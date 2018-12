Falmet NBA-klub lider største nederlag nogensinde

Basketball. Chicago Bulls er langt fra tidligere tiders storhed. Længere end nogen sinde. Lørdagens nederlag på hjemmebane på 133-77 til Boston Celtics er klubbens største i NBA nogen sinde. Chacago Bulls har vundet blot 6 af 27 kampe i denne sæson, hvor træneren er fyret undervejs, men afløseren, Jim Boylen, er uden sejr i sine 3 første kampe. Sejren var også den største nogen sinde for Boston Celtics, men de 56 point er et stykke fra NBA-rekorden, der er de 68 point, Cleveland Cavaliers i 1991 vandt med over Miami Heat: 148-80.

Direkte sport i tv Søndag DR1 11.40 Skiskydning: World Cup, jagtstart (m) DR3 15.45/20.00 E-sport: ESL Pro League TV 2 Sport 15.00 Håndbold: Sverige-Frankrig (k) 18.00Håndbold: Holland-Rumænien (k) 20.00 Håndbold: Skjern-Bjerringbro/Silkeborg (m) 22.00 Basketball: Detroit-New Orleans 00.00 Basketball: Toronto-Milwaukee TV3+ 18.00Fodbold: Vejle-Brøndby 22.15 Am. fodbold: Dallas-Philadelphia 2.20 Am. fodbold: Chicago-LA Rams TV3 Sport 13.30 Håndbold: Bergischer-Minden (m) 15.30 Fodbold: Mainz-Hannover 96 18.45 Am. fodbold: Kansas City-Baltimore 23.05 Ishockey: Ottawa-Boston TV3 Max 12.00 Fodbold: Vendsyssel-Randers FC 14.30 Fodbold: Dundee FC-Rangers 18.00 Fodbold: Gladbach-VfB Stuttgart 6’eren 17.00 Fodbold: Newcastle-Wolves 20.30 Fodbold: River Plate-Boca Juniors CANAL 9 16.00 Fodbold: FC København-Esbjerg Eurosport 1 9.15/12.15Alpint: World Cup, slalom (m) 11.30 Skiskydning: World Cup, jagtstart (m) 15.00/19.45Snooker: UK Championship Eurosport 2 10.15 Langrend: World Cup (k) 14.00 Fodbold: AaB-AC Horsens 23.00 Kunstskøjteløb: Grand Prix

Vis mere

Golf. Da Jeff Winther på 14. hul missede et eagleputt fra 5 meter, men sikrede sig dagens fjerde birdie, var han kortvarigt alene på 3.-pladsen af South Africa Open, hvor der blandt andet var tre pladser i feltet til næste års British Open på spil. Det løb dog bogstaveligt talt ud i sandet for Jeff Winther, da hans bold på 15. hul landede dybt begravet i en greenbunker, hvorfra han slog den over i en anden greenbunker. Det endte med en dobbeltbogey på hulllet og en delt 7.-plads i turneringen, der ikke desto mindre er karrierens næstbedste placering på European Tour for 30-årige Jeff Winther. Turneringen blev suverænt vundet af sydafrikaneren Louis Oosthuizen, der var 6 slag foran nærmeste konkurrent.

Floorball. Efter 6 nederlag i 7 kampe slutter Danmarks mandlige landshold som nummer 8 ved VM i Prag. I kampen om 8.-pladsen vandt Norge 9-5.

Fodbold. Atlanta United har i sin blot anden sæson i MLS vundet den nordamerikanske titel. Atlanta United vandt finalen i MLS Cup med 2-0 over Portland Timbers på mål af den venezulanske MLS-topscorer Josef Martinez og Franco Escobar. United har den tidligere FC Nordsjælland-spiller Michael Parkhurst som anfører og træneren var den tidligere argentinske landstræner og FC Barcelona-træner Gerardo ’Tato’ Martino, der forlader klubben for at blive landstræner i Mexico.

Fodbold. Premeir League-topkampen mellem Chelsea og Manchester City får et efterspil. Cityspilleren Raheem Sterling beskylder en Chelseafan for at komme med racistiske tilråb under kampen. Chelsea og politiet er i gang med at undersøge sagen, der understøttes af en video, der florerer på internettet. Er der tale om en lovovertrædelse, vil klubben »tage de stærkeste midler i brug«, siger en talsmand for Chelsea ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Fodbold. Lasse Schöne scorede sit 3. sæsonmål - alle på udebane - da Ajax besejrede Zwolle 4-1 i den hollandske Eredivisie, hvor Amsterdamklubben nu har vundet 9 kampe i træk. Schöne havde scoret selvmål til 2-1 kort inden pausen, men helflugtede Ajax på 3-1 midt i 2. halvleg. Ajax var uden Kasper Dolberg og havde Rasmus Nissen Kristensen på bænken i hele kampen,

Skisport. Dagens World Cup-konkurrence i slalom er aflyst på grund af kraftige vindstød i Val d’Isere.



Fodbold. Christian Eriksen vandt den direkte konfrontation med Kasper Schmeichel, men de to danskere stod kun overfor hinanden i de sidste 25 minutter. Tottenham startede med både Eriksen og Harry Kane på bænken, men vandt alligevel 2-0 over Leicester på mål af Son Heung-Min og Dele Alli.