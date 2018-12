Stemmefusk kan have sendt dansk paradebåd ud i det olympiske mørke

Direkte sport i tv Tirsdag 11. december TV 2 Sport 12.00 Svømning: VM på kortbane 18.00 Håndbold: EM, Spanien-Rumænien (k) 21.00 Håndbold: EM, Holland-Norge (k) 2.00 Basketball: Houston-Portland 4.30 Badminton: World Tour Finals TV3+ 21.00 Fodbold: Liverpool-Napoli TV3 Sport 18.55 Fodbold: Schalke 04-Lokomotiv M. 21.00 Fodbold: Barcelona-Tottenham 1.35 Ishockey: Washington-Detroit TV3 Max 18.55 Fodbold: Galatasaray-Porto 21.00 Fodbold: Røde Stjerne-Paris SG Eurosport 1 13.45 & 19.50 Billard: Snooker, Scottish O. Vis mere

Sejlsport. Finnjollen kan være på vej tilbage på det olympiske program. Nyhedsbureauet AP skriver ifølge Ritzau således, at den tidligere chef for det internationale sejlsportsforbund, World Sailing, rejser tvivl om udfaldet af den afstemning, der i sin tid fjernede den danske paradebåd fra OL-programmet. Paul Henderson mener, at flere stemmer blev optalt forkert, da sejlsportsforbundet i november stemte for at ændre sammensætningen af de olympiske bådklasser med virkning fra OL i Paris 2024. Det meddeler han i et brev til sin efterfølger på posten, danske Kim Andersen. Tre andre medlemmer af World Sailings hovedbestyrelse har tidligere påstået, at deres stemmer blev registreret forkert.

Fodbold. Cristiano Ronaldo og Lionel Messi havde fra 2009 og ni sæsoner frem en tæt rivalisering kørende i den spanske liga. Nu vil Ronaldo, der i august forlod Real Madrid til fordel for Juventus i Italien, gerne have Messi til Serie A, så parterne kan genoptage rivaliseringen. »Jeg ville gerne se ham komme til Italien en dag. Jeg håber, han vil tage udfordringen op som mig. Men hvis han er lykkelig der, så respekterer jeg det«, siger Ronaldo til italienske medier og kalder Messi »en fantastisk spiller og en god fyr«. Ronaldo scorede 450 mål i 438 kampe for Real Madrid, mens Messis foreløbige Barcelona-total lyder på 569 mål i 654 kampe.

Fodbold. Der kommer ikke til at blive afviklet spanske La Liga-kampe i USA. Barcelonas ligamøde med Girona var ellers allerede programsat til 26. januar i Miami, men Barcelona har nu trukket deres støtte til projektet. »Fra starten har vi sagt, at deltagelse i kampene i udlandet er frivillig. Hvis FC Barcelona ikke ønsker at deltage, så kan kampen ikke afvikles på det aftalte tidspunkt«, meddeler den spanske liga.

Håndbold. De danske kvinder har fået en livline ved EM i Frankrig i form af Montenegros sejr på 28-27 over Serbien sendt mandag. Vinder danskerne den sidste kamp i mellemrunden onsdag mod netop Montenegro og formår Sverige og Serbien samtidigt ikke at slå topholdene Rusland og Frankrig, slutter de rød-hvide som 3’er i gruppen og skal dermed spille om EM’s 5.-plads. En placering, der vil stille danskerne langt bedre i forhold til kvalifikation til OL i 2020.

Golf. Den 36-årige italiener Francesco Molinari er blevet hædret som årets spiller på European Tour. Francesco Molinari sejrede i 2018 i blandt andet British Open og vandt senere sæsonen den kontinentale Ryder Cup med det europæiske hold mod USA. Molinari lukkede året med at sejre i Race to Dubai.

Fodbold. FC Nordsjællands hurtige venstreback Mads Valentin Pedersen vil gerne prøve sit talent af i udlandet. Der foreligger dog ikke noget konkret tilbud, siger han til Ritzau. Det har nok noget at gøre med, at den 22-årige har været en del skadet i efteråret. »Så må man også indse, at mulighederne måske ikke er lige så store, som de har været i de andre transfervinduer«, siger han.

Fodbold. Lucas Digne scorede til 2-2 seks minutter inde i overtiden på et direkte frispark og sikrede dermed Everton det ene point i Premier League-kampen på hjemmebane mod Watford.

Ishockey. Frans Nielsen scorede en enkelt gang i Detroits 3-1-sejr over på hjemmebane over Los Angeles og danskeren er nu oppe på fem mål i denne sæson.

Håndbold. KIF Kolding skal finde en ny stregspiller, når Cyril Viudes til nytår vender hjem til Frankrig. Den 36-årige Cyril Viudes har ønsket at vende hjem til fødelandet efter seks år i Danmark.

Svømning. VM på kortbane begynder i dag i Kina, men det sker uden dansk deltagelse. Stævnet er sparet væk, fordi pengene kan bruges bedre i forhold til OL i Tokyo i 2020. »Det, der er den altoverskyggende prioritet for os og de danske svømmere, er de olympiske discipliner på langbane. Derfor afvejer vi altid alle de forskellige mesterskaber, der er i svømning, op mod hinanden«, siger sportschef Lars Green Bach til DR.