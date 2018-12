Britisk avis kårer Pernille Harder som verdens bedste

Fodbold: France Football kårede nordmanden Ada Hegerberg til verdens bedste kvindelige fodboldspiller i 2018, men den britiske avis The Guardian giver efter en afstemning titlen til Pernille Harder. 72 journalister, trænere og tidligere spillere har stemt, og de har valgt Pernille Harder foran australieren Samantha Kerr og Ada Hegerberg. »Med sin evne til at stå op mod andre spillere, hendes tekniske dygtighed og hendes øje for mål er Harder nok den mest komplette kvindelige fodboldspiller i verden«, skriver avisen, der har lavet denne videopræsentation af den danske landsholdsanfører:

Pernille Harder: Learn more about the Guardian's female footballer of the year pic.twitter.com/AY8m14hSvL — Guardian sport (@guardian_sport) December 7, 2018

Ishockey: Næste års VM i Slovakiet får nye regler for afviklingen af uafgjorte kampe. I de indledende kampe spilles en periode på 5 minutter med tre mod tre på isen og derefter er der straffeslag. I kvart- og semifinaler samt bronzekampen er den ekstra periode på 10 minutter, og i finalen er der 20 minutter til at finde en afgørelse.



Golf: Jeff Winther kommer som den eneste af tre deltagende danskere hjem fra South Africa Open med pengepræmie og ranglistepoint. Efter en anden runde uden bogeys i 60 slag er Jeff Winther med score 5 slag under par sikker på at klare cuttet i turneringen, hvorimod Joachim B. Hansen og Morten Ørum Madsen ikke kommer til at spille i weekenden.

Foto: Christopher Hanewinckel/Ritzau Scanpix Før sin rekord på 99 yards havde Derrick Henry som bedst løbet et touchdown fra 75 yards.

Amerikansk fodbold: Banen i amerikansk fodbold er 100 yards (91 meter) lang, så det bliver svært at slå den NFL-rekord, som Derrick Henry tangerede, da Tennessee Titans vandt 30-9 over Jackson Jaguars. Derrick Henry greb bolden 1 meter fra sin egen baglinie og løb den derpå hele vejen ned i den anden ende til et touchdown. De 99 yards er en tangering af rekorden, som Tony Dorsett fra Dallas Cowboys satte i 1983. Derrick Henry havde i det hele taget en god aften, da han lavede yderligere tre touchdowns og løb i alt 238 med bolden.

Fodbold: Alt kan ske i pokalfodbold, lyder en forvrøvlet kliché, men der skete da lidt af hvert i 4. runde af den italienske pokalturnering, Coppa Italia. Genoa fra Serie A blev på hjemmebane slået ud af Virtus Entella, der efter klubbens første fire sæsoner nogen sinde i Serie B nu spiller i den tredjebedste række. Virtus førte 2-1 indtil Genoa udlignede på et straffespark i 86. minut, mens det i den forlængede spilletid var ungareren Krisztian Adorjan, der i det andet overtidsminut udlignede for Virtus. Adorjan scorede også på det 8. straffespark for Virtus, der vandt 6-5. I ottendedelsfinalerne midt i januar indtræder de otte bedste hold fra Serie A, og Virtus Entella skal på udebane møde Roma, mens det andet tilbageværende Serie C-hold, Novara, ligeledes skal til Rom og møde Lazio.