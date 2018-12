To kvinder og en mand kæmper om stor dansk pris

Direkte sport i tv Lørdag 15. december DR1 11.25/14.40 Skiskydning: Jagtstart TV 2 16.50 Håndbold: Bj.bro-Silkeb. – GOG (m) TV 2 Sport 6.00 Badminton: World Tour Finals 19.00 Banecykling: World Cup 23.00 Basketball: Orlando-Utah TV3+ 16.00 Fodbold: Tottenham-Burnley 21.00 Kampsport: Madsen-Bonner TV3 Sport 16.00 Fodbold: Randers-Vejle 22.25 Am. fodbold: NY Jets-Houston 2.15 Am. fodbold: Denver-Cleveland TV3 Max 13.30 Fodbold: Manchester City-Everton 15.30 Fodbold: Hannover 96-Bayern M. 18.30 Fodbold: Fulham-West Ham 20.30 Dart: VM 1.05 Ishockey: Washington-Buffalo Eurosport 1 9.00 Formel E: Saudi-Arabiens VM-afd. 10.30 Skiskydning: W. Cup, jagtstart (m) 11.15 Skiskydning: W. Cup, jagtstart (k) 19.45 Billard: Snooker, Scottish Open Eurosport 2 8.15 Bordtennis: World Tour 12.00 Alpint: World Cup 15.15 Billard: Snooker, Scottish Open 22.15 Ridesport: Global Champions Tour Vis mere

Idrætspris. Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Jyllands-Postens pris som Årets Sportsnavn 2018 tilfalder en tennisspiller, en fodboldspiller eller en cykelrytter. Caroline Wozniacki, der sejrede i Australian Open i januar, Pernille Harder, som blev kåret til Europas bedste kvindelige fodboldspiller og Amstel Gold Race-triumfatoren Michael Valgren (Astana) kæmper om hæderen og de 75.000 kroner, der følger med. Vinderen bliver offentliggjort 5. januar ved DR’s årlige galla i Herning.

Fodbold. Præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) står umiddelbart stærkt, inden der i juni 2019 er præsidentvalg i forbundet igen. Gianni Infantino har ifølge en meddelelse fra Fifa nemlig allerede sikret sig støtte fra samtlige kontinentalforbund udenfor Europa. Senest har Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (Asean) givet sin støtte til schweiziske Gianni Infantino. Eventuelle modkandidater til Infantino skal melde sig senest 5. februar.

Fodbold. Danmark er rykket en plads tilbage og er nu nummer 14 på den europæiske klubrangliste, der afgør hvor mange hold de enkelte nationer får med i de europæiske turneringer. Bagfra trues Danmark af Schweiz, Tjekkiet og Kroatien, der alle har hold med i forårets knockoutkampe og dermed kan smutte forbi Danmark allerede i denne sæson. I fremtiden - når en ny europæisk struktur træder i kraft i 2021/2022-sæsonen - er det 15.-pladsen på ranglisten, der bliver afgørende for, om Danmark eksempelvis får to hold med i Champions League-kvalifikationen.

Fodbold. Træneren for Boca Juniors, der i søndags tabte Copa Libertadores-finalen mod ærkerivalerne fra River Plate, forlader den store Buenos Aires-klub. »Bortset fra smerten ved ikke at have vundet pokalen, går jeg med fred i sindet, da jeg har givet mit bedste«, siger Guillermo Barros Schelotto, der nåede at vinde to mesterskaber med Boca.

Fodbold. Liverpools egyptiske angriber Mohamed Salah er for andet år i træk kåret som Afrikas bedste fodboldspiller. Det er tv-stationen BBC, der står bag kåringen.





Fodbold. OB-træner Jakob Michelsen var skuffet efter fredagens nederlag til AaB, men er alligevel tilfreds med efteråret i Superligaen. »Vi er nødt til at se på, hvordan vi startede sæsonen«, siger Michalesen til Ritzau og fortsætter: »Havde du spurgt efter femte runde, hvor vi kun havde fået ét point, om vi ville være tilfredse med 27 point til jul og være videre til kvartfinalen i pokalturneringen, så havde vi selvfølgelig taget imod det«, siger OB-træneren.

Fodbold. Den 26-årige svenske midtbanespiller Joel Allansson stopper i Randers FC ved årsskiftet.