af dårlig økonomi.

Fodbold: Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) er ifølge præsident Aleksander Ceferin i den nærmeste fremtid klar til at offentliggøre en intern undersøgelse af Manchester City. En intern undersøgelse, der blev igangsat som følge af Football Leaks, hvor den engelske storklub blev afsløret i at bryde fodboldens økonomiske regler via oppustede sponsoraftaler og penge fra rige oliestater. Hvis Uefa ender med at straffe Manchester City for brud på Financial Fair Play-reglerne, kan det i realiteten foruden en millionbøde føre til en udelukkelse fra næste sæsons Champions League.

»Vi arbejder på sagen. Vi har en uafhængig instans til at kigge på det. Meget snart kan vi melde noget ud om, hvad der sker kommer til at ske«, lyder det fra UEFA-præsident Aleksandar Ceferin.

Boksning: Det ligner, at bokseverdenen får lov til at genopleve et opgør mellem 33-årige Deontay Wilder fra USA og 30-årige Tyson Fury fra England. Efter weekendens kontroversielle uafgjorte kamp mellem de to udtalte Fury, han forventede, at Wilder ville undgå at stille op til en ny kamp »for alt i verden«. Langt de fleste boksekendere så Tyson Fury som den egentlige vinder af weekendens uafgjorte kamp, der gik samtlige 12 omgange. Men nu har Deontay Wilder i et opslag på Instagram gjort det klart, at han gerne vil træde ind i ringen mod Fury nok en gang.

Ishockey: Efter at have været sendt ned på AHL-holdet, nordamerikansk ishockeys anden klasse, fik danske Patrick Russell natten til tirsdag atter istid for Edmonton Oilers i NHL. Den 12. dansker nogensinde til at spille i verdens bedste ishockeyliga endte med at være på isen i små 11 minutter, da Oilers tabte 1-4 til Dallas Stars.

Foto: Jason Franson/AP Patrick Russell (til venstre) har på imponerende vis kæmpet sig til NHL uden at være blevet draftet af noget hold.

Fakta Direkte sport i tv DR3 17.10: Floorball VM: Danmark-Sverige (m) TV 2 21.00 Håndbold EM: Danmark-Serbien (k) TV 2 Sport 18.00 Håndbold EM: Sverige-Polen (k) 21.00 Håndbold EM: Frankrig-Montenegro (k) 01.00 Basketball: Indiana-Chicago (m) TV3 Sport 19.00 Fodbold: Amiens-Monaco 21.00 Fodbold: Montpellier-Nice 01.05 NHL: NY Islanders-Winnipeg 04.05 NHL: Vegas-Washington 6’eren 21.00: Fodbold: Watford-Manchester City Eurosport 1 14.00 Billard: Snooker, UK Championship Vis mere