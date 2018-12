Nikolaj Ehlers scorer for Winnipeg Jets i NHL-sejr

FAKTA Direkte sport i tv DR1 14.10 Skiskydning: World Cup, sprint (m) TV 2 17.30 Håndbold: Rusland-Rumænien (k) 21.00 Håndbold: Holland-Frankrig (k) TV 2 Sport 6.00 Badminton: World Tour Finals 14.00 Håndbold: Sverige-Norge (k) 20.20 Banecykling: World Cup 1.30 Basketball: Philadelphia-Indiana 4.05 Badminton: World Tour Finals TV3 Sport 13.30/21.45Dart: VM 19.00 Fodbold: OB-AaB 1.05 Ishockey: New Jersey-Vegas TV3 Max 20.30 Fodbold: Nürnberg-Wolfsburg Eurosport 1 11.45 Alpint: World Cup, super-G (m) 14.00 Skiskydning: World Cup, sprint (m) 19.45 Snooker: Scottish Open Eurosport 2 11.00 Bordtennis: World Tour 14.30 Snooker: Scottish Open Vis mere

Ishockey:Nikolaj Ehlers fik pucken i mål en enkelt gang, da Winnipeg Jets natten til fredag dansk tid vandt over Edmonton Oilers i NHL. Efter de tre perioder var stillingen 4-4. Men efter 41 sekunders spil i overtiden lukkede Josh Morrissey kampen til Winnipegs fordel med scoringen til 5-4. Det danske mål faldt i 1. periode, da Nikolaj Ehlers bragte Winnipeg foran med 2-1. Mens Ehlers fik over 20 minutters spilletid, så var Patrick Russell, der er den seneste dansker i NHL, ikke med i truppen hos Edmonton.

Basketball: Omsider tog Dirk Nowitzki fat på sin rekordskabende 21. sæson for Dallas Mavericks, da hans hold natten til fredag dansk tid tabte 89-99 til Phoenix Suns. Ingen anden NBA-spiller har stillet til start for samme klub i så mange sæsoner. »Det er godt at være tilbage, men selvfølgelig kan jeg mærke, at jeg trænger til at forbedre min timing og kondition. At træne på et løbebånd er noget helt andet end at løbe om kap med flok 20-årige atleter i en NBA-kamp«, sagde Dirk Nowitzki i følge AP efter opgøret. Den 40-årige tysker har hidtil delt en rekord på 20 sæsoner for samme klub med Kobe Bryant, der stoppede i Los Angeles Lakers efter 2015-2016-sæsonen.

Fodbold: OB spiller fredag aften årets sidste kamp i Superligaen hjemme mod AaB, og fynboerne kan med en sejr overvintre på fjerdepladsen. Det kan påvirke mentaliteten frem mod forårssæsonen, mener OB-stopperen Jeppe Tverskov. »Det betyder en del for det mentale, om vi overvintrer på fjerdepladsen eller niendepladsen efter den her runde. Det vil være en lidt irriterende ting at blive mindet om her i pausen, at man pludselig ligger uden for top 6, men omvendt kan det blive en dejlig ting at kigge på tabellen, hvis man er rykket et stykke fra de andre midterhold. Det vil især være skønt med en afstand på fem point ned til AaB«, siger Jeppe Tverskov til klubbens hjemmeside.

Fodbold: VM i 2022 i Qatar skal udvides til at omfatte 48 landshold frem for de planlagte 32, og det vil indebære, at en del af kampene skal afvikles i den lille ørkenstats nabolande. Den vision lagde præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino, torsdag endnu engang frem på et medlemsmøde i Qatars hovedstad, Doha. Det er ikke undgået Infantinos opmærksomhed, at flere lande i området på grund af en politisk strid har afbrudt deres forbindelser til Qatar. »Jeg er ikke så naiv, at jeg ikke ved, hvad der foregår«, siger Infantino og understreger, at det drejer sig om fodbold og ikke politik. »I fodbold går drømme nogle gange i opfyldelse«, siger Fifa-præsidenten.



Fodbold: En tredje europæisk klubturnering vil få store konsekvenser og være en trussel mod selve sporten. Sådan lyder advarslen fra La Liga. Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, annoncerede for nylig planerne om en ny klubturnering. Den skal supplere Champions League og Europa League. Men planerne om en tredje turnering »bringer fremtiden for europæisk fodbold i fare«. Sådan lyder det i en erklæring fra La Liga. »Grundlæggende bekymringer, der har at gøre med klubbernes langsigtede sundhed, planlægning, tv-rettigheder, den konkurrencemæssige balance i de nationale ligaer og forholdet mellem nationale ligaer og europæiske klubturneringer er blevet ignoreret«, skriver La Liga i en meddelelse. »Selv om de europæiske ligaer har godkendt en tredje klubturnering, så kan Uefa ikke træffe disse beslutninger uden at forholde sig til de ligaer, der bliver berørt«, tilføjes det.