Touchdown efter 90 meters løb tangerer 35 år gammel NFL-rekord

Før sin rekord på 99 yards havde Derrick Henry som bedst løbet et touchdown fra 75 yards. Foto: Christopher Hanewinckel/Ritzau Scanpix

Amerikansk fodbold: Banen i amerikansk fodbold er 100 yards (91 meter) lang, så det bliver svært at slå den NFL-rekord, som Derrick Henry tangerede, da Tennessee Titans vandt 30-9 over Jackson Jaguars. Derrick Henry greb bolden 1 meter fra sin egen baglinie og løb den derpå hele vejen ned i den anden ende til et touchdown. De 99 yards er en tangering af rekorden, som Tony Dorsett fra Dallas Cowboys satte i 1983. Derrick Henry havde i det hele taget en god aften, da han lavede yderligere tre touchdowns og løb i alt 238 med bolden.

Direkte sport i tv Fredag DR1 14.10 Skiskydning: World Cup, sprint (m)

DR3 15.15 E-sport: ESL Pro League, kvartfinaler TV 2 Sport 18.00 Håndbold: EM, Spanien-Tyskland(k) 21.00 Håndbold: EM, Ungarn-Norge (k) 03.30 Basketball: Milwaukee-Golden State TV3 Sport 19.00 Fodbold: FC Midtjylland-OB 21.00 Fodbold: West Bromwich-Aston Villa 02.05 Ishockey: Winnipeg-St. Louis TV3 Max 20.30 Fodbold: Werder Bremen-Düsseldorf Eurosport 1 14.00 Skiskydning: World Cup 15.30 Billard: Snooker, UK Championship 17.45 Kælkning: World Cup 20.15 Billard: Snooker, UK Championship Eurosport 2 14.00 Billard: Snooker, UK Championship 19.00 Freestyle: World Cup 20.45 Kælkning: World Cup Vis mere

Fodbold: Alt kan ske i pokalfodbold, lyder en forvrøvlet kliché, men der skete da lidt af hvert i 4. runde af den italienske pokalturnering, Coppa Italia. Genoa fra Serie A blev på hjemmebane slået ud af Virtus Entella, der efter klubbens første fire sæsoner nogen sinde i Serie B nu spiller i den tredjebedste række. Virtus førte 2-1 indtil Genoa udlignede på et straffespark i 86. minut, mens det i den forlængede spilletid var ungareren Krisztian Adorjan, der i det andet overtidsminut udlignede for Virtus. Adorjan scorede også på det 8. straffespark for Virtus, der vandt 6-5. I ottendedelsfinalerne midt i januar indtræder de otte bedste hold fra Serie A, og Virtus Entella skal på udebane møde Roma, mens det andet tilbageværende Serie C-hold, Novara, ligeledes skal til Rom og møde Lazio.

Håndbold: Alle holdene i Danmarks mellemrunde ved kvindernes EM i Frankrig har point, efter Montenegro i den sene torsdagskamp vandt 30-28 over Sverige. Alle Sverige første tre kampe er blevet afgjort med ét mål, men selv om cifrene antyder endnu en tæt kamp, var det ikke tilfældet. Montenegro var foran i hele kampen, 15-8 i første halvleg, 18-14 ved pausen og 27-20 med 8 minutter tilbage, inden Sverige fik reduceret uden at skabe reel spænding. Montenegros sejr betyder, at alle seks hold i mellemrunden stadig har en teoretisk chance for at nå semifinalerne.

Amerikansk fodbold: En række tidligere NFL-stjerner vil starte en ny liga for amerikansk fodbold under navnet Freedom football League. Bag den nye liga står 50 tidligere NFL-spillere, blandt andre Ricky Williams og Terrell Owens. De oplever, at NFL og dens klubber hindrer ligaens spillere i at sætte fokus på problemer og udfordringer i det amerikanske samfund. I den nye liga opfordres spillerne til at blande sig i den offentlige debat. »Da jeg selv kom til NFL, så blev jeg fortalt, at jeg skulle holde min mund, når der blev talt om sociale udfordringer. Nu ændrer vi på det«, siger Ricky Williams til ESPN. (Ritzau)