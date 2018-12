Danmarks Idrætsforbund vil lære af yoga, pole dance og padeltennis

Hvad kan den etablerede idrætsverden få ud af pole dance, yoga og padeltennis? En hel masse, hvis du spørger Danmarks Idrætsforbund (DIF). Forbundet vil ruske op i den nostalgiske måde at tænke idræt på, og derfor indbyder de nu en række nye idrætstrends til samarbejde i nyt trendforum. Projektet skal være en platform, hvor allerede eksisterende medlemsforbund kan undersøge og møde alt det nye indenfor idrættens verden. Planen er, at samarbejdet skal gå begge veje. DIF skal hjælpe de ’nye’ med at organisere sig og hverve frivillige, mens forbundet selv håber at fange inspiration til, hvordan fremtidens idræt skal udvikles.

Zumba trender

»Det betyder ikke, at den måde, man dyrker idræt på i dag er dårlig, men håbet er, at vi kan ramme nogle nye målgrupper. Vi vil gøre nye målgrupper nysgerrige på idræt ved at justere på den måde, man tilrettelægger den på«, siger Anne Pøhl, som er udviklingschef i DIF.

Hun kommer med et eksempel. I fitness-verdenen er man ikke bange for at afprøve nye koncepter. Zumba eller pole dance trender måske et par år. Så mister folk interessen for det, og man finder på noget nyt. Det er den måde at tænke på, hun håber, kan overføres til resten af Foreningsdanmark.

»I fitness er de ret gode til at dyrke et koncept, så længe der er interesse. Når interessen er væk igen, finder de noget nyt at kaste sig over. Det er en spændende måde at arbejde på«, siger hun og forklarer, at mange idrætsfællesskaber i dag opstår uden for forbundene. Det er samtidig de fællesskaber, DIF vil være med til at understøtte og udvikle.

»Vi kommer i fremtiden til at se nye former for platforme til at dyrke idrætsfællesskaber. Her kan vi styrke den fleksible tilgang til idræt, hvor man ikke nødvendigvis er så bundet af at skulle mødes hver tirsdag klokken 17. Løbefællesskaber på Facebook er et godt eksempel«, siger hun.

Ifølge hende følger der gode ting med ved at være et struktureret forbund, men udviklingen går på flere måder i en anden retning. Derfor så er det afgørende at være med til at understøtte, at de nye idrætstilbud kommer bredt ud, siger udviklingschefen.

»Lige nu ser vi en masse nye idrætsfællesskaber, som opstår uden om foreningerne. Det hele behøver ikke at blive puttet i foreningskontekst. Vi kan se nogle måder at indrette tingene på, som er lidt mindre nostalgiske«, siger Anne Pøhl.

Meningen med DIF’s trendforum er ikke nødvendigvis, at pole dance skal være organiseret i forbundet i fremtiden. Men i første omgang er hendes vurdering, at foreningerne under DIF generelt er åbne for at lukke trends ind i deres arbejde. Dansk Tennis Forbundet har for eksempel kigget på padeltennis som en mulighed for at forny sig, forklarer hun.

DIF er adgang til indflydelse

Fra professor i idræt lyder det, at DIF’s tiltag er et udtryk for, at forbundet i dag er en bredere organisation, end den var for 25 år siden. Dengang havde man svært ved at lukke folkedanserne ind i idrætsforbundet, for de konkurrerede »ikke rigtigt«. I dag er der i DIF en bredere forståelse af, hvad idræt er, forklarer Bjarne Ibsen, professor ved Center for Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet.

»Der er fokus på at få mange med. Som organisation skal man vise, at der er plads til nye. Det handler om at leve op til den legitimitet, man skal have som organisation og på længere sigt at opretholde den politiske og økonomiske støtte«, siger professoren.

Samtidig forklarer han, at der er et element af medlemshvervning i tiltaget. Hvis DIF vil bevare sin indflydelse, må de undgå, at for meget vokser sig for stort uden for foreningen.

»Når en aktivitet som yoga er blevet så populær, som den er, ligger der et stort potentiale i at få dem ind i varmen«, siger Bjarne Ibsen og fortsætter:

»DIF er adgangen til penge og indflydelse for små forbund. Det er helt tydeligt. Hvis de små forbund fik penge direkte fra for eksempel Danske Spil, er der givetvis mange af dem, der ikke ville være med under DIF-hatten«.