Skandaleramt forbund er tæt på at gå konkurs

Gymnastik. Det amerikanske gymnastikforbund USA Gymnastics har været præget af en stor misbrugs-skandale, hvor en tidligere holdlæge Larry Nasser er blevet dømt for overgreb mod flere end 250 kvindelige gymnaster. Nu har forbundet indsendt en begæring om konkursbeskyttelse. Det sker ifølge USA Gymnastics selv for hurtigere at kunne udbetale erstatningskrav til ofrene. I sidste måned truede den olympiske komité med at udelukke forbundet fra det kommende OL, fordi komiéen savner reformvillighed efter skandalen. Holdlægen blev tidligere i år idømt fængsel på livstid. USA Gymnastics er siden blevet beskyldt for at dække over lægens ugerninger.



Cykelsport. eSport er også for cykelentusiaster. Det britiske forbund British Cycling har netop fået grønt lys til at starte et virtual reality-løb til februar. Løbet får navnet eRacing Championships. Meningen er, at deltagere via en app, VR-briller og egne kondicykler, skal være med hjemme fra stuerne, hvor et virtuelt 3D-landsskab skal simulere ruten.

Håndbold. Skanderborg overrasker igen og slog onsdag Aalborg Håndbold 29-25 på udebane. I sidste uge besejrede det midtjyske hold Bjerringbro-Silkeborg hjemme. Aalborg fører dog stadigvæk herrernes håndboldliga med 24 point, mens GOG er rykket på andenpladsen med 23 point efter en sejr over Ringsted.

Fodbold. Liverpool slog Burnley 3-1 på udebane. Hjemmeholdet scorede otte minutter inde i anden halvleg til 1-0, menet kvarter efter havde udeholdet vendt kampen og bragt sig foran 2-1. Xherdan Shaqiri satte kampens sidste mål ind i overtiden. Liverpool er dermed kun to point efter Manchester City, som fører Premier League.

Fodbold. Chelsea smed sin tredjeplads i Premier League væk, da holdet tabte 2-1 til Wolverhampton på udebane onsdag aften. For første gang i sæsonen var danskeren Andreas Christensen på banen for London-klubben.

Fodbold. De argentinske rivaler River Plate og Boca Juniors er landet i Madrid. De to klubber har ellers begge tilkendegivet, at ingen af dem ønsker at spille den anden finalekamp i Copa Libertadores, som er planlagt søndag i den spanske hovedstad. Med holdenes ankomst tyder alt dog på, at begge klubber har tænkt sig at gå på banen.

Ishockey. Danske Patrick Russell var natten til torsdag med til at sikre Edmonton Oilers’ 3-2 sejr over St. Louis Blues i den amerikanske isliga NHL. Danskeren var ellers i første omgang sat på bænken af klubbens nye træner, men er nu tilbage på isen.