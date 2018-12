Ronaldo inviterer Messi til Serie A

Direkte sport i tv Tirsdag 11. december TV 2 Sport 12.00 Svømning: VM på kortbane 18.00 Håndbold: EM, Spanien-Rumænien (k) 21.00 Håndbold: EM, Holland-Norge (k) 2.00 Basketball: Houston-Portland 4.30 Badminton: World Tour Finals TV3+ 21.00 Fodbold: Liverpool-Napoli TV3 Sport 18.55 Fodbold: Schalke 04-Lokomotiv M. 21.00 Fodbold: Barcelona-Tottenham 1.35 Ishockey: Washington-Detroit TV3 Max 18.55 Fodbold: Galatasaray-Porto 21.00 Fodbold: Røde Stjerne-Paris SG Eurosport 1 13.45 & 19.50 Billard: Snooker, Scottish O. Vis mere

Fodbold. Cristiano Ronaldo og Lionel Messi havde fra 2009 og ni sæsoner frem en tæt rivalisering kørende i den spanske liga. Nu vil Ronaldo, der i august forlod Real Madrid til fordel for Juventus i Italien, gerne have Messi til Serie A, så parterne kan genoptage rivaliseringen. »Jeg ville gerne se ham komme til Italien en dag. Jeg håber, han vil tage udfordringen op som mig. Men hvis han er lykkelig der, så respekterer jeg det«, siger Ronaldo til italienske medier og kalder Messi »en fantastisk spiller og en god fyr«. Ronaldo scorede 450 mål i 438 kampe for Real Madrid, mens Messis foreløbige Barcelona-total lyder på 569 mål i 654 kampe.

Sejlsport. Finnjollen kan være på vej tilbage på det olympiske program. Nyhedsbureauet AP skriver ifølge Ritzau således, at den tidligere chef for det internationale sejlsportsforbund, World Sailing, rejser tvivl om udfaldet af den afstemning, der i sin tid fjernede den danske paradebåd fra OL-programmet. Paul Henderson mener, at flere stemmer blev optalt forkert, da sejlsportsforbundet i november stemte for at ændre sammensætningen af de olympiske bådklasser med virkning fra OL i Paris 2024. Det meddeler han i et brev til sin efterfølger på posten, danske Kim Andersen. Tre andre medlemmer af World Sailings hovedbestyrelse har tidligere påstået, at deres stemmer blev registreret forkert.





Foto: Francois Mori/AP Jonas Høgh-Christensen var den seneste dansker, der vandt en OL-medalje i finnjollen, da det blev til sølv i London i 2012.

Badminton. Doublen Anders Skaarup Rasmussen og Kim Astrup er ene om at repræsentere Danmark ved den traditionsrige sæsonfinale i Kina, hvor der spilles om ca. 10 millioner kroner i præmiepenge i de fem rækker. Den verserende konflikt mellem Badminton Danmark og de danske elitespillere betyder dog, at herredoublen er helt alene i Kina – uden trænere, fysioterapeuter og læger. Kim Astrup håber på ekstern hjælp, siger han ifølge Ritzau. »Det kan være, hvis vi spørger pænt, at turneringen har en fysioterapeut, som vi må låne, ellers må vi se, om vi kan støve en op hos nogle af vores konkurrenter«, siger han. Doublen har semifinalen som mål i turneringen, der indledes onsdag i millionbyen Gaungzhou i det sydlige Kina.

Basketball. Noget uvant er NBA-mestrene fra Golden State Warriors som hold kåret som årets sportsperson i det ansete magasin Sports Illustrated. Det er kun fjerde gang, prisen går til et hold og ikke et individ.



Fodbold. U21-landsholdet skal lige have EM-slutrunden 2019 i Italien overstået, og så er det eller i gang med kvalifikationen til den næste europæiske slutrunde i 2021. Her blev træner Niels Frederiksens talenter ved lodtrækningen tirsdag formiddag sendt i en overkommelig kvalifikationsgruppe med Rumænien, Ukraine, Finland, Nordirland og Malta.

Fodbold. Der kommer ikke til at blive afviklet spanske La Liga-kampe i USA. Barcelonas ligamøde med Girona var ellers allerede programsat til 26. januar i Miami, men Barcelona har nu trukket deres støtte til projektet. »Fra starten har vi sagt, at deltagelse i kampene i udlandet er frivillig. Hvis FC Barcelona ikke ønsker at deltage, så kan kampen ikke afvikles på det aftalte tidspunkt«, meddeler den spanske liga.

Håndbold. De danske kvinder har fået en livline ved EM i Frankrig i form af Montenegros sejr på 28-27 over Serbien sendt mandag. Vinder danskerne den sidste kamp i mellemrunden onsdag mod netop Montenegro og formår Sverige og Serbien samtidigt ikke at slå topholdene Rusland og Frankrig, slutter de rød-hvide som 3’er i gruppen og skal dermed spille om EM’s 5.-plads. En placering, der vil stille danskerne langt bedre i forhold til kvalifikation til OL i 2020.