Dopingsynderen Johaug på ny en klasse bedre end rivalerne

Direkte sport i tv Lørdag 8. december DR 1 14.10Skiskydning: World Cup, sprint (k) DR 3 15.45/19.50E-Sport: ESL Pro League TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Ribe/Esbjerg-TTH (m) 00.00 Basketball: Dallas-Houston TV3+ 16.00 Fodbold: Manchester U.-Fulham TV3 Sport 16.00 Fodbold: Hobro-SønderjyskE 18.30 Fodbold: Reading-Sheffield United 20.30 Boksning: København-Dublin 1.05 Ishockey: Columbus-Washington TV3 Max 13.30 Fodbold: Bournemouth-Liverpool 15.30 Fodbold: Schalke 04-Dortmund 18.30 Fodbold: Hertha Berlin-Frankfurt 22.05 Ishockey: Los Angeles-Las Vegas 6’eren 18.30 Fodbold: Chelsea-Manchester City 20.45 Fodbold: Leicester-Tottenham Eurosport 1 9.45/12.45 Alpint: World Cup, storslalom (m) 14.00 Skiskydning: World Cup, sprint (k) 15.30/20.00 Snooker: UK Championship 17.30/19.05 Kælk: World Cup (k) 2.00 Fodbold: Atlanta-Portland Eurosport 2 9.15/12.00 Langrend: World Cup 14.00 Snooker: UK Championship 19.00 Snowboard: World Cup 20.50 Kælk: World Cup 23.00 Kunstskøjteløb: Grand Prix (k) Vis mere

Skisport. Norske Therese Johaug er en sejrmaskine efter sit comeback. Lørdag sejrede langrendsstjernen for fjerde gang af fire mulige i denne sæson, da hun var hurtigst over 15 km fri på hjemmebane i Beitostølen. Svenske Charlotte Kalla og norske Ingvild Flugstad Østberg tog de øvrige pladser på podiet. Therese Johaug gjorde i slutningen af november comeback efter en dopingkarantæne.

Skisport. Slalomspecialisten Mikaela Shiffrin fra USA er i færd med at springe ud som fartfænomen i de alpine World Cup-konkurrencer. Lørdag sejrede hun for anden weekend i træk i et Super-G-løb, da hun var hurtigst i St. Moritz i Schweiz med en margin på 0,28 sekund til den lokale Lara Gut-Behrami. For en uge siden vandt Shiffrin i sin blot 9. Super-G-start sit første løb i Lake Louise i Canada, hvor hun i sidste sæson sensationelt triumferede i styrtløb.

Fodbold. Boca Juniors vil appellere til Den Internationale Sportsdomstol (CAS) i håbet om at blive tildelt den samlede sejr i Copa Libertadores-finalerne. »Det er det, klubbens juridiske afdeling arbejder på. Det var også det, vi sagde, at vi ville gøre, hvis ikke Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol) ville tildele os sejren«, siger klubbens vicepræsident Royco Ferrari til Fox Sports. Boca møder søndag ærkerivalerne River Plate i Madrid, der skal huse det andet finaleopgør, efter at River Plate-fans for to uger siden angreb Bocas spillerbus i Buenos Aires. Det første opgør sluttede 2-2.

Amerikansk fodbold. New York Jets-linebackeren Darron Lee er blevet taget for doping og udelukket i fire kampe i NFL. Karantænen koster ham ca. to millioner kroner i manglende lønindtægter.