Eriksens underlige minutter på det fede Camp Nou

Direkte sport i tv Onsdag 12. december TV 2 16.00 Håndbold: DK-Montenegro (k) TV 2 Sport 6.00 Badminton: World Tour Finals 16.00 Håndbold: Spanien-Norge (k) 18.00 Håndbold: Sverige-Rusland (k) 21.00 Håndbold: Serbien-Frankrig (k) 2.00 Basketball: New Orleans-Oklahoma 4.30 Badminton: World Tour Finals TV3+ 21.00 Fodbold: Ajax-Bayern München TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19, Young Boys-Juventus 16.00 Fodbold: U19, Ajax-Bayern M. 18.55 Fodbold: Real Madrid-CSKA Moskva 21.00 Fodbold: Valencia-Manchester U. 1.05 Ishockey: NY Islanders-Vegas TV3 Max 18.55 Fodbold: Viktoria Plzen-Roma 21.00 Fodbold: Young Boys-Juventus Canal 9 16.00 E-sport: Superligaen Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: Scottish Open Vis mere

Fodbold. Christian Eriksen og Tottenham-kammeraterne måtte efter deres 1-1-kamp i Barcelona i Champions League vente på græsset i Spanien på resultatet af Inter-PSV for at få klarhed over deres videre skæbne i turneringen. Men forløsningen ko, og det var ganske nervepirrende, siger den danske Tottenham-spiller til TV3+. »Det var nogle underlige sidste fem-seks minutter, men i sidste ende var det jo et kanon resultat«, siger Eriksen. »På den ene side var vi heldige, og vi må takke PSV for, at vi klarede den… Vi vidste godt, at Inter var bagud ved pausen, så det var fedt at kigge ud på bænken efter vores scoring og få at vide, at der kun stod 1-1 i deres kamp«, siger Eriksen, der var tilbage på Camp Nou for første gang, siden han for 10 år siden var til prøvetræning i klubben. »Det var fedt, et fedt stadion og en fed klub. Og så var det et fedt resultat at få med - det gør oplevelsen endnu bedre«, siger han.

Fodbold. Liverpool-manager Jürgen Klopp hylder sin brasilianske målmand, der leverede en feberredning i tillægstiden mod Napoli i Champions League, så englænderne lige akkurat kunne holde den 1-0-føring, som Mohamed Salah sikrede og som sendte dem videre i turneringen. »Målet, som Mo (Mohamed Salah, red.) scorede - sikke et mål, ubegribeligt. Men den redning, Ali (Alisson Becker, red.) lavede - den har jeg ingen ord for. Han var vores redningsmand i aften«, siger Jürgen Klopp ifølge Ritzau til britiske BT Sport. » Jeg er stadig fuld af adrenalin. Det var en fantastisk kamp. Drengene havde virkelig deres hjerter med«, siger Jürgen Klopp.

Fodbold. Inters europæiske sæson fortsætter i Europa League efter 1-1-skuffelsen mod PSV. Det ærgrer Inter-træner Luciano Spalletti. »Vi blev for nervøse, vi tabte bolden for ofte og for nemt, der blev skabt taktisk uorden i vores spil, og nerverne satte ind«, siger Spalletti efter det uventede pointtab i Champions Leagues gruppe B.

Fodbold. Med gårsdagens resultater står det klart, at den engelske Premier League klarede sig bedst i Champions League-gruppespillet. Liverpool og Tottenham klarede sig tirsdag videre, mens de to Manchester-klubber, City og United, allerede er klar til knockoutfasen inden deres kampe i aften. Spanien med Barcelona, Real Madrid og Atlético Madrid har tre hold med til 1/8-finalerne. Det samme har Tyskland - Bayern München, Dortmund og Schalke. 15 af 16 hold til 1/8-finalerne er således fundet: Paris SG, FC Porto, Juventus, Ajax og Roma fuldbyrder feltet sammen med vinderen af onsdagskampen i gruppe E mellem Shakhtar Donetsk og Lyon.

Ishockey. Toronto-målmand Frederik Andersen storspillede natten til onsdag i NHL ved at snuppe 29 af 30 skud i 4-1-sejren over Carolina. Også Oliver Bjorkstrand havde lidt personlig succes i NHL, da han midt i tredje periode scorede på langskud til 2-1 for Columbus hjemme mod Vancouver. Bjorkstrand og co. tabte dog 2-3. Andetsteds i NHL trak Lars Eller og Washington sig sejrrigt ud af danskeropgøret mod Frans Nielsen og Detroit. 6-2 lød sejren på. Nikolaj Ehlers og Winnipeg slog Chicago 6-3.