Milan får bøde på 87 millioner og trues med udelukkelse

Fodbold: Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har fredag straffet den italienske storklub AC Milan med en bøde på cirka 87 millioner kroner og truer samtidig klubben med et års udelukkelse fra international fodbold. Det sker på grund af Milans brud på reglerne for financial fair play. Uefa oplyser også, at hvis ikke Milan formår at få balance i sin fodboldforretning senest i juni 2021, kan klubben stå over for udelukkelse, hvis det lykkes den at kvalificere sig til en af de europæiske turneringer. Milans deltagelse i Europa i denne sæson sluttede torsdag aften i Piræus, da italienerne tabte 1-3 til Olympiakos i Europa League.

Badminton:Efter en meget underholdende kamp tabte Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen 21-18, 15-21, 17-21 til kineserne Li Junhui og Liu Yuchen i fredagens tredje og sidste gruppekamp ved sæsonfinalen i Kina. Astrup og Rasmussen er trods nederlaget videre til semifinalen.

Fodbold: Brøndby-anfører Johan Larsson stopper i klubben ved årsskiftet. Her udløber svenskerens kontrakt efter fire år i Brøndby. Dermed spiller Larsson sin sidste kamp for Brøndby på søndag hjemme mod Vendsyssel FF i Superligaen. »Jeg er utrolig taknemmelig for mine fire år i Brøndby. Der har været rigtig mange højdepunkter, men at overtage anførerbindet efter Kalle (Thomas Kahlenberg, red.) var for mig en stor ære, og det vil være noget, jeg altid vil huske. At løbe ind på Brøndby Stadion med anførerbindet om armen er noget helt specielt«, siger Larsson til klubbens hjemmeside.



Det har i lang tid været et tema, om Larsson ville forlænge sin kontrakt med Brøndby eller ej. »Det har derfor også været den måske sværeste beslutning i mit liv indtil videre at takke nej til en forlængelse, men jeg har en alder (28 år, red.), hvor det er nu, jeg skal ud og prøve af, hvor langt mine evner rækker. Så lige så vemodig jeg er, over at kampen på søndag er den sidste for Brøndby i denne omgang, så ser jeg også frem til at prøve af et andet sted, hvor langt jeg selv har rykket mig«, siger svenskeren.

Fodbold:U21-landsholdsspilleren Mikkel Duelund har brækket anklen og er ude i to-tre måneder.



Foto: James Carey Lauder/Ritzau Scanpix Nikolaj Ehlers har scoret mod Edmonton og nyder holdkammeraternes hyldest.

Ishockey:Nikolaj Ehlers fik pucken i mål en enkelt gang, da Winnipeg Jets natten til fredag dansk tid vandt over Edmonton Oilers i NHL. Efter de tre perioder var stillingen 4-4. Men efter 41 sekunders spil i overtiden lukkede Josh Morrissey kampen til Winnipegs fordel med scoringen til 5-4. Det danske mål faldt i 1. periode, da Nikolaj Ehlers bragte Winnipeg foran med 2-1. Mens Ehlers fik over 20 minutters spilletid, så var Patrick Russell, der er den seneste dansker i NHL, ikke med i truppen hos Edmonton.

Olympisk: Det russiske bobslædeforbunds præsident, Alexander Zubkov, og fire andre russere er blevet midlertidigt suspenderet for doping under vinter-OL i Sotji 2014. Det internationale bobslæde- og skeletonforbund oplyser, at det har indført de midlertidige udelukkelser af de fem russere på baggrund af afgørelser i sportsdomstolen Cas i Lausanne. I år har Cas fastholdt diskvalifikationerne af de fem, som af Den Internationale Olympiske Komites disciplinærudvalg anses for at have fået fordele ved at deltage i et statsstyret dopingprogram, hvor der blandt andet blev byttet positive dopingprøver ud med rene under vinterlegene.

Badminton: Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen er videre til semifinalen ved sæsonfinalen i Kina, fordi et andet par har trukket sig. Indoneseren Marcus Gideon har pådraget sig en nakkeskade og trukket sig fra turneringen. Han har også problemer med øjnene, skriver Badminton Indonesia på Facebook. Dermed kommer han ikke til at spille den sidste kamp i gruppen med makkeren, Kevin Sukamuljo. Sidste år vandt indoneserne sæsonfinalen. Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen møder i den tredje og sidste gruppekamp fredag kineserne Li Junhui og Liu Yuchen og kan med en sejr tage førstepladsen i gruppen. På grund af konflikten mellem forbundet Badminton Danmark og spillerne er Astrup-Skaarup taget afsted uden en træner.