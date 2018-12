Argentinsk politi anholder mand efter skandaleramt Copa Libertadores-finale

Fodbold: Den anden finalekamp i Copa Libertadores mellem de rivaliserende Buenos Aires-klubber River Plate og Boca Juniors, som skulle have været spillet 24. november, har vakt megen postyr.Nu har argentinsk politi sigtet en mand i Buenos Aires for uagtsom kropsskade. River Plate-fans kastede forud for den første finalekamp sten på Boca Juniors spillerbus, og det gik udover flere Boca Juniors-spillere.

Ishockey: Danske Frans Nielsen scorede sit andet NHL-hattrick og blev kampens spiller, da hans hold Detroit Red Wings natten til onsdag mødte Tampa Bay Lightning i den amerikanske isliga NHL. Kampen, som var Nielsens nummer 811 i ligaen, endte dog 5-5 i ordinær spilletid og blev derfor afgjort på straffeslag. Her måtte danskerens hold dog se sig besejret.

Amerikansk fodbold: Den tidligere NFL-profil Brandon Browner skal otte år i fængsel for at have forsøgt at dræbe sin ekskæreste og for at udsætte to børn for fare. Det har en domstol i Californien afgjort, skriver flere amerikanske medier. Den 34-årige, tidligere Super Bowl-vinder har ikke erkendt sig skyldig, men accepterer dommen.

Ishockey: Rungsted vandt i går Metalligaens topopgør mod Aalborg Pirates og ligger nummer ét i den danske isliga. Det nordsjællandske hold scorede i overtiden til 2-1 og sikrede sig 49 point efter 20 spillede kampe. Sønderjyske ligger nummer to og Aalborg nummer tre.

Fodbold: Manchester City vandt syvende Premier League-sejr i træk, da de efter en sen reducering besejrede Watford 2-1 på udebane tirsdag aften. Dermed lægger City pres på Liverpool i toppen af ligaen, som i aften møder Burnley på udebane. Manchester City fører ligaen med fem point ned til netop Liverpool.